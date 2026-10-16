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Espanha se recusa a recuar! RFEF leva punição antidiscriminação da Fifa ao TAS após polêmica em amistoso contra o Egito
RFEF leva caso à mais alta corte esportiva
As autoridades do futebol espanhol decidiram oficialmente levar a disputa ao Tribunal Arbitral do Esporte após esgotarem o processo interno de recursos da Fifa. A entidade que rege o futebol mundial havia aplicado uma multa de 20 mil dólares e determinado o fechamento parcial do estádio para o próximo amistoso da Espanha em casa.
A punição decorre de um empate sem gols contra o Egito, disputado no RCDE Stadium em março de 2026, quando torcedores da equipe da casa foram ouvidos dirigindo ofensas de cunho religioso ao time visitante e a espectadores.
Durante a partida, que serviu de preparação para a Copa do Mundo, torcedores teriam entoado o grito “Quem não pula é muçulmano” em duas ocasiões. Na segunda, o locutor do estádio interveio com uma advertência formal, enquanto os placares eletrônicos exibiram mensagens condenando o comportamento discriminatório. Apesar dessas medidas, a Fifa considerou que a RFEF deveria ser responsabilizada pela conduta da torcida.
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Yamal condena o comportamento dos torcedores
Os incidentes provocaram críticas generalizadas na delegação espanhola, incluindo uma reação dura do ponta Lamine Yamal. O adolescente do Barcelona, que é muçulmano, não poupou palavras ao avaliar os responsáveis pelas provocações, classificando suas atitudes como desrespeitosas e intoleráveis.
Yamal expressou sua repulsa e chamou os responsáveis pelos cânticos de “ignorantes e racistas”. Sua reação reflete a frustração crescente no elenco com o comportamento de parte da própria torcida durante os preparativos para o torneio de 2026.
FIFA rejeita defesa técnica da RFEF
Em sua defesa apresentada à FIFA, a RFEF tentou argumentar que a palavra “muçulmano” não era, por si só, pejorativa ou ofensiva. A entidade sugeriu que o caso fosse analisado com base no Artigo 17, que trata de mensagens ofensivas ou religiosas em geral, e não no mais rigoroso Artigo 15, que trata especificamente de racismo e discriminação.
Essa distinção técnica visava reduzir a gravidade da punição, já que o Artigo 15 prevê sanções mínimas obrigatórias, como a interdição parcial do estádio que ameaça a próxima partida da seleção em casa. O comitê disciplinar da FIFA não se convenceu desse raciocínio e rejeitou rapidamente o argumento.
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Detalhes da punição e implicações futuras
Se o recurso ao CAS não for aceito, a Espanha terá de fechar pelo menos 15% dos assentos em seu próximo amistoso em casa. A maior parte dos setores fechados deverá ficar atrás dos gols. A FIFA fez uma pequena concessão e permitirá que a RFEF ocupe essas áreas restritas com grupos específicos da comunidade, como estudantes ou organizações de combate à discriminação, desde que haja aprovação prévia.
No entanto, a multa de US$ 20 mil permanece como parte fixa da punição. Um representante da RFEF afirmou que “a federação cooperou plenamente com as autoridades competentes para identificar os responsáveis” e que já havia reforçado a segurança após a partida inicial. Ainda não foi definido quando a punição será aplicada, pois isso depende do andamento do recurso.
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