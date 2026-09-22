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'Escolhido por Ancelotti!' – Estevão quebra o silêncio sobre a agonia da Copa do Mundo após retorno surpresa à seleção brasileira
Estevão faz retorno triunfal à seleção brasileira
O atacante do Chelsea Estevao celebrou seu retorno oficial à seleção brasileira durante uma entrevista coletiva em Brisbane, na Austrália. O jogador de 19 anos foi convocado para a equipe de Carlo Ancelotti para a próxima Super Data da FIFA, com dois amistosos contra a Austrália e uma partida contra a Índia.
A convocação marca sua primeira inclusão na seleção desde sofrer uma grave ruptura no tendão da coxa direita enquanto jogava pelo Chelsea, em abril de 2026.
Apesar de ter passado por tratamento conservador no ex-clube Palmeiras, o ponta ficou fora da disputa da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
- Getty Images Sport
Ponta destaca resiliência e apoio da família durante o sofrimento com a lesão
Em entrevista aos repórteres, Estevao refletiu com franqueza sobre a dificuldade emocional de assistir à Copa do Mundo do lado de fora. O ex-destaque das categorias de base do Cruzeiro creditou à família e à fé religiosa a manutenção de sua força mental ao longo de todo o processo de recuperação.
Ele destacou que o foco no progresso diário o ajudou a superar o peso mental de perder um grande torneio.
“Minha família foi fundamental para mim durante esse período de lesão, que não é nada fácil para um atleta”, afirmou Estevao. “Perdemos um momento muito especial, mas eles sempre estiveram ao meu lado. Também usei muito a palavra resiliência, encarando cada dia, esquecendo o que aconteceu e focando no futuro.”
Atacante considera convocação de Carlo Ancelotti uma motivação
Antes do revés com a lesão, Estevao teve um início internacional incrível sob o comando de Ancelotti, marcando contra Chile, Coreia do Sul, Senegal e Tunísia. Ao abordar sua ambição de retomar uma vaga entre os titulares ao lado de Rodrygo e Vinicius Junior, o adolescente rejeitou alegações de que estivesse ansioso.
Em vez disso, ele descreveu trabalhar com Ancelotti como um privilégio único que eleva seus padrões diários nos treinamentos.
“Não acho que seja ansiedade, acho que é um privilégio”, explicou Estevao. “Todo jogador que é escolhido aqui é privilegiado. Ser escolhido por Ancelotti é um privilégio para mim. Vejo isso como motivação para dar o meu melhor todos os dias nos treinamentos e nos jogos.”
- AFP
Brasil se prepara para a rodada dupla contra a Austrália e para o duelo com a Índia
Estevão buscará causar impacto imediato quando o Brasil iniciar sua turnê contra a Austrália na sexta-feira, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A seleção brasileira enfrentará os australianos novamente em 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
O time de Ancelotti encerra seu calendário internacional em 3 de outubro contra a Índia, no Salt Lake Stadium, em Kolkata.
Estevão pretende consolidar sua posição como peça central no novo ciclo do Brasil.
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