Espaço para reforços de peso e mudanças nos playoffs: as vantagens e desvantagens do novo calendário da MLS

Se você se concentrasse de verdade, quase dava para ver o alívio estampado no rosto de Don Garber ao anunciar a novidade. A MLS finalmente fez aquilo que já deveria ter feito há anos, e ele sabia disso. Desde janeiro, circulavam rumores de que a liga estava perto de adotar oficialmente o calendário europeu, de agosto a maio, no futebol profissional da América do Norte. Primeiro foram cochichos, depois sugestões mais claras. O tema teria surgido em inúmeras reuniões do conselho. Técnicos chegaram a manifestar apoio cauteloso.

E, no geral, qualquer pessoa que acompanhasse a liga, observasse o mercado de transferências ou simplesmente abrisse o aplicativo da Apple de vez em quando sabia que essa era provavelmente a decisão mais lógica.

Depois de tantas idas e vindas, a MLS, enfim, terá um calendário de outono a primavera (no hemisfério norte). Agora é oficial. O básico é o esperado: a partir de 2027, a temporada vai de final de julho a início de maio, com uma pausa no inverno. As janelas de transferências passam a se alinhar ao restante do mundo. A liga não jogará mais durante as Datas Fifa. À primeira vista, parece o dia em que uma liga ainda em crescimento — mas muitas vezes conservadora — finalmente decidiu dar um passo ousado.

Ao mesmo tempo, há ressalvas bem claras. Contratos em vigor terão de ser ajustados, e a liga agora vai concorrer mais diretamente com outros esportes gigantes dos Estados Unidos justamente no auge da sua temporada. Também existe valor na tradição, mesmo que o calendário da MLS sempre tenha fugido do convencional. Por isso, embora a mudança pareça lógica e até tardia, ela não virá sem dores de cabeça.

A tal “MLS 3.0” pode até estar começando, mas o sucesso desse novo capítulo está longe de ser garantido.