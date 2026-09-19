Ao falar sobre o internacional alemão Florian Wirtz, avaliado em £116 milhões, Iraola ecoou comentários recentes de apoio feitos pelo técnico da seleção nacional, Jurgen Klopp. Apesar de ter registrado apenas uma assistência em cinco partidas nesta temporada, o meia de 23 anos segue recebendo muitos elogios de seu treinador por sua taxa de trabalho.

Iraola destacou o entendimento tático de Wirtz e sua execução altruísta em todas as fases do jogo.

"Ele deve ser julgado como todo mundo: se joga bem ou não joga bem, ou, como eu sempre digo, como o time joga quando você está em campo?", afirmou Iraola. "Estou muito feliz com Florian. Ele está treinando para nos ajudar em todos os aspectos do jogo. Obviamente, vai querer acrescentar gols e assistências, mas está nos ajudando em muitas áreas diferentes."