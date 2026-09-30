Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Escudo do Manchester City do lado de fora do Etihad Stadium é vandalizado por torcedores furiosos após veredicto de culpa em caso financeiro

Manchester City
Premier League

O Manchester City viu seu enorme escudo do lado de fora do Etihad Stadium ser vandalizado com um insulto ofensivo após a bombástica decisão financeira. O clube enfrenta atualmente uma enorme reação pública depois que uma comissão independente o considerou culpado de graves violações financeiras envolvendo £ 900 milhões. As tensões agora estão chegando ao limite à medida que as consequências continuam.

  • Vandalismo no Etihad

    De acordo com uma reportagem do The Sun, o enorme escudo do Manchester City localizado do lado de fora do Etihad Stadium foi vandalizado com um insulto de teor sexual. Alguns torcedores descontaram a sua fúria no exterior do estádio logo após a decisão explosiva.

    A Premier League confirmou na terça-feira que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras. Essas infrações ocorreram ao longo de um período de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18, marcando um dos períodos mais turbulentos da história recente do clube, enquanto ele enfrenta possíveis sanções esportivas.


  • Receitas artificiais e violações das regras

    A comissão determinou que o Manchester City havia firmado contratos "fictícios" com parceiros comerciais. Esses esquemas inflaram artificialmente as receitas do clube e reduziram significativamente os custos. Os acordos resultantes distorceram as finanças do Manchester City em mais de £ 900 milhões ao longo do período especificado.

    Além disso, o clube foi considerado culpado da maioria das acusações relacionadas à sua falta de cooperação com a investigação. O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, observou que a decisão independente estabeleceu que o clube havia violado "sistematicamente" as regras da competição por quase uma década, abrindo caminho para possíveis punições sem precedentes.

  • Clube mantém inocência absoluta

    Apesar das conclusões prejudiciais e do vandalismo no estádio, o Manchester City rejeitou veementemente o veredito e insiste que continua completamente inocente. O clube divulgou um comunicado desafiador confirmando sua intenção de recorrer, argumentando que a opinião da comissão contém "erros materiais claros, de direito, princípio e fato" e descrevendo a decisão como "insegura".

    Além disso, o Manchester City afirmou: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o Manchester City?

    O Manchester City tem até sexta-feira, 2 de outubro, para exercer oficialmente seu direito de recorrer das conclusões devastadoras da comissão. Embora nenhuma sanção específica tenha sido imposta até o momento, uma audiência separada determinará a punição exata à medida que esta batalha judicial sem precedentes entre o clube e a Premier League continua.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI