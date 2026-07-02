Espanhóis quebram tabu, eliminam os austríacos e segue sem sofrer gols na Copa do Mundo: top 5 do que você precisa saber sobre Espanha 3 x 0 Áustria

A Espanha está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Com uma atuação dominante, a equipe de Luis de la Fuente venceu a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), e confirmou o favoritismo diante dos austríacos.
Depois de controlar as ações desde os primeiros minutos, a Fúria abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Marc Cucurella encontrou Mikel Oyarzabal dentro da área, e o atacante finalizou com categoria para fazer 1 a 0. Na etapa final, a superioridade espanhola se transformou em goleada. Aos 21 minutos, Pedro Porro apareceu na área para marcar de cabeça após uma bela troca de passes da equipe.
Já aos 44, Oyarzabal voltou a balançar as redes ao concluir mais uma jogada coletiva e fechar o placar em 3 a 0. A Espanha ainda criou outras oportunidades, teve um gol anulado e viu Lamine Yamal parar em grande defesa de Alexander Schlager e em um corte de David Alaba praticamente sobre a linha.
Confira, a seguir, os principais destaques de Espanha 3 x 0 Áustria.