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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Espanha, De La Fuente: “Somos os favoritos, Yamal está em perfeitas condições”. E sobre a ida de Cucurella ao Real Madrid..

Espanha
Espanha x Cabo Verde
Cabo Verde
Copa do Mundo
L. de la Fuente
L. Yamal
M. Cucurella
Real Madrid
Chelsea

O técnico da Espanha não faz mistério e confirma o papel de favorita nesta Copa do Mundo.

A Espanha se prepara para estrear neste Mundial de 2026 e amanhã, a partir das 18h (horário da Itália), enfrentará Cabo Verde em uma partida cujo resultado parece já estar decidido. A Roja é, de fato, uma das favoritas ao título, e a confirmação veio do próprio técnico Luis De La Fuente, que, em entrevista coletiva, não demonstrou superstição, mas sim realismo em relação ao caminho que aguarda Yamal (100% recuperado) e seus companheiros.


  • FAVORITOS

    "A expressão 'ser favorito' é puramente literária. O que significa ser favorito? Significa estar entre os candidatos, mas isso não garante nada. Com humildade e prudência, vamos avançar passo a passo para ver até onde podemos chegar. Vamos tentar ganhar a Copa do Mundo"

    • Publicidade

  • YAMAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES

    "A melhor notícia é que o Lamine está em perfeitas condições. Ele está indo muito bem, treinando bem. Todos os jogadores estão disponíveis. Seguimos as orientações da comissão técnica. O Lamine está apto a jogar sem problemas, mas não os 90 minutos inteiros. Ele está em perfeitas condições para jogar alguns minutos. Se não fosse assim, ele não estaria no banco"

  • CUCURELLA NO REAL MADRID

    "Cucurella? Se ele está feliz, eu também estou. Não vou falar sobre assuntos que dizem respeito aos clubes. Marc é uma certeza. Ele está comigo desde os 17 anos. Conheço o seu potencial, a maneira como ele conduz as partidas. É um dos melhores laterais-esquerdos do mundo."

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