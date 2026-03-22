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Palmeiras e Flamengo GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

"Espanholização" do futebol brasileiro: teremos mais uma temporada de Palmeiras e Flamengo no topo?

Após mais de uma década de reconstrução financeira e administrativa, gigantes vivem hegemonia que lembra o duopólio de Real Madrid e Barcelona na Espanha

Voltar a 2013 é essencial para entender o abismo que separa o passado recente do presente de Palmeiras e Flamengo. Na época, os dois clubes acumulavam dívidas gigantescas, salários atrasados e uma crise que afastava jogadores, patrocinadores e investidores.

No clube paulista, o então presidente Paulo Nobre assumiu um time rebaixado e com dificuldades até para honrar despesas básicas. Já no Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello herdou um Flamengo com cerca de R$ 800 milhões em dívidas e faturamento pouco superior a R$ 200 milhões.

Ambos adotaram medidas duras: corte de gastos, renegociação de dívidas e reorganização estrutural. Foi um sacrifício necessário, que iniciou o caminho para o crescimento sustentável.

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  • Flamengo 2013 e Palmeiras 2015Getty/GOAL

    Reconstrução e credibilidade: o início do domínio

    Os primeiros resultados vieram ainda tímidos. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2013, enquanto o Palmeiras garantiu o retorno à elite.

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    Mas foi a partir de 2015 que o cenário mudou de forma decisiva. No Palmeiras, a parceria com a Crefisa elevou o poder de investimento e trouxe nomes como Dudu e Zé Roberto, fundamentais no título da Copa do Brasil daquele ano e no Brasileirão de 2016.

    O Flamengo, por sua vez, seguiu outro caminho: equilíbrio financeiro primeiro, estrelato depois. A partir de 2015, contratações como Paolo Guerrero, Diego Ribas, Diego Alves e Everton Ribeiro mostraram que o clube estava pronto para dar o salto esportivo.

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  • Flamengo 2019 e Palmeiras 2021Getty/GOAL

    Um novo patamar: títulos, receitas e protagonismo

    O resultado da reestruturação foi uma transformação profunda. O Flamengo multiplicou sua receita e passou a figurar entre os clubes mais ricos das Américas, com arrecadações anuais bilionárias. Seu poder de contratação virou diferencial, capaz de montar elencos estrelados e repor peças com facilidade.

    Já o Palmeiras construiu um modelo igualmente sólido, mas com características próprias: investimento pesado em infraestrutura e uma das bases mais produtivas do mundo. A academia alviverde revelou talentos decisivos, como Endrick e Estevão, reduzindo custos e garantindo competitividade constante.

    Dentro de campo, o domínio se traduziu em taças. Nas últimas temporadas, títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores ficaram majoritariamente entre os dois clubes, muitas vezes com um campeão e o outro vice.

  • Palmeiras v Flamengo - Final Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Rivalidade no topo: disputas diretas e equilíbrio

    Se por um lado há hegemonia, por outro existe equilíbrio. Palmeiras e Flamengo têm protagonizado decisões e disputas diretas em praticamente todas as frentes: Brasileirão ponto a ponto, finais continentais e confrontos decisivos em copas.

    Esse cenário remete à chamada "espanholização", termo usado em comparação ao que ocorre na Espanha com Real Madrid e Barcelona.

    No Brasil, a diferença orçamentária para a maioria dos concorrentes tornou o sarrafo mais alto. Clubes tradicionais ainda competem, mas raramente conseguem manter regularidade suficiente para rivalizar em todas as competições.

  • Jhon Arias e Lucas PaquetaGetty/GOAL

    2026: sinais de mais um capítulo da hegemonia

    A atual temporada reforça a tendência. Palmeiras e Flamengo já conquistaram seus estaduais e iniciaram o Brasileirão entre os líderes, com elencos qualificados e desempenho consistente.

    O Flamengo segue com sua força no mercado, capaz de investir pesado e atrair jogadores de alto nível, como Lucas Paquetá. Enquanto o Palmeiras mantém um equilíbrio raro entre base e contratações pontuais, como Jhon Árias e Marlon Freitas.

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