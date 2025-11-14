+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Hindle

Espaço para reforços de peso e mudanças nos playoffs: as vantagens e desvantagens do novo calendário da MLS

A MLS anunciou uma decisão histórica ao mudar seu calendário, e os benefícios são evidentes, mas existem alguns desafios válidos que a liga precisa enfrentar

Se você se concentrasse de verdade, quase dava para ver o alívio estampado no rosto de Don Garber ao anunciar a novidade. A MLS finalmente fez aquilo que já deveria ter feito há anos, e ele sabia disso. Desde janeiro, circulavam rumores de que a liga estava perto de adotar oficialmente o calendário europeu, de agosto a maio, no futebol profissional da América do Norte. Primeiro foram cochichos, depois sugestões mais claras. O tema teria surgido em inúmeras reuniões do conselho. Técnicos chegaram a manifestar apoio cauteloso.

E, no geral, qualquer pessoa que acompanhasse a liga, observasse o mercado de transferências ou simplesmente abrisse o aplicativo da Apple de vez em quando sabia que essa era provavelmente a decisão mais lógica.

Depois de tantas idas e vindas, a MLS, enfim, terá um calendário de outono a primavera (no hemisfério norte). Agora é oficial. O básico é o esperado: a partir de 2027, a temporada vai de final de julho a início de maio, com uma pausa no inverno. As janelas de transferências passam a se alinhar ao restante do mundo. A liga não jogará mais durante as Datas Fifa. À primeira vista, parece o dia em que uma liga ainda em crescimento — mas muitas vezes conservadora — finalmente decidiu dar um passo ousado.

Ao mesmo tempo, há ressalvas bem claras. Contratos em vigor terão de ser ajustados, e a liga agora vai concorrer mais diretamente com outros esportes gigantes dos Estados Unidos justamente no auge da sua temporada. Também existe valor na tradição, mesmo que o calendário da MLS sempre tenha fugido do convencional. Por isso, embora a mudança pareça lógica e até tardia, ela não virá sem dores de cabeça.

A tal “MLS 3.0” pode até estar começando, mas o sucesso desse novo capítulo está longe de ser garantido.

    "Vamos com calma e faremos do jeito certo"

    A MLS esteve se aproximando disso por anos, e havia uma sensação crescente de que a mudança era inevitável. Esta é uma liga em constante estado de evolução, e o movimento a traz para a era moderna de forma mais convincente. Na verdade, a MLS adiou a mudança por mais tempo do que gostaria, admitiu o Comissário Don Garber em uma coletiva de imprensa.

    "Preferimos levar nosso tempo e acertar do que ser rápidos e errar", disse Garber. 

    A ideia geral aqui é capitalizar no impulso trazido pela Copa do Mundo de 2026. O torneio é considerado - e com razão - um evento marcante no escopo do jogo na América do Norte. Agora é a oportunidade perfeita — se não a desculpa — para a MLS fazer mudanças significativas de forma sincera. E que melhor maneira de convencer as pessoas de que a MLS é legítima do que fazer isso em torno de uma Copa do Mundo? Se esta é a expressão do futebol norte-americano em forma de clube, certamente deve estar vinculada ao maior evento global que o futebol oferece. 

    Houve discussões extensas, entretanto, para garantir que a mudança seja feita da maneira correta. A liga fez uma pesquisa prévia com torcedores e executivos, como foi dito em um comunicado, sobre se era de interesse de todos um calendário igual ao europeu. Na pesquisa, 92% daqueles que responderam apoiaram uma mudança para esse alinhamento. As discussões começaram para valer em outubro de 2023. Pouco mais de dois anos depois, o rumor se tornou realidade. 

    Transferências e intervalos internacionais

    A princípio, isso é vantajoso para a MLS. Alguns reagiriam com um encolher de ombros e um "óbvio". A MLS, ao trabalhar em um cronograma diferente, está fora de sintonia com o mundo europeu ao qual é frequentemente comparada. À primeira vista, isso é um passo em direção à legitimidade. Quer nos levar a sério? Bem, aqui está um calendário para mostrar que somos realmente sérios. 

    Mas o benefício mais óbvio é a forma como a liga funciona na esfera global do futebol. Por tanto tempo, as janelas de transferências foram difíceis de entender. A janela principal da MLS, hoje em dia, vai de janeiro a abril. A secundária se estende de julho a agosto. Isso tem se mostrado um obstáculo em dois aspectos. Principalmente, tornou a aquisição de jogadores mais difícil, com a liga sendo forçada a buscar aqueles que já começaram suas temporadas em seus clubes ou estão procurando uma mudança pela metade. É um problema em termos de recrutamento. Ainda mais difícil, porém, é a janela de meio de temporada, onde as equipes da MLS frequentemente perdem seus melhores jogadores. Essa janela de julho a agosto tem sido um problema mortal para algumas equipes, que têm que dar adeus a grandes talentos quando uma boa oferta aparece. 

    "Isso nos permite estar alinhados com as janelas de transferências internacionais, o que consideramos extremamente importante. Isso nos dá uma ampla variedade de oportunidades que expandirão nossa capacidade de estar nesse caminho, de ser uma das ligas principais e líderes no mundo", disse Garber.

    A mudança não mudará totalmente o fato de que as equipes da MLS perderão bons jogadores aqui e ali. Mas elas também podem usar essas janelas para contratar novos jogadores ou planejar adequadamente. O que pode acontecer aqui, então, é o desenvolvimento de uma infraestrutura de transferências globais adequada, onde jogadores vêm e vão - e os gastos podem ser maximizados (embora com a ressalva das regras complicadas do teto salarial). Poderia haver mais transferências como o grande movimento do LAFC por Son Heung-Min como resultado. 

