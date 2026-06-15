Espanha tropeçando, Lamine Yamal estreando e Vozinha fazendo sucesso: top 5 do que você precisa saber sobre Espanha 0 x 0 Cabo Verde

A Espanha entrou em campo como ampla favorita, mas encontrou pela frente uma Cabo Verde organizada, resiliente e liderada por um goleiro em noite inspirada. O empate sem gols foi marcado pelo domínio espanhol na posse de bola e nas finalizações, mas também pela disciplina tática dos Tubarões Azuis, que resistiram à pressão durante os 90 minutos. O resultado acabou sendo comemorado pelos cabo-verdianos como um dos maiores capítulos da história do futebol do país.

Confira, a seguir, os principais destaques de Espanha 0 x 0 Cabo Verde.