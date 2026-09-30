AFP
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Escudo do Manchester City do lado de fora do Etihad Stadium é vandalizado por torcedores furiosos após veredicto de culpa em caso financeiro
Vandalismo no Etihad
De acordo com uma reportagem do The Sun, o enorme escudo do Manchester City localizado do lado de fora do Etihad Stadium foi vandalizado com um insulto de teor sexual. Alguns torcedores descontaram a sua fúria no exterior do estádio logo após a decisão explosiva.
A Premier League confirmou na terça-feira que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras. Essas infrações ocorreram ao longo de um período de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18, marcando um dos períodos mais turbulentos da história recente do clube, enquanto ele enfrenta possíveis sanções esportivas.
Receitas artificiais e violações das regras
A comissão determinou que o Manchester City havia firmado contratos "fictícios" com parceiros comerciais. Esses esquemas inflaram artificialmente as receitas do clube e reduziram significativamente os custos. Os acordos resultantes distorceram as finanças do Manchester City em mais de £ 900 milhões ao longo do período especificado.
Além disso, o clube foi considerado culpado da maioria das acusações relacionadas à sua falta de cooperação com a investigação. O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, observou que a decisão independente estabeleceu que o clube havia violado "sistematicamente" as regras da competição por quase uma década, abrindo caminho para possíveis punições sem precedentes.
Clube mantém inocência absoluta
Apesar das conclusões prejudiciais e do vandalismo no estádio, o Manchester City rejeitou veementemente o veredito e insiste que continua completamente inocente. O clube divulgou um comunicado desafiador confirmando sua intenção de recorrer, argumentando que a opinião da comissão contém "erros materiais claros, de direito, princípio e fato" e descrevendo a decisão como "insegura".
Além disso, o Manchester City afirmou: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City tem até sexta-feira, 2 de outubro, para exercer oficialmente seu direito de recorrer das conclusões devastadoras da comissão. Embora nenhuma sanção específica tenha sido imposta até o momento, uma audiência separada determinará a punição exata à medida que esta batalha judicial sem precedentes entre o clube e a Premier League continua.
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