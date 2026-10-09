O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse sobre a surpreendente ausência de Raphinha na Bola de Ouro: “Ele é bom demais para não estar nessa lista, mas não podemos mudar isso. Ele está em outro nível, é inacreditável.”

O diretor esportivo Deco acrescentou: “Na minha opinião, é um escândalo que Pedri e Raphinha não estejam no top 30 da Bola de Ouro. Eles merecem totalmente estar lá.”

Depois de ver Raphinha sair com a bola do jogo após uma atuação inspirada contra seu time no Ramon Sanchez-Pizjuan, o técnico do Sevilla, Luis Garcia, disse aos repórteres: “É uma piada que ele nem tenha sido indicado para a Bola de Ouro. Ele decide jogos, por isso eu não acredito nesses prêmios. Ele faz tudo.”

O ex-técnico do Blaugrana Quique Setien é mais um que acredita que Raphinha deveria estar disputando o prêmio principal, sem falar em entrar na lista da Bola de Ouro. Ele disse: “Não precisa pensar demais. Eu daria para o Raphinha agora mesmo.

“Tenho absoluta certeza disso. Porque ele é o melhor jogador. E ele não é apenas o mais eficiente e o que mais joga, mas também é o que mais corre, o que mais trabalha e o que mais ajuda seu time. Ele é um jogador absolutamente completo.”