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Escudo do preço pedido de Iraola! Técnico do Liverpool defende a dupla de £239 milhões, Wirtz e Barcola, antes do reencontro com o Bournemouth
Iraola defende contratações de destaque antes do reencontro com o Bournemouth
O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, defendeu com firmeza as contratações de destaque Florian Wirtz e Bradley Barcola antes de um reencontro pessoal com o ex-clube Bournemouth. O treinador espanhol segue invicto em seis jogos desde que assumiu o comando em Anfield, mantendo um início de trabalho impressionante.
Ao abordar o escrutínio da mídia em torno de seu caro ataque, Iraola insistiu que ambos os meias oferecem enorme valor além dos números brutos.
Ele enfatizou que avaliar contribuições individuais exige analisar o desempenho geral da equipe quando os jogadores estão em campo.
- Getty Images Sport
Wirtz recebe forte apoio apesar do início lento em gols
Ao falar sobre o internacional alemão Florian Wirtz, avaliado em £116 milhões, Iraola ecoou comentários recentes de apoio feitos pelo técnico da seleção nacional, Jurgen Klopp. Apesar de ter registrado apenas uma assistência em cinco partidas nesta temporada, o meia de 23 anos segue recebendo muitos elogios de seu treinador por sua taxa de trabalho.
Iraola destacou o entendimento tático de Wirtz e sua execução altruísta em todas as fases do jogo.
"Ele deve ser julgado como todo mundo: se joga bem ou não joga bem, ou, como eu sempre digo, como o time joga quando você está em campo?", afirmou Iraola. "Estou muito feliz com Florian. Ele está treinando para nos ajudar em todos os aspectos do jogo. Obviamente, vai querer acrescentar gols e assistências, mas está nos ajudando em muitas áreas diferentes."
Barcola tem tudo para crescer à medida que ganha ritmo de jogo
Iraola também pediu paciência em relação a Bradley Barcola, reforço de verão de £ 123 milhões, que chegou do Paris Saint-Germain no fim da janela de transferências. Tendo chegado sem minutos de pré-temporada, o ponta francês ainda não completou 90 minutos em campo com a camisa do Liverpool.
O técnico elogiou a competitividade do elenco, vendo opções de elite em todas as posições como um luxo bem-vindo.
"Com Bradley, quanto mais vezes ele jogar, melhor vai ficar", explicou Iraola. "Ele chegou diretamente, sem minutos de pré-temporada, mas em boa forma. Como todas as contratações que vêm de outras ligas, vai precisar de algum tempo para se ajustar ao ritmo da Premier League."
- Getty Images Sport
Território familiar aguarda no duelo com o Bournemouth
O próximo jogo da Premier League tem um significado extra para Iraola, que se prepara para enfrentar o Bournemouth, clube que comandou antes de sua ida para Anfield. Depois de passar um tempo desenvolvendo o elenco dos Cherries, o treinador observou que as duas comissões técnicas conhecem intimamente as nuances táticas uma da outra.
O espanhol espera um duro teste tático contra um adversário familiar.
"Eu tenho a vantagem de conhecê-los muito bem. Eles têm a vantagem de me conhecerem muito bem", observou Iraola. "Você nunca sabe quem tem mais vantagem."
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