Getty Images Sport
Traduzido por
Especialistas em leitura labial revelam a mensagem de três palavras que Declan Rice dirigiu aos companheiros do Arsenal logo após a derrota contra o Manchester City
A disputa pelo título fica acirrada no Etihad
O tão aguardado confronto entre os líderes da tabela, realizado no domingo no Etihad Stadium, terminou com a equipe da casa conquistando uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Arsenal. O resultado representa um duro golpe para as aspirações ao título dos Gunners e altera drasticamente o rumo da disputa pela Premier League. Com essa vitória, a equipe de Pep Guardiola reduziu a diferença na liderança, ficando agora a apenas três pontos do Arsenal, líder do campeonato. Fundamentalmente, o Man City também possui um jogo a menos. Essa margem estreita prepara o terreno para uma reta final tensa da temporada, deixando a vantagem anteriormente confortável do Arsenal por um fio, enquanto o City respira no pescoço deles.
- Getty Images Sport
A mensagem desafiadora de Rice
As câmeras focaram no time desanimado do Arsenal enquanto o Manchester City comemorava uma vitória que reflete as mudanças no ritmo observadas nas temporadas anteriores. No entanto, Rice se recusou a deixar que a derrota marcasse o fim de suas ambições, voltando-se para o capitão do clube, Martin Odegaard, para fazer uma breve e incisiva lembrança da tarefa que os aguarda.
Leitores labiais decifraram a interação, revelando que Rice olhou nos olhos do capitão e declarou: “Ainda não acabou.” O jogador de 27 anos então abraçou Odegaard, demonstrando o nível de liderança que os torcedores esperam dele desde sua transferência milionária do West Ham, mesmo com o City se colocando em posição de voltar ao topo da tabela ao derrotar o Burnley na quarta-feira.
Mikel Arteta reflete o espírito de luta
O técnico do Arsenal mostrou-se igualmente otimista em sua análise pós-jogo, recusando-se a acreditar que o golpe psicológico da derrota no Etihad possa prejudicar a campanha de sua equipe. Apesar de uma sequência em que os londrinos do norte venceram apenas uma das últimas seis partidas em todas as competições, o espanhol continua confiante na determinação de seu elenco.
“Acredito hoje, acreditei na quarta-feira, acreditei há uma semana, porque os vejo todos os dias e conheço o nível que temos”, disse Arteta. “Mas hoje, se [os jogadores] precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário. Agora é um novo campeonato. Eles têm um jogo a menos. Temos três pontos de vantagem e cinco jogos a disputar. Portanto, tudo ainda está em jogo. Não vamos parar e vamos partir para cima de novo, isso é certo.”
- Getty Images Sport
A reta final para os Gunners
A recente fase de vacilação do Arsenal levou o time a sofrer uma amarga derrota na final da Carabao Cup para o City e a ser eliminado da FA Cup pelo Southampton, além de ter avançado por uma diferença mínima na Liga dos Campeões contra o Sporting CP. No entanto, Arteta descartou qualquer sugestão de que seus jogadores precisem de um incentivo moral, já que estão conciliando as competições nacionais com uma semifinal continental contra o Atlético de Madrid.
“Se eu tivesse que escolher os jogadores para ganhar a Premier League faltando cinco jogos e estar na final da Liga dos Campeões, acho que deveria estar em casa”, afirmou Arteta com firmeza. “Portanto, não é o caso. Não é necessário. Nunca foi necessário, mesmo em momentos difíceis.” Com partidas contra o Newcastle e o Fulham no horizonte, os Gunners precisarão provar em campo que o mantra de Rice, “ainda não está decidido”, está correto.