Escolher o Chelsea em vez do Liverpool foi um erro enorme para Moises Caicedo

O meio-campista poderia ter sido peça fundamental na reconstrução em Anfield, mas está enfrentando dificuldades em Stamford Bridge

Um dia antes do clássico entre Liverpool e Chelsea no início da temporada, já havia sido divulgado que o então meio-campista do Brighton, Moisés Caicedo, havia rejeitado os Reds e estava próximo dos Blues. Jamie Redknapp ficou atônito.

"Obviamente, sou bem tendencioso", disse o ex-meio-campista do Liverpool, na Sky Sports, em 13 de agosto. "Mas isso é surpreendente para mim! Normalmente, o Liverpool venceria essa disputa com facilidade. Eu entendo a atração do Chelsea, é um clube enorme. Eles ganharam muitas coisas ao longo dos anos. Mas, em termos de história dos clubes, estou surpreso", continuou.

"Eu achava que isso não fosse possível. Acordei como torcedor do Liverpool, muito feliz com isso. Eu achava que ele ficaria ótimo naquele uniforme vermelho. Eu achava que seria a contratação perfeita para o Liverpool".

Mais artigos abaixo