De acordo com uma reportagem do The Sun, o enorme escudo do Manchester City localizado do lado de fora do Etihad Stadium foi vandalizado com um insulto de teor sexual. Alguns torcedores descontaram a sua fúria no exterior do estádio logo após a decisão explosiva.

A Premier League confirmou na terça-feira que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras. Essas infrações ocorreram ao longo de um período de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18, marcando um dos períodos mais turbulentos da história recente do clube, enquanto ele enfrenta possíveis sanções esportivas.



