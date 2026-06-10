Espanha aguarda o “momento certo” para o retorno de Lamine Yamal, enquanto o diretor tranquiliza o Barcelona quanto às preocupações com o astro lesionado

A relação entre a federação espanhola e o Barcelona tem sido frequentemente motivo de discórdia durante as pausas para os jogos internacionais, mas Karanka foi rápido em descartar qualquer sugestão de atrito. Falando da base da equipe na Baylor School, Karanka enfatizou que ambas as partes mantêm comunicação constante sobre o processo de recuperação de Yamal. O craque do Barcelona e da seleção espanhola está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa esquerda, sofrida no final de abril durante uma partida da La Liga contra o Celta.

“Veremos qual é o melhor momento para ele retornar”, explicou Karanka à imprensa. “Minha relação com Bojan e [o diretor esportivo] Deco, embora eu não tenha jogado com eles, é fantástica desde o primeiro momento. É importante que haja transparência. Estivemos com a equipe médica do Barça e estamos todos avaliando qual é o melhor momento.”