O atacante do Chelsea Estevao celebrou seu retorno oficial à seleção brasileira durante uma entrevista coletiva em Brisbane, na Austrália. O jogador de 19 anos foi convocado para a equipe de Carlo Ancelotti para a próxima Super Data da FIFA, com dois amistosos contra a Austrália e uma partida contra a Índia.

A convocação marca sua primeira inclusão na seleção desde sofrer uma grave ruptura no tendão da coxa direita enquanto jogava pelo Chelsea, em abril de 2026.

Apesar de ter passado por tratamento conservador no ex-clube Palmeiras, o ponta ficou fora da disputa da Copa do Mundo da FIFA de 2026.



