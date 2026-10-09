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Esnobado na Bola de Ouro: Raphinha foi informado de que ficaria fora do "top 3" de qualquer forma, apesar de números de gols dignos de R9 pelo campeão da La Liga
Raphinha terminou em quinto na votação da Bola de Ouro de 2025
Raphinha fez parte dessa disputa há 12 meses, depois de registrar 34 gols e 25 assistências ao longo da temporada 2024-25. Ele acabou terminando em quinto na votação e admitiu ter ficado “chateado” por ficar atrás de Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.
Mais frustração está sendo vivida no momento, com o jogador de 29 anos já tendo balançado as redes em 15 ocasiões nesta temporada por clube e seleção, em 10 partidas, com hat-tricks em jogos consecutivos de La Liga contra Racing Santander e Sevilla.
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Brasileiro marcou dois hat-tricks pelo Barcelona nesta temporada
Raphinha começou em ritmo mais forte do que nomes como R9 e Lionel Messi conseguiram no Camp Nou, mas não é considerado parte da elite global. Questionado se ele deveria estar nessa discussão, o ex-internacional brasileiro Anderson, que falou por cortesia do Swiper Casino Canada, disse à GOAL: “Acho que tem que estar. Mas não acho que ele estaria entre os três finalistas.
“Se ele estiver indo bem na seleção brasileira, acho que ele está lá. Há uma diferença entre ele e os outros jogadores, porque Yamal vai muito bem na seleção da Espanha. [Kylian] Mbappe vai muito bem pela França, e [Harry] Kane vai muito bem também pela Inglaterra.
“Essa é a única diferença entre Raphinha e esses jogadores. É por isso que Raphinha não vai estar entre os três primeiros. Para ser sincero, ele merece estar lá. Se você olhar os números, se olhar para o que ele faz pelo clube, ele merece estar entre os três melhores jogadores.”
Choque com Raphinha fora da lista de finalistas da Bola de Ouro
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse sobre a surpreendente ausência de Raphinha na Bola de Ouro: “Ele é bom demais para não estar nessa lista, mas não podemos mudar isso. Ele está em outro nível, é inacreditável.”
O diretor esportivo Deco acrescentou: “Na minha opinião, é um escândalo que Pedri e Raphinha não estejam no top 30 da Bola de Ouro. Eles merecem totalmente estar lá.”
Depois de ver Raphinha sair com a bola do jogo após uma atuação inspirada contra seu time no Ramon Sanchez-Pizjuan, o técnico do Sevilla, Luis Garcia, disse aos repórteres: “É uma piada que ele nem tenha sido indicado para a Bola de Ouro. Ele decide jogos, por isso eu não acredito nesses prêmios. Ele faz tudo.”
O ex-técnico do Blaugrana Quique Setien é mais um que acredita que Raphinha deveria estar disputando o prêmio principal, sem falar em entrar na lista da Bola de Ouro. Ele disse: “Não precisa pensar demais. Eu daria para o Raphinha agora mesmo.
“Tenho absoluta certeza disso. Porque ele é o melhor jogador. E ele não é apenas o mais eficiente e o que mais joga, mas também é o que mais corre, o que mais trabalha e o que mais ajuda seu time. Ele é um jogador absolutamente completo.”
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Yamal e Kane entre os candidatos à Bola de Ouro de 2026
Essas palavras estão caindo em ouvidos moucos, já que Raphinha acompanhará de longe quando os melhores jogadores do planeta descerem sobre Londres para uma glamourosa cerimônia de premiação na segunda-feira, 26 de outubro.
Nomes como os companheiros de Barcelona Yamal e Rodri, junto com o atacante de Bayern de Munique e Inglaterra Kane, que vem quebrando recordes, estão entre os favoritos para saborear a glória da Bola de Ouro. O dia de glória de Raphinha ainda pode chegar, mas, por enquanto, é melhor que ele siga amaldiçoando a própria sorte.
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