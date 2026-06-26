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'Escolha sentimental' - Ex-jogador da seleção da Escócia afirma que Neymar parecia 'apático' no retorno à seleção brasileira na Copa do Mundo
Atacante icônico volta aos gramados
O craque da Seleção voltou a jogar pela seleção sob o comando do técnico Carlo Ancelotti durante uma vitória esmagadora por 3 a 0 sobre a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. Entrando em campo como reserva aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante encerrou uma ausência exaustiva de 981 dias, causada por uma grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023. Apesar do entusiasmo generalizado em torno de sua participação histórica, seu desempenho foi alvo de críticas contundentes por parte dos analistas de televisão, que questionaram sua preparação física geral para a partida.
- Getty Images Sport
Burley critica a seleção “sentimental”
Embora as métricas técnicas tenham mostrado que Neymar criou três oportunidades de gol, seus movimentos não convenceram o ex-meio-campista Burley. Em entrevista à ESPN, ele comentou: “Quando o Neymar entrou em campo, havia muita empolgação na torcida e tenho certeza de que, lá no Brasil, também havia muita empolgação por esse jogador icônico estar no elenco e, por fim, entrar em campo.
“Mas, cara, acho que se você fosse o João Pedro ou um ou dois outros que não entraram no elenco e estivesse olhando para aquele cara, diria que essa é apenas uma escolha sentimental. Porque, sim, eu sei que ele não teve muito tempo de jogo, mas ele parecia tão lento, fora de ritmo, como se tudo tivesse passado por ele.
“Então, se for preciso recorrer a ele nas fases finais do torneio, essa vai ser a grande questão. Será que ele consegue realmente entrar e influenciar o jogo contra jogadores melhores? Ele já teve dificuldades quando entrou contra a seleção da Escócia.
“Então, para mim, sei que o [Igor] Thiago está lá, sei que o [Matheus] Cunha pode jogar no ataque, sei que o Endrick está lá, mas esses são jogadores inexperientes nesse nível. E acho que a única coisa que você vai ter que fazer neste torneio, se quiser chegar até o fim, é recorrer ao seu banco em busca de jogadores capazes de virar o jogo.
“E me pareceu que colocá-lo em campo não passou de uma escolha puramente sentimental.”
Lágrimas escorrem após um marco histórico
O imenso peso emocional de concluir sua longa jornada de reabilitação transbordou após o apito final, com o atacante caindo em lágrimas em campo. A figura emblemática insistiu que sua reação emocional foi uma liberação física necessária após quase três anos longe da seleção nacional.
Neymar explicou: “Meu coração estava batendo forte, eu estava muito nervoso... mas feliz! Orgulhoso, tudo correu bem. Estou muito feliz por vestir a camisa da seleção novamente depois de três anos. Estou bem fisicamente, graças a Deus.
“Foