A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) tomou a medida sem precedentes de garantir o futuro de De la Fuente pelos próximos seis anos, recompensando o veterano treinador por seu sucesso histórico no cenário internacional. Após uma reunião na Ciudad del Futbol, em Las Rozas, a entidade confirmou que o técnico de 65 anos acertou um contrato que vai até 2032.

Essa renovação efetivamente transforma De la Fuente no rosto do futebol espanhol para o futuro próximo, abrangendo um período que inclui uma Copa do Mundo em casa em 2030, que a Espanha sediará em conjunto com Portugal e Marrocos. Ao explicar a razão por trás da decisão, a RFEF divulgou um comunicado confirmando o alcance do novo acordo. A federação destacou: "Luis de la Fuente estenderá seu contrato pelas próximas duas Eurocopas, em 2028 e 2032, assim como pela Copa do Mundo de 2030."







