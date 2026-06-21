Espanha, Lamine Yamal rebate: “Eu, triste? Passo a noite toda jogando no PlayStation. Vocês inventam de tudo”. E De La Fuente o compara a Dalí e Michelangelo

O que deixou o número 10 do Barcelona irritado foi uma pergunta de um repórter espanhol que perguntou por que ele estava com uma cara séria durante o treino do dia anterior. Conforme noticiado pela AdnKronos, esta foi a resposta do jogador: “Vocês, jornalistas, quando não sabem o que escrever, sempre precisam inventar alguma coisa. Afinal, eu também faço isso em campo: quando não consigo marcar, preciso encontrar uma maneira diferente de atacar. Vou te dizer: passei a noite toda jogando PlayStation e estava com sono”.





Ao falar sobre a trajetória da Espanha na Copa do Mundo, ele acrescentou: “Estamos apenas na primeira rodada, temos um ponto. A Portugal tem um ponto. A Argentina venceu por 3 a 0 e a França por 3 a 1. E vocês já acham que a final será França x Argentina? Não entendo isso. Em vez de aproveitarem os jogos, querem tirar conclusões precipitadas. Vou jogar? Quem decide é o técnico, mas não estou pronto para um jogo inteiro. Fiquei parado por muito tempo e mal posso esperar para jogar e ajudar minha equipe, mas acho que é muito cedo para ficar em campo 90 minutos”.





O técnico Luis De La Fuente também compartilha dessa opinião e, em entrevista coletiva, disse sobre ele: “O maior erro seria compará-lo a Messi ou Maradona. Ele ainda está em fase de crescimento e amadurecimento. É um jogador de 18 anos com uma maturidade impressionante. Essa é uma grande virtude. Precisamos deixá-lo seguir seu caminho, que a cada dia se torna mais difícil. Esperamos cada vez mais dele, mas ele está pronto. São gênios. Dalí e Michelangelo também eram... O que para nós parece excepcional, para ele é a normalidade”.