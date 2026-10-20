Na atualização mais recente da Fifa, a Espanha consolidou sua posição como a seleção número um do mundo. A equipe espanhola disputou duas partidas fora de casa contra os Estados Unidos na última janela internacional, conquistando uma vitória importante antes de empatar um confronto equilibrado.

Com esses resultados, a Espanha ampliou sua vantagem na liderança para quase 80 pontos sobre os Estados Unidos, que seguem em segundo lugar. A Alemanha ocupa confortavelmente a terceira posição após vencer dois amistosos em casa e reduzir a distância para as duas primeiras colocadas.