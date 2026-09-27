Traduzido por
Espanha mantém domínio global no futebol com vitória nos pênaltis sobre a Coreia do Norte na final da Copa do Mundo Sub-20
Lances da partida e drama na disputa de pênaltis
A Espanha conquistou com sucesso seu segundo título da Copa do Mundo Feminina Sub-20 após uma batalha exaustiva contra a Coreia do Norte hoje. As duas equipes não conseguiram ser separadas no tempo normal e na prorrogação, o que resultou em um empate por 0 a 0. Na disputa de pênaltis que se seguiu, a Espanha saiu vitoriosa com um triunfo por 4 a 3, em grande parte graças às defesas heroicas da goleira Laia Lopez. A Coreia do Norte, que garantiu o título da Copa do Mundo Sub-17 contra os Países Baixos em 2025 com uma vitória dominante por 3 a 0, acabou não conseguindo repetir nesta ocasião aquela magia de campeã do torneio.
Analisando uma defesa resiliente
Ao longo dos 120 minutos, a Espanha dominou a posse de bola e pressionou continuamente a adversária, mas teve dificuldades para furar uma resistente defesa da Coreia do Norte. As campeãs asiáticas apostaram muito em contra-ataques rápidos e na atuação brilhante de sua goleira, Pak Ju. Apesar de várias chances claras para as atacantes espanholas, como Alba Cerrato e Pau Comendador, a partida seguiu empatada. A Espanha precisou contar com sua disciplina tática e com as intervenções cruciais de Lopez para conter a adversária antes de superar o teste decisivo da disputa por pênaltis.
Uma era de ouro para o futebol espanhol
Essa conquista fenomenal nas categorias de base espelha perfeitamente a recente era de ouro do futebol espanhol em todas as principais categorias internacionais. O triunfo vem na sequência do sucesso histórico da seleção principal feminina, que conquistou a Copa do Mundo Feminina de 2023 após uma vitória memorável contra a Inglaterra. Além disso, complementa a incrível marca alcançada pela seleção principal masculina, que recentemente garantiu a Copa do Mundo contra a Argentina em solo americano. A Espanha se estabeleceu de forma categórica como a potência indiscutível, detendo simultaneamente títulos mundiais em ambos os gêneros.
O que vem a seguir para os campeões?
Após esse triunfo histórico, as jovens campeãs espanholas voltarão para casa para comemorar. Daqui para a frente, as atenções do mundo logo se voltarão para o palco principal e para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, quando o Brasil sediará com orgulho a 10ª edição do torneio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.