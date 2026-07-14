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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Espanha dá uma lição de futebol à França e bate recorde: 2 a 0 sem complicações; está na final da Copa do Mundo contra a Argentina ou a Inglaterra

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo de 2026


França x Espanha 0 a 2

Gols: 22' (pênalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).



Uma verdadeira aula de futebol. A Copa do Mundo de 2026 presenteou o público com a primeira semifinal de altíssimo nível: às 21h, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, a Espanha de Luis de la Fuentevenceu por 2 a 0 a França de Didier Deschamps, com gols de pênalti de Oyarzabal (quinto gol na Copa do Mundo, trigésimo pela seleção) e Pedro Porro, garantindo assim uma vaga na grande final, que será disputada no domingo, dia 19, no MetLife, em East Rutherford, em Nova York,contra a Argentina ou a Inglaterra, que se enfrentam amanhã à noite, com a chance de se tornar, pela segunda vez, campeã do mundo, dezesseis anos depois.


Os Bleus de Didier Deschamps, que chegam a esta partida após seis vitórias consecutivas no torneio e sem sofrer gols na fase de eliminatórias, se despedem da competição e perdem a terceira final consecutiva, além do terceiro título mundial, com Kylian Mbappé, que fica com 8 gols marcados em seis partidas, assim como Lionel Messi, e 20 em Copas do Mundo, um a menos que o argentino no ranking histórico da competição.


A Espanha, atual campeã europeia, se confirma impecável nos grandes desafios: após um empate surpreendente na fase de grupos contra Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente encontrou ritmo e convicção, além de um Lamine Yamal em boa forma.Os jogadores de De la Fuente igualaram o recorde de 37 partidas sem derrotas, que pertencia à Itália de Roberto Mancini; caso não sofram derrota na final, eles o superariam.


Não é a primeira vez que essas duas seleções se enfrentam em uma fase crucial de um torneio: a Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e venceu por 5 a 4 na final da Liga das Nações de 2025, mas o último confronto em uma Copa do Mundo remonta às oitavas de final de 2006, quando Zidane e seus companheiros venceram por 3 a 1. Desta vez, chegou a hora da revanche.





  • OS GOLS E OS MOMENTOS MAIS DESTACADOS:



    81' – Perigo para a França! Laporte calcula mal o tempo, a bola chega a Doue, que tenta enganar Unai Simon, que saiu do gol, mas o goleiro do Athletic faz mais uma grande defesa.


    78' – A Espanha a um passo do terceiro gol! Centro pela esquerda, Ferran Torres antecipa todos de cabeça e por pouco não acerta o alvo.


    67' – Mbappé de novo, desta vez pela esquerda: ele se centraliza e tenta o chute, mas a bola bate em Cucurella e sai para escanteio.


    65' – Mbappé tenta a sorte, avança pela esquerda dentro da área, mas chuta na parte de fora da rede.


    60' – O terceiro gol de Yamal foi anulado! Lançado pela direita, ele passa por Digne, se encaixa e manda para o fundo da rede, mas estava em posição de impedimento.


    58' – A ESPANHA DUPLICA A VANTAGEM, PEDRO PORRO! Uma jogada de um-dois esplêndida entre o lateral e o sempre presente Olmo; a bola chega à área e passa por um Digne atônito; o gol do 2 a 0 é fácil.


    52' – Oyarzabal tenta a sorte, recebe fora da área e chuta com o pé esquerdo, mas a bola sai por cima.


    45' - Rabiot corre o risco de receber o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho! Mais uma pisada, desta vez em Fabian Ruiz. O árbitro poupa-o.


    42' – Grande saída de Unai Simon no passe de Rabiot para Mbappé; o espanhol antecipa por um fio.


    38' – A Espanha de novo! Uma jogada incrível entre Yamal e Olmo, com o primeiro se desmarcando na área e cruzando: intervenção decisiva de Upamecano, que antecipa Oyarzabal.


    37' – A Espanha responde, com Pedro Porro chutando de primeira da direita: a bola sai.


    36' – Contra-ataque da França: Barcola se abre pela esquerda e tenta encontrar espaço para chutar; a bola sai por cima.


    34' – Que risco para a França! Lançamento longo de Unai Simon, Upamecano calcula mal a trajetória da bola, Baena se infiltra e por pouco não engana Maignan, que saiu do gol, mas estava em impedimento.


    22' – ESPANHA NA FRENTE, OYARZABAL! O atacante da Real Sociedad chuta alto e com força à esquerda de Maignan, que não tem chance: vantagem, quinto gol na Copa do Mundo e trigésimo pela seleção.


    20' – Pênalti para a Espanha! Entrada perigosa de Digne em Yamal dentro da área, pênalti claro, mesmo que o espanhol tenha tocado na bola inadvertidamente com o cotovelo antes.


    9' - Cartão amarelo para Rabiot, após uma pisada em Olmo na entrada da área.

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  • O PLACAR:

    França x Espanha 0 a 2

    Gols: 22' (pênalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E)




    FRANÇA (4-2-3-1): Maignan; Saliba (substituído por Lacroix aos 30'), Koundé, Upamecano, Digne (substituído por Theo Hernández aos 72'): Rabiot (substituído por Koné aos 46'), Tchouameni; Dembélé, Olise (substituído por Cherki aos 72'), Barcola (substituído por Doue aos 57'); Mbappé. Técnico: Deschamps


    ESPANHA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro (a partir dos 84' Llorente), Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (a partir dos 78' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (a partir dos 78' Merino), Baena (a partir dos 84' Nico Williams); Oyarzabal (a partir dos 74' Ferran Torres). Técnico: de la Fuente


    Cartões amarelos: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).

    Expulsos: -

    Assistência: Olmo (S)

    Árbitro: Barton (SAL)

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