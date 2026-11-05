Especialista em conquistar o acesso na Championship, Scott Parker é uma “escolha sensata” para o West Ham, mas terá o apoio necessário para ter sucesso na Premier League?
West Ham recorreu a Parker após demitir Nuno
O ex-técnico de Wolves, Tottenham e Nottingham Forest não conseguiu afastar o West Ham do risco de rebaixamento na temporada passada, mas inicialmente recebeu a missão de levar o clube de volta à elite de imediato.
Após apenas 13 jogos na temporada 2026-27, com 22 pontos conquistados e duas derrotas consecutivas, Nuno foi demitido. Vários possíveis substitutos para o português, incluindo Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle, foram cogitados antes do anúncio da volta de Parker ao clube que já conhecia, com um contrato de dois anos e meio.
O ex-jogador da seleção inglesa, pela qual disputou 18 partidas, passou quatro anos no West Ham e entrou em campo 129 vezes pelo clube. Ele deixou o Upton Park após o rebaixamento da equipe da Premier League em 2011. Seu currículo como técnico impressiona quando o assunto é a segunda divisão.
- Getty
Parker conquistou o acesso com Fulham, Bournemouth e Burnley
Parker comandou campanhas bem-sucedidas de acesso no Fulham, no Bournemouth e no Burnley. Levando em conta esse histórico e seus vínculos profissionais com o clube, ele é a escolha lógica para o West Ham neste momento? Ao receber essa pergunta, Jarvis, ex-ponta do West Ham que falou em parceria com a iniciativa Midnite Express, que oferece experiências de viagem únicas para torcedores em dias de jogo, disse à GOAL: “Todo mundo falava de Eddie Howe e de outros nomes, mas, sendo realista, acho que essa é uma escolha muito sensata. O histórico dele na Championship é excelente. Ele conhece o clube. Tem uma ligação com o clube, o que imagino que ajude.
“O principal ponto que eu destacaria sobre Scott Parker é que acho que ele se comunica de forma incrível. Isso vai ajudar muito a equipe. Quanto ao Nuno, não sei, eu não estava no elenco e não sei até que ponto ele se comunicava bem, mas acho que dá para ver que os times de Scott Parker são bem organizados. Sabem exatamente o que estão fazendo.
“Acho que era isso que todos esperavam do Nuno, e não acho que tenham visto isso por completo. Nuno ficou lá por bastante tempo, acho que por muito mais tempo do que as pessoas imaginavam. Acho que o público e os torcedores talvez esperassem um pouco mais de consistência na organização da equipe.
“Já Scott Parker vai chegar e os jogadores vão respeitá-lo. Vão saber o que ele fez na carreira como jogador e como treinador. E ele tem um ótimo histórico. Acho que consegue transmitir suas ideias em campo. Consegue se comunicar com cada jogador e com a equipe, e fazer com que entendam o que ele quer. Acho que ele se porta muito bem diante da imprensa. Fala muito bem. Entende a posição em que está, como acontece em qualquer trabalho de treinador. Acho que é uma ótima combinação.
“Por mais que todos digam que foi precipitado, duro e rápido, agora que tomaram a decisão e ele saiu, você olha para a situação e pensa: há uma pausa para os jogos das seleções, então pode ser o começo perfeito para um treinador.”
Parker vai conquistar outra chance na Premier League?
Parker pode ser visto como uma escolha adequada para as circunstâncias, já que conhece bem a tarefa de levar equipes à promoção na Championship. Mas pode ser uma solução de longo prazo? Seu retrospecto como treinador na Premier League poderia ser melhor, embora isso talvez não reflita de forma inteiramente justa sua capacidade de comandar uma equipe na primeira divisão.
Jarvis acrescentou, ao analisar o cenário mais amplo: “Não vejo como argumentar que ele será o homem capaz de levar o West Ham à promoção e, depois, colocá-lo entre os seis primeiros. Ele não conseguiu fazer isso com os clubes que promoveu.
“Ao mesmo tempo, ele teve respaldo? Teve os jogadores necessários? A diferença de nível era enorme quando ele conseguiu promover equipes. O salto da Championship para a Premier League é muito grande. E vimos isso com os três times que subiram: os três foram rebaixados. Portanto, essa diferença tem sido enorme.
“Nos últimos dois anos, vimos equipes promovidas precisarem gastar pelo menos 150 milhões só para chegar perto. Então, isso não depende exatamente dele. Depende da ambição dos clubes e do que eles têm condições financeiras de fazer.
“Eu encararia isso como uma solução de curto prazo. Ele é a pessoa perfeita para chegar ao West Ham neste momento e dar novo ânimo à equipe, mesmo que ela não esteja exatamente em uma fase ruim. Perdeu dois jogos. Não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, continua na disputa. Com mais uma vitória, pode voltar a subir. A recuperação pode ser muito rápida.
“Também acho que, dependendo da situação, de onde terminarem e do que acontecer nesta temporada, se ele fizer um bom trabalho e conseguir a promoção, o clube terá de pensar em dar respaldo a ele. E é aí que entram os três clubes promovidos na temporada passada: todos gastaram uma fortuna, e vejam onde estão agora.”
- Midnite
Calendário do West Ham para 2026/27: duelo emocionante de seis gols é o primeiro compromisso de Parker
Parker esteve no comando pela primeira vez, auxiliado por Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine, além do ex-companheiro de equipe e atual diretor esportivo Mark Noble, quando o West Ham enfrentou o Cardiff na quarta-feira. Em uma partida eletrizante, os visitantes ao sul do País de Gales reagiram após ficar três gols atrás e arrancaram um empate dramático por 3 a 3.
O West Ham visitará o Blackburn no sábado antes da próxima pausa para jogos de seleções. A primeira partida do novo técnico no banco de reservas do London Stadium está marcada para 21 de novembro, quando o Preston, que vive má fase, visitará a capital inglesa.
A Midnite, parceira principal do Wolverhampton Wanderers na temporada 2026/27, oferecerá viagem em ônibus de luxo no “Midnite Express”para 100 torcedores do Wolverhampton Wanderers, que percorrerão cerca de 209 km em uma viagem de ida e volta para assistir ao querido Wolverhampton Wanderers enfrentar o clube mais badalado da liga, o Wrexham, neste sábado, 7 de novembro.
Os torcedores terão a companhia de ídolos do Wolverhampton Wanderers, Steve Bull, Carl Ikeme e Matt Jarvis, no Express. Também participarão de quizzes sobre o clube e sessões de perguntas e respostas ao vivo, com prêmios exclusivos em disputa.
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