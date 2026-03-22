"Espanholização" do futebol brasileiro: teremos mais uma temporada de Palmeiras e Flamengo no topo?

Voltar a 2013 é essencial para entender o abismo que separa o passado recente do presente de Palmeiras e Flamengo. Na época, os dois clubes acumulavam dívidas gigantescas, salários atrasados e uma crise que afastava jogadores, patrocinadores e investidores.

No clube paulista, o então presidente Paulo Nobre assumiu um time rebaixado e com dificuldades até para honrar despesas básicas. Já no Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello herdou um Flamengo com cerca de R$ 800 milhões em dívidas e faturamento pouco superior a R$ 200 milhões.

Ambos adotaram medidas duras: corte de gastos, renegociação de dívidas e reorganização estrutural. Foi um sacrifício necessário, que iniciou o caminho para o crescimento sustentável.