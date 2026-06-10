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Espanha aguarda o “momento certo” para o retorno de Lamine Yamal, enquanto o diretor tranquiliza o Barcelona quanto às preocupações com o astro lesionado
Cooperação entre a RFEF e o Barcelona
A relação entre a federação espanhola e o Barcelona tem sido frequentemente motivo de discórdia durante as pausas para os jogos internacionais, mas Karanka foi rápido em descartar qualquer sugestão de atrito. Falando da base da equipe na Baylor School, Karanka enfatizou que ambas as partes mantêm comunicação constante sobre o processo de recuperação de Yamal. O craque do Barcelona e da seleção espanhola está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa esquerda, sofrida no final de abril durante uma partida da La Liga contra o Celta.
“Veremos qual é o melhor momento para ele retornar”, explicou Karanka à imprensa. “Minha relação com Bojan e [o diretor esportivo] Deco, embora eu não tenha jogado com eles, é fantástica desde o primeiro momento. É importante que haja transparência. Estivemos com a equipe médica do Barça e estamos todos avaliando qual é o melhor momento.”
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Ainda não há datas definidas para o retorno do Yamal
Enquanto a Espanha se prepara para iniciar sua campanha na Copa do Mundo no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita — com estreia contra Cabo Verde no dia 15 de junho —, aumentaram as especulações sobre a disponibilidade do ponta. Embora tenham circulado rumores sugerindo que havia um acordo para que o jogador retornasse especificamente para a terceira partida da fase de grupos, Karanka se recusou a se comprometer com um cronograma rígido. O foco continua sendo uma reintegração gradual que garanta a saúde a longo prazo do jogador, em vez de cumprir um prazo específico para uma partida.
O diretor técnico elogiou o impacto do jovem no elenco, tanto como jogador quanto como pessoa. “Ele tem essa alegria inata fora de campo”, observou Karanka. “Ele transmite isso, e dentro de campo tem aquele frescor e aquela qualidade que vão permitir que ele marque uma era.”
Gerenciamento das lesões no elenco
Determinada a montar uma campanha forte e a apagar as memórias amargas das últimas Copas do Mundo — onde sofreu uma eliminação na fase de grupos em 2014 e eliminações consecutivas nas oitavas de final em 2018 e 2022, após o triunfo de 2010 —, a Espanha não está deixando nada ao acaso no que diz respeito à profundidade do elenco. Consequentemente, Yamal não é a única preocupação em termos de condição física para a equipe de Luis de la Fuente, com Nico Williams e Victor Muñoz também sendo acompanhados de perto pela equipe médica. Karanka observou que a decisão final sobre a participação deles será um esforço conjunto entre a comissão técnica e os médicos, garantindo que nenhum risco desnecessário seja assumido durante a fase de grupos.
“É mais um dos sucessos da equipe, dos serviços médicos e da comissão técnica. Ver qual é o momento de cada jogador”, disse Karanka. “Luis tem a palavra final junto com os médicos. A recuperação está indo muito bem nos três casos e é Luis quem vai avaliar com os médicos o que é melhor. É o momento dos médicos e de Luis.”
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A Espanha como favorita à Copa do Mundo
Após o triunfo no Campeonato Europeu, a Espanha chega ao torneio como uma das principais candidatas ao título. No entanto, Karanka faz questão de encarar essa expectativa como uma oportunidade, e não como uma fonte de pressão esmagadora, atribuindo a posição atual da equipe ao trabalho de longo prazo realizado pela federação.
“Vencer não é uma necessidade, mas uma ilusão que todos nós temos. Essa é a consequência do excelente trabalho que a Federação vem realizando há muitos anos”, afirmou. Ele acrescentou: “Encaramos isso com naturalidade. Quando todos te apontam como favorito, significa que você fez algo bem feito. Mas sabemos que há outros candidatos à conquista da Copa do Mundo.”