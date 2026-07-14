Espanha dá uma lição de futebol à França e bate recorde: 2 a 0 sem complicações; está na final da Copa do Mundo contra a Argentina ou a Inglaterra

Copa do Mundo de 2026





França x Espanha 0 a 2

Gols: 22' (pênalti) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).









Uma verdadeira aula de futebol. A Copa do Mundo de 2026 presenteou o público com a primeira semifinal de altíssimo nível: às 21h, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, a Espanha de Luis de la Fuentevenceu por 2 a 0 a França de Didier Deschamps, com gols de pênalti de Oyarzabal (quinto gol na Copa do Mundo, trigésimo pela seleção) e Pedro Porro, garantindo assim uma vaga na grande final, que será disputada no domingo, dia 19, no MetLife, em East Rutherford, em Nova York,contra a Argentina ou a Inglaterra, que se enfrentam amanhã à noite, com a chance de se tornar, pela segunda vez, campeã do mundo, dezesseis anos depois.





Os Bleus de Didier Deschamps, que chegam a esta partida após seis vitórias consecutivas no torneio e sem sofrer gols na fase de eliminatórias, se despedem da competição e perdem a terceira final consecutiva, além do terceiro título mundial, com Kylian Mbappé, que fica com 8 gols marcados em seis partidas, assim como Lionel Messi, e 20 em Copas do Mundo, um a menos que o argentino no ranking histórico da competição.





A Espanha, atual campeã europeia, se confirma impecável nos grandes desafios: após um empate surpreendente na fase de grupos contra Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente encontrou ritmo e convicção, além de um Lamine Yamal em boa forma.Os jogadores de De la Fuente igualaram o recorde de 37 partidas sem derrotas, que pertencia à Itália de Roberto Mancini; caso não sofram derrota na final, eles o superariam.





Não é a primeira vez que essas duas seleções se enfrentam em uma fase crucial de um torneio: a Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e venceu por 5 a 4 na final da Liga das Nações de 2025, mas o último confronto em uma Copa do Mundo remonta às oitavas de final de 2006, quando Zidane e seus companheiros venceram por 3 a 1. Desta vez, chegou a hora da revanche.















