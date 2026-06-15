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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Espanha tropeçando, Lamine Yamal estreando e Vozinha fazendo sucesso: top 5 do que você precisa saber sobre Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo

Seleção europeia esbarra em atuação histórica dos africanos, que sonham com vaga inédita no mata-mata da Copa do Mundo

A Espanha entrou em campo como ampla favorita, mas encontrou pela frente uma Cabo Verde organizada, resiliente e liderada por um goleiro em noite inspirada. O empate sem gols foi marcado pelo domínio espanhol na posse de bola e nas finalizações, mas também pela disciplina tática dos Tubarões Azuis, que resistiram à pressão durante os 90 minutos. O resultado acabou sendo comemorado pelos cabo-verdianos como um dos maiores capítulos da história do futebol do país.

Confira, a seguir, os principais destaques de Espanha 0 x 0 Cabo Verde.

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    O tropeço da Espanha

    Depois de chegar cercada de expectativas, a Espanha desperdiçou uma oportunidade importante para encaminhar sua situação no grupo. A equipe comandou as ações da partida, controlou a posse de bola e criou as melhores chances, mas esbarrou na falta de eficiência no último terço do campo.

    A dificuldade para transformar superioridade em gols expôs um problema que já havia aparecido em outros momentos recentes da seleção espanhola: a falta de contundência ofensiva. O empate deixa a equipe pressionada para os próximos compromissos da competição.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A história escrita por Cabo Verde

    O empate contra uma das potências do futebol mundial representa um marco histórico para Cabo Verde. Em sua primeira participação em Copas do Mundo, a seleção africana conquistou um resultado que entra imediatamente para a galeria dos maiores feitos esportivos do país.

    Mais do que o ponto somado, a atuação mostrou que os cabo-verdianos podem competir em alto nível diante de adversários tradicionais. A organização defensiva e a entrega dos jogadores transformaram a noite em um capítulo inesquecível para o futebol nacional.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A estreia de Lamine Yamal em Copas

    Uma das atrações da partida foi a estreia de Lamine Yamal em Copas do Mundo. O jovem astro espanhol viveu seu primeiro jogo no principal torneio de seleções do planeta e mostrou alguns lampejos da qualidade que o transformou em uma das maiores promessas do futebol mundial.

    Apesar da movimentação constante e de algumas jogadas de perigo, Yamal não conseguiu encontrar espaços suficientes para desequilibrar a defesa cabo-verdiana. Ainda assim, o duelo ficará marcado como o início de sua trajetória em Mundiais.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    O sucesso de Vozinha

    Se o placar terminou zerado, muito disso se deve à atuação de Vozinha. O experiente goleiro de Cabo Verde foi o grande nome da partida e acumulou defesas importantes para impedir os gols espanhóis.

    Seguro nas saídas de bola, atento nas finalizações de média distância e decisivo nos momentos de maior pressão, o arqueiro comandou a resistência africana. Sua atuação pode ser considerada uma das melhores registradas por um goleiro nesta Copa do Mundo 2026.

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    O primeiro 0x0 da Copa do Mundo 2026

    Depois de uma série de partidas movimentadas e com muitos gols, Espanha e Cabo Verde protagonizaram o primeiro empate sem gols da Copa do Mundo. O resultado encerrou uma sequência de jogos em que as redes haviam balançado em todas as partidas do torneio.

    Apesar da ausência de gols, o duelo esteve longe de ser monótono. A Espanha criou oportunidades suficientes para sair com a vitória, enquanto Cabo Verde mostrou organização defensiva e espírito de luta para segurar a pressão até o apito final. O placar zerado acabou simbolizando a resistência histórica dos africanos e a frustração dos espanhóis, que deixaram escapar dois pontos importantes na corrida pela classificação.

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