    Há mais boas notícias no fato de que o calendário agora se alinha com as janelas internacionais da Fifa. Há várias instâncias durante a temporada em que os clubes perdem partes significativas de seu elenco devido a compromissos com seleções nacionais - e ainda têm que se preocupar com jogos da temporada regular com implicações significativas. Isso não será mais um problema. 

    Algumas preocupações persistem

    No entanto, certamente há alguns perdedores. Os principais afetados imediatamente devem ser os jogadores. Uma mudança para um calendário que ocorre entre agosto e maio complicaria, sem dúvida, as negociações de contrato. Sob as regras atuais da MLS, os contratos expiram em dezembro. Certamente, haverá alguns contratos para renegociar. Garber foi questionado, de fato, sobre quanto os jogadores tiveram a dizer na decisão, e sua resposta foi vaga.

    "Tenho certeza de que haverá um momento em breve em que poderemos, coletivamente com a MLSPA (Associação de Jogadores da MLS), ter uma discussão, e podemos falar sobre todos esses detalhes," disse Garber. 

    Também há algumas perguntas a serem feitas sobre o horário. Para ser claro, uma pausa de meados de dezembro a início de fevereiro - semelhante ao formato atualmente oferecido pela Bundesliga - salvará alguns fãs em climas frios. Mas Minnesota, Chicago e Nova Inglaterra no início de dezembro, ou mesmo novembro, podem não ser tão agradáveis. 

    Há também questões mais amplas a serem levantadas sobre a presença dos torcedores em geral. A liga anunciou com muito orgulho que recebeu mais de 14 milhões de torcedores apenas na temporada regular nos estádios nos dias de jogo. A caminhada para o estádio permanecerá a mesma no escuro e no frio, em vez de uma agradável noite de verão? Essas são coisas para as quais simplesmente não se pode se preparar. 

    E então existem as minúcias: patrocínios, ingressos de temporada, operações diárias para as equipes. Essas permanecem desconhecidas. 

    "A conclusão é que essa mudança foi aprovada porque achamos que, no geral, aumentará a conscientização, portanto o engajamento com nossas equipes, e, portanto, os tornará mais valiosos para a comunidade corporativa e para seus fãs", disse Garber.

    O calendário esportivo da América do Norte

    Mas talvez a maior questão, em destaque, seja como tudo isso se encaixa no restante do calendário esportivo norte-americano. Atualmente, a temporada da MLS vai de fevereiro ao início de dezembro. Os playoffs e a MLS Cup colidem diretamente com o meio da temporada da NFL, a World Series (playoffs da MLB, liga de beisebol), jogos cruciais de futebol americano universitário e o início da temporada da NBA. Este não é o melhor momento do ano para atrair atenções para o seu evento principal.

    Uma mudança para uma MLS Cup em maio, então, parece aliviar alguns desses receios. A NFL e o futebol americano universitário já terão terminado. O início da temporada da MLB dificilmente é envolvente. E acontecer logo antes das finais da NBA parece um bom negócio. A MLS está satisfeita com o lugar que ocupará no calendário sob um novo sistema, disse Nelson Rodriguez, EVP da MLS, na quinta-feira.

    "Achamos que isso nos coloca em uma situação melhor para nos destacarmos. A concorrência sempre existirá, seja no futebol americano, basquete ou em esportes de tacos e bolas", disse Rodriguez.

    Ainda assim, há perguntas a serem feitas. O meio da temporada então colidirá diretamente com os maiores jogos da NFL e com os Playoffs do Futebol Americano Universitário (que agora conta com aproximadamente 36 equipes). E qualquer atenção que a MLS poderia ter capitalizado durante a entressafra do futebol de clubes agora está concentrada em outro lugar. A teoria de que a MLS é uma alternativa ao tédio quando as principais ligas europeias não estiverem ativas agora vai desmoronar. 

    Como tudo isso acontece?

    Haverá também a questão de como a temporada de 2027 se encaixará no novo calendário. A campanha de 2026 ainda está prevista para concluir em dezembro, e a MLS não pode simplesmente parar por sete meses. A solução atual da liga é uma “temporada sprint” de 14 jogos, que ocorrerá de fevereiro a maio de 2027, antes do início da nova temporada completa, entre meados e o final de julho.

    Outro desafio é o intervalo de seis semanas entre as temporadas. Essa pausa exigirá um ajuste significativo dos clubes, mas também proporciona flexibilidade enquanto a MLS navega pela transição. A liga reconheceu na quinta-feira que a pausa poderia ser preenchida com jogos adicionais - potencialmente jogos da Leagues Cup ou da U.S. Open Cup.

    “Consideraremos qualquer coisa e analisaremos se será a Leagues Cup, alguma outra competição ou um treinamento centralizado para todas as nossas equipes, como fizemos no passado durante a pré-temporada”, disse Rodriguez.

    Enquanto a liga avançou com uma grande mudança estrutural, várias outras ideias permanecem em segundo plano. Relatos de que os proprietários da MLS estavam considerando uma mudança para um formato de divisão única ainda não se materializaram, e preocupações de longa data em torno das regras de elenco e do teto salarial - uma área que Lionel Messi recentemente apontou como necessitando de crescimento - bem como o design dos playoffs, não foram tocados. Garber indicou que mais ajustes estão por vir, mas por enquanto esta permanece a única mudança, embora histórica.

    Mais amplamente, a mudança marca uma correção de curso significativa. A MLS há muito opera em seu próprio ritmo, um modelo que proporcionou crescimento, estrelas e engajamento recorde dos torcedores. Mas alinhar-se mais de perto com o calendário europeu, o modelo que eles querem seguir, era inevitável. Mesmo com as complicações à frente, a decisão da liga parece ao mesmo tempo pragmática e tardia.

