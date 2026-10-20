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Espanha consolida a liderança do ranking mundial feminino da FIFA, enquanto Malawi registra uma ascensão histórica de 49 posições
- AFP
Espanha domina o ranking mundial
Na atualização mais recente da Fifa, a Espanha consolidou sua posição como a seleção número um do mundo. A equipe espanhola disputou duas partidas fora de casa contra os Estados Unidos na última janela internacional, conquistando uma vitória importante antes de empatar um confronto equilibrado.
Com esses resultados, a Espanha ampliou sua vantagem na liderança para quase 80 pontos sobre os Estados Unidos, que seguem em segundo lugar. A Alemanha ocupa confortavelmente a terceira posição após vencer dois amistosos em casa e reduzir a distância para as duas primeiras colocadas.
Dinamarca garante retorno ao top 10
Mais abaixo na classificação, a Dinamarca voltou ao top 10 do ranking mundial pela primeira vez desde agosto de 2010. A equipe escandinava subiu duas posições e chegou ao 10º lugar após conquistar uma vitória expressiva e um empate nas partidas fora de casa contra o Canadá.
Com a subida da Dinamarca, Países Baixos e Coreia do Norte caíram uma posição cada, para o 11º e o 12º lugares, respectivamente. A Inglaterra ocupa atualmente a quarta posição, enquanto Japão e França estão em quinto e sexto lugares nesse grupo de cima, marcado pela forte disputa.
Malawi dá salto histórico no ranking
O Malawi registrou a maior mudança na classificação mais recente, com uma subida inédita de 49 posições, até o 104º lugar no mundo. A seleção somou o recorde de 158,44 pontos após sua campanha notável até a final da Copa Africana de Nações Feminina da CAF.
O Malawi também garantiu uma classificação histórica para a Copa do Mundo Feminina da FIFA e conquistou uma série de vitórias nas partidas das eliminatórias olímpicas. Já o Egito teve a maior queda no ranking, recuando 14 posições, para o 113º lugar, após perder os três jogos da fase de grupos do torneio continental.
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De olho na próxima atualização
Enquanto as seleções seguem se preparando para a próxima Copa do Mundo Feminina da FIFA, a hierarquia mundial ainda pode mudar. A próxima atualização oficial do ranking mundial será publicada em 7 de dezembro, dando às seleções pouco tempo para melhorar suas posições antes do fim do ano.
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