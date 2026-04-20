Especialistas em leitura labial revelam a mensagem de três palavras que Declan Rice dirigiu aos companheiros do Arsenal logo após a derrota contra o Manchester City

As câmeras focaram no time desanimado do Arsenal enquanto o Manchester City comemorava uma vitória que reflete as mudanças no ritmo observadas nas temporadas anteriores. No entanto, Rice se recusou a deixar que a derrota marcasse o fim de suas ambições, voltando-se para o capitão do clube, Martin Odegaard, para fazer uma breve e incisiva lembrança da tarefa que os aguarda.

Leitores labiais decifraram a interação, revelando que Rice olhou nos olhos do capitão e declarou: “Ainda não acabou.” O jogador de 27 anos então abraçou Odegaard, demonstrando o nível de liderança que os torcedores esperam dele desde sua transferência milionária do West Ham, mesmo com o City se colocando em posição de voltar ao topo da tabela ao derrotar o Burnley na quarta-feira.



