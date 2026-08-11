O Dr. Max Doshay, psicólogo clínico, explicou os complexos fatores psicológicos por trás da tomada de decisão no Fantasy Premier League. Ele observou que os técnicos muitas vezes dão ênfase excessiva a uma única rodada discreta e rapidamente minimizam o raciocínio lógico que originalmente os levou à sua escolha.

"Nossos cérebros são programados para buscar certeza depois que uma decisão é tomada; até pequenas quantidades de nova informação passam a ser percebidas como muito mais relevantes do que realmente são, então os técnicos dão ênfase excessiva a uma única rodada discreta e minimizam o raciocínio que os levou à sua escolha em primeiro lugar", explicou.

"Ansiedade, incerteza e medo de ficar de fora são os verdadeiros motores das transferências por impulso. Ver outros técnicos tomando uma decisão diferente, ou ler uma manchete, cria urgência. As pessoas confundem o alívio de curto prazo de 'fazer alguma coisa' com uma melhora real na qualidade da decisão.

"As pessoas julgam se uma decisão foi boa ou ruim pelo resultado, não pela lógica usada para tomá-la; isso é conhecido como 'viés do resultado'. Uma boa escolha de capitão ainda pode passar em branco na Gameweek 1 puramente porque o futebol é aleatório. A qualidade de uma decisão deve ser medida ao longo de muitas semanas, não por um único placar.

"As pessoas sentem a dor de perder pontos com muito mais intensidade do que o prazer de ganhá-los. É por isso que um resultado ruim de capitão fica na memória de um técnico por muito mais tempo do que três bons, e por isso tantas vezes provoca uma reação exagerada."