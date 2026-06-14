A Espanha se prepara para estrear neste Mundial de 2026 e amanhã, a partir das 18h (horário da Itália), enfrentará Cabo Verde em uma partida cujo resultado parece já estar decidido. A Roja é, de fato, uma das favoritas ao título, e a confirmação veio do próprio técnico Luis De La Fuente, que, em entrevista coletiva, não demonstrou superstição, mas sim realismo em relação ao caminho que aguarda Yamal (100% recuperado) e seus companheiros.
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Espanha, De La Fuente: “Somos os favoritos, Yamal está em perfeitas condições”. E sobre a ida de Cucurella ao Real Madrid..
FAVORITOS
"A expressão 'ser favorito' é puramente literária. O que significa ser favorito? Significa estar entre os candidatos, mas isso não garante nada. Com humildade e prudência, vamos avançar passo a passo para ver até onde podemos chegar. Vamos tentar ganhar a Copa do Mundo"
YAMAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES
"A melhor notícia é que o Lamine está em perfeitas condições. Ele está indo muito bem, treinando bem. Todos os jogadores estão disponíveis. Seguimos as orientações da comissão técnica. O Lamine está apto a jogar sem problemas, mas não os 90 minutos inteiros. Ele está em perfeitas condições para jogar alguns minutos. Se não fosse assim, ele não estaria no banco"
CUCURELLA NO REAL MADRID
"Cucurella? Se ele está feliz, eu também estou. Não vou falar sobre assuntos que dizem respeito aos clubes. Marc é uma certeza. Ele está comigo desde os 17 anos. Conheço o seu potencial, a maneira como ele conduz as partidas. É um dos melhores laterais-esquerdos do mundo."