A Espanha se prepara para estrear neste Mundial de 2026 e amanhã, a partir das 18h (horário da Itália), enfrentará Cabo Verde em uma partida cujo resultado parece já estar decidido. A Roja é, de fato, uma das favoritas ao título, e a confirmação veio do próprio técnico Luis De La Fuente, que, em entrevista coletiva, não demonstrou superstição, mas sim realismo em relação ao caminho que aguarda Yamal (100% recuperado) e seus companheiros.



