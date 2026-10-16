As autoridades do futebol espanhol decidiram oficialmente levar a disputa ao Tribunal Arbitral do Esporte após esgotarem o processo interno de recursos da Fifa. A entidade que rege o futebol mundial havia aplicado uma multa de 20 mil dólares e determinado o fechamento parcial do estádio para o próximo amistoso da Espanha em casa.

A punição decorre de um empate sem gols contra o Egito, disputado no RCDE Stadium em março de 2026, quando torcedores da equipe da casa foram ouvidos dirigindo ofensas de cunho religioso ao time visitante e a espectadores.

Durante a partida, que serviu de preparação para a Copa do Mundo, torcedores teriam entoado o grito “Quem não pula é muçulmano” em duas ocasiões. Na segunda, o locutor do estádio interveio com uma advertência formal, enquanto os placares eletrônicos exibiram mensagens condenando o comportamento discriminatório. Apesar dessas medidas, a Fifa considerou que a RFEF deveria ser responsabilizada pela conduta da torcida.