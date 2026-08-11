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Especialista em Fantasy Premier League alerta os técnicos para erros clássicos da rodada 1 com o início da nova temporada
Consistência é fundamental para os técnicos do FPL
Com a temporada 2026/27 do Fantasy Premier League começando em 21 de agosto, milhões de técnicos estão finalizando seus elencos para a Gameweek 1. Uma nova pesquisa dos especialistas em ingressos SeatPin analisou os fatores por trás do sucesso do campeão geral da última temporada.
Combinado com as percepções de uma psicóloga clínica, o estudo explica por que os técnicos do FPL frequentemente sabotam as próprias campanhas. As conclusões revelam, em última análise, que a consistência no longo prazo é o fator mais importante na busca pela glória nas mini-ligas.
- AFP
Campeão manteve a estratégia de capitão premium
Durante a campanha 2025/26, o campeão geral do FPL, Erik Ibsen, demonstrou o enorme valor de uma estratégia paciente. Ele entregou a braçadeira de capitão ao atacante do Manchester City Erling Haaland em 22 das 38 rodadas, com Bruno Fernandes sendo o único outro jogador em quem confiou mais de duas vezes.
O técnico, que terminou na liderança entre mais de 11 milhões de participantes, não perseguiu a boa fase de forma cega nem fez mudanças frequentes e impulsivas. Ele escolheu cedo um capitão premium e, em grande parte, manteve essa decisão crucial ao longo de toda a temporada.
A rodada 1 deste ano chega com uma camada extra de imprevisibilidade, tornando as escolhas iniciais de capitão ainda mais difíceis. Um recorde de nove clubes da Premier League vai começar a temporada sob novo comando permanente, o que significa que previsões baseadas na tabela carregam muito mais incerteza do que o normal.
A psicologia das decisões no fantasy football
O Dr. Max Doshay, psicólogo clínico, explicou os complexos fatores psicológicos por trás da tomada de decisão no Fantasy Premier League. Ele observou que os técnicos muitas vezes dão ênfase excessiva a uma única rodada discreta e rapidamente minimizam o raciocínio lógico que originalmente os levou à sua escolha.
"Nossos cérebros são programados para buscar certeza depois que uma decisão é tomada; até pequenas quantidades de nova informação passam a ser percebidas como muito mais relevantes do que realmente são, então os técnicos dão ênfase excessiva a uma única rodada discreta e minimizam o raciocínio que os levou à sua escolha em primeiro lugar", explicou.
"Ansiedade, incerteza e medo de ficar de fora são os verdadeiros motores das transferências por impulso. Ver outros técnicos tomando uma decisão diferente, ou ler uma manchete, cria urgência. As pessoas confundem o alívio de curto prazo de 'fazer alguma coisa' com uma melhora real na qualidade da decisão.
"As pessoas julgam se uma decisão foi boa ou ruim pelo resultado, não pela lógica usada para tomá-la; isso é conhecido como 'viés do resultado'. Uma boa escolha de capitão ainda pode passar em branco na Gameweek 1 puramente porque o futebol é aleatório. A qualidade de uma decisão deve ser medida ao longo de muitas semanas, não por um único placar.
"As pessoas sentem a dor de perder pontos com muito mais intensidade do que o prazer de ganhá-los. É por isso que um resultado ruim de capitão fica na memória de um técnico por muito mais tempo do que três bons, e por isso tantas vezes provoca uma reação exagerada."
- Getty
Evitando os maiores erros do início da temporada
Para garantir sucesso a longo prazo, os técnicos precisam evitar ativamente vários erros comuns antes mesmo de a bola rolar. Transferências por impulso com base no barulho da pré-temporada, perder o prazo final de transferências e escolher o capitão puramente pela reputação em vez da tabela são arrependimentos clássicos do início de temporada. Os jogadores de FPL também são aconselhados a não reagir de forma exagerada a uma única atuação, já que amostras maiores importam significativamente mais do que um placar isolado.
Galin Ananiev, fundador e CEO da SeatPin, destacou o maior envolvimento emocional antes da nova campanha, dizendo: "Um time de fantasy é mais do que um conjunto de jogadores, ele reflete o próprio julgamento de um técnico e o tempo que ele investiu. Cada transferência é essencialmente uma pequena aposta na sua própria avaliação de como os jogadores vão render, e é por isso que cada resultado tem peso emocional, não apenas uma oscilação de pontos.
"Isso é ampliado nesta temporada, com um recorde de nove clubes da Premier League começando sob novo comando permanente, há mais incerteza do que o normal, o que torna tudo ainda mais empolgante para quem está empenhado em montar seu time da forma certa. Portanto, ter um processo e uma estratégia claros pode ser mais valioso do que reagir a cada manchete ou resultado da pré-temporada."
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