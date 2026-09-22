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Espanha acerta renovação de contrato de longo prazo e em termos gigantescos com o técnico campeão da Copa do Mundo Luis de la Fuente
Federação Espanhola recompensa sucesso histórico com acordo sem precedentes
A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) tomou a medida sem precedentes de garantir o futuro de De la Fuente pelos próximos seis anos, recompensando o veterano treinador por seu sucesso histórico no cenário internacional. Após uma reunião na Ciudad del Futbol, em Las Rozas, a entidade confirmou que o técnico de 65 anos acertou um contrato que vai até 2032.
Essa renovação efetivamente transforma De la Fuente no rosto do futebol espanhol para o futuro próximo, abrangendo um período que inclui uma Copa do Mundo em casa em 2030, que a Espanha sediará em conjunto com Portugal e Marrocos. Ao explicar a razão por trás da decisão, a RFEF divulgou um comunicado confirmando o alcance do novo acordo. A federação destacou: "Luis de la Fuente estenderá seu contrato pelas próximas duas Eurocopas, em 2028 e 2032, assim como pela Copa do Mundo de 2030."
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Construindo um legado por meio da estabilidade interna
A ascensão de De la Fuente ao topo do futebol espanhol é um testemunho do planejamento de longo prazo da federação, já que ele passou uma década inteira trabalhando nas categorias de base antes de assumir o comando da equipe principal. Seu conhecimento profundo do sistema de desenvolvimento permitiu uma transição sem sobressaltos de jovens talentos para o time principal, uma filosofia que agora foi recompensada com este novo acordo milionário. Os novos termos de De la Fuentes refletem seu status como o técnico mais bem-sucedido da história da seleção espanhola, tendo conquistado todos os principais títulos disponíveis para ele durante sua passagem até aqui.
Rafael Louzan, presidente do conselho de administração da Federação Espanhola, falou de forma elogiosa sobre a contribuição do treinador e a justificativa por trás de um compromisso tão significativo. Durante o anúncio, Louzan explicou o desejo da federação por uma visão de longo prazo, afirmando: "Estamos falando do técnico mais bem-sucedido da história da seleção nacional e, depois de catorze anos conosco, isso é algo que Luis de la Fuente merece, um futuro de longo prazo na RFEF."
De olho na Copa do Mundo em casa de 2030
Uma das principais motivações para esta renovação é a Copa do Mundo de 2030. Ter De la Fuente no comando dá à federação um vencedor comprovado para lidar com a pressão de um torneio em casa. A RFEF está determinada a manter o embalo gerado por sua recente vitória na Copa do Mundo, e garantir que o "mentor" por trás desse sucesso permaneça no cargo foi considerado uma prioridade máxima pela diretoria. O novo acordo cobre, na prática, todas as principais datas internacionais no futuro próximo.
A estabilidade proporcionada por esse contrato também permite que a comissão técnica planeje a integração gradual da próxima geração de estrelas que atualmente surge da equipe sub-21. Ao garantir De la Fuente até 2032, a Espanha praticamente elimina qualquer especulação sobre seu futuro, permitindo que o elenco se concentre totalmente em seus próximos compromissos competitivos.
- AFP
Desafios imediatos na Liga das Nações
Apesar das comemorações em torno de seu novo contrato, De la Fuente rapidamente voltará a atenção para o campo, já que a Espanha se prepara para uma pausa internacional movimentada. A campeã mundial viajará para Londres para enfrentar a Inglaterra em 26 de setembro, em sua primeira partida desde a histórica vitória na Copa do Mundo no início deste verão europeu. Esse amistoso de alto nível servirá como preparação para o retorno à competição, quando começará a defesa de seu título da Liga das Nações.
A lista de jogos segue exigente, já que a equipe depois viajará a Oviedo para enfrentar a República Tcheca em 3 de outubro, antes de encerrar a atual janela internacional com uma difícil visita para encarar a Croácia em seu próprio território.
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