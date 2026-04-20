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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Especialistas em leitura labial revelam a mensagem de três palavras que Declan Rice dirigiu aos companheiros do Arsenal logo após a derrota contra o Manchester City

D. Rice
Arsenal
Manchester City x Arsenal
Manchester City
Premier League

O meio-campista do Arsenal, Declan Rice, foi flagrado pelas câmeras enviando uma mensagem clara aos seus companheiros de equipe logo após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Manchester City, no domingo. Assim que soou o apito final no Etihad Stadium, especialistas em leitura labial perceberam que o jogador da seleção inglesa lançava um grito de guerra, apesar de os Gunners terem perdido terreno na disputa pelo título da Premier League.

  • A disputa pelo título fica acirrada no Etihad

    O tão aguardado confronto entre os líderes da tabela, realizado no domingo no Etihad Stadium, terminou com a equipe da casa conquistando uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Arsenal. O resultado representa um duro golpe para as aspirações ao título dos Gunners e altera drasticamente o rumo da disputa pela Premier League. Com essa vitória, a equipe de Pep Guardiola reduziu a diferença na liderança, ficando agora a apenas três pontos do Arsenal, líder do campeonato. Fundamentalmente, o Man City também possui um jogo a menos. Essa margem estreita prepara o terreno para uma reta final tensa da temporada, deixando a vantagem anteriormente confortável do Arsenal por um fio, enquanto o City respira no pescoço deles.

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    A mensagem desafiadora de Rice

    As câmeras focaram no time desanimado do Arsenal enquanto o Manchester City comemorava uma vitória que reflete as mudanças no ritmo observadas nas temporadas anteriores. No entanto, Rice se recusou a deixar que a derrota marcasse o fim de suas ambições, voltando-se para o capitão do clube, Martin Odegaard, para fazer uma breve e incisiva lembrança da tarefa que os aguarda.

    Leitores labiais decifraram a interação, revelando que Rice olhou nos olhos do capitão e declarou: “Ainda não acabou.” O jogador de 27 anos então abraçou Odegaard, demonstrando o nível de liderança que os torcedores esperam dele desde sua transferência milionária do West Ham, mesmo com o City se colocando em posição de voltar ao topo da tabela ao derrotar o Burnley na quarta-feira.


  • Mikel Arteta reflete o espírito de luta

    O técnico do Arsenal mostrou-se igualmente otimista em sua análise pós-jogo, recusando-se a acreditar que o golpe psicológico da derrota no Etihad possa prejudicar a campanha de sua equipe. Apesar de uma sequência em que os londrinos do norte venceram apenas uma das últimas seis partidas em todas as competições, o espanhol continua confiante na determinação de seu elenco.

    “Acredito hoje, acreditei na quarta-feira, acreditei há uma semana, porque os vejo todos os dias e conheço o nível que temos”, disse Arteta. “Mas hoje, se [os jogadores] precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário. Agora é um novo campeonato. Eles têm um jogo a menos. Temos três pontos de vantagem e cinco jogos a disputar. Portanto, tudo ainda está em jogo. Não vamos parar e vamos partir para cima de novo, isso é certo.”

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A reta final para os Gunners

    A recente fase de vacilação do Arsenal levou o time a sofrer uma amarga derrota na final da Carabao Cup para o City e a ser eliminado da FA Cup pelo Southampton, além de ter avançado por uma diferença mínima na Liga dos Campeões contra o Sporting CP. No entanto, Arteta descartou qualquer sugestão de que seus jogadores precisem de um incentivo moral, já que estão conciliando as competições nacionais com uma semifinal continental contra o Atlético de Madrid.

    “Se eu tivesse que escolher os jogadores para ganhar a Premier League faltando cinco jogos e estar na final da Liga dos Campeões, acho que deveria estar em casa”, afirmou Arteta com firmeza. “Portanto, não é o caso. Não é necessário. Nunca foi necessário, mesmo em momentos difíceis.” Com partidas contra o Newcastle e o Fulham no horizonte, os Gunners precisarão provar em campo que o mantra de Rice, “ainda não está decidido”, está correto.

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