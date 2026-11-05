Parker comandou campanhas bem-sucedidas de acesso no Fulham, no Bournemouth e no Burnley. Levando em conta esse histórico e seus vínculos profissionais com o clube, ele é a escolha lógica para o West Ham neste momento? Ao receber essa pergunta, Jarvis, ex-ponta do West Ham que falou em parceria com a iniciativa Midnite Express, que oferece experiências de viagem únicas para torcedores em dias de jogo, disse à GOAL: “Todo mundo falava de Eddie Howe e de outros nomes, mas, sendo realista, acho que essa é uma escolha muito sensata. O histórico dele na Championship é excelente. Ele conhece o clube. Tem uma ligação com o clube, o que imagino que ajude.

“O principal ponto que eu destacaria sobre Scott Parker é que acho que ele se comunica de forma incrível. Isso vai ajudar muito a equipe. Quanto ao Nuno, não sei, eu não estava no elenco e não sei até que ponto ele se comunicava bem, mas acho que dá para ver que os times de Scott Parker são bem organizados. Sabem exatamente o que estão fazendo.

“Acho que era isso que todos esperavam do Nuno, e não acho que tenham visto isso por completo. Nuno ficou lá por bastante tempo, acho que por muito mais tempo do que as pessoas imaginavam. Acho que o público e os torcedores talvez esperassem um pouco mais de consistência na organização da equipe.

“Já Scott Parker vai chegar e os jogadores vão respeitá-lo. Vão saber o que ele fez na carreira como jogador e como treinador. E ele tem um ótimo histórico. Acho que consegue transmitir suas ideias em campo. Consegue se comunicar com cada jogador e com a equipe, e fazer com que entendam o que ele quer. Acho que ele se porta muito bem diante da imprensa. Fala muito bem. Entende a posição em que está, como acontece em qualquer trabalho de treinador. Acho que é uma ótima combinação.

“Por mais que todos digam que foi precipitado, duro e rápido, agora que tomaram a decisão e ele saiu, você olha para a situação e pensa: há uma pausa para os jogos das seleções, então pode ser o começo perfeito para um treinador.”