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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Espanhóis quebram tabu, eliminam os austríacos e segue sem sofrer gols na Copa do Mundo: top 5 do que você precisa saber sobre Espanha 3 x 0 Áustria

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo

Oyarzabal marcou duas vezes, Pedro Porro completou a vitória, Lamine Yamal brilhou e a Fúria voltou a vencer um mata-mata de Copa do Mundo depois de 16 anos

A Espanha está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Com uma atuação dominante, a equipe de Luis de la Fuente venceu a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), e confirmou o favoritismo diante dos austríacos.

Depois de controlar as ações desde os primeiros minutos, a Fúria abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Marc Cucurella encontrou Mikel Oyarzabal dentro da área, e o atacante finalizou com categoria para fazer 1 a 0. Na etapa final, a superioridade espanhola se transformou em goleada. Aos 21 minutos, Pedro Porro apareceu na área para marcar de cabeça após uma bela troca de passes da equipe.

Já aos 44, Oyarzabal voltou a balançar as redes ao concluir mais uma jogada coletiva e fechar o placar em 3 a 0. A Espanha ainda criou outras oportunidades, teve um gol anulado e viu Lamine Yamal parar em grande defesa de Alexander Schlager e em um corte de David Alaba praticamente sobre a linha.

Confira, a seguir, os principais destaques de Espanha 3 x 0 Áustria.

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Espanha volta a vencer um mata-mata de Copa após 16 anos

    A classificação encerrou um dos maiores jejuns recentes entre as seleções campeãs do mundo.

    A última vitória da Espanha em um jogo eliminatório de Copa do Mundo havia acontecido na final de 2010, quando derrotou a Holanda e conquistou seu primeiro título mundial. Desde então, a equipe caiu ainda na fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final em 2018 e 2022 sem conseguir vencer uma partida eliminatória.

    O triunfo sobre a Áustria representa, portanto, muito mais do que uma classificação: simboliza o fim de um tabu que acompanhava a geração pós-título mundial.

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pausa para hidratação volta a ser alvo de vaias

    As pausas para hidratação já se tornaram uma rotina nesta Copa do Mundo, mas desta vez chamaram ainda mais atenção.

    Assim que o árbitro interrompeu a partida para a parada técnica, uma forte vaia tomou conta das arquibancadas. O motivo era evidente: o duelo foi disputado no SoFi Stadium, uma arena totalmente coberta e climatizada, com temperatura bastante inferior à registrada em outros estádios do torneio.

    Mesmo assim, o protocolo da FIFA foi mantido, provocando a irritação dos torcedores presentes.

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    Lamine Yamal comandou o espetáculo, mesmo sem participar dos gols

    Quem olhar apenas as estatísticas pode imaginar uma atuação discreta de Lamine Yamal. Dentro de campo, porém, o jovem foi um dos grandes protagonistas da partida.

    O camisa 19 infernizou a defesa austríaca durante todo o tempo em que esteve em campo. Acumulou dribles, criou jogadas, finalizou diversas vezes e participou da construção das principais oportunidades da Espanha.

    Faltou apenas o gol. Em uma das melhores chances, parou em ótima defesa de Schlager. Em outra, viu David Alaba evitar o que seria um golaço ao cortar a bola praticamente em cima da linha. A atuação confirmou por que o atacante é tratado como uma das maiores estrelas do futebol mundial.

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    Defesa espanhola segue perfeita na Copa

    Além da força ofensiva, a Espanha continua impressionando pelo desempenho defensivo.

    Com a vitória sobre a Áustria, a equipe chegou às oitavas de final sem sofrer um único gol na Copa do Mundo 2026. Unai Simón praticamente não foi exigido durante a partida, reflexo da organização defensiva liderada por Pau Cubarsí, Laporte e Rodri.

    A solidez defensiva aumenta ainda mais o status da seleção espanhola como uma das principais candidatas ao título.

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    Clima esquentou na reta final

    Aos 30 minutos do segundo tempo, uma falta cometida pela Espanha deu início a um princípio de confusão entre jogadores das duas equipes. Houve empurra-empurra, troca de provocações e muita discussão, obrigando o árbitro Glenn Nyberg a intervir rapidamente para evitar que o desentendimento ganhasse proporções maiores.

    Depois da conversa com os atletas, o jogo foi retomado sem novas confusões, mas o episódio mostrou que, apesar do placar confortável, a partida ganhou temperatura nos minutos finais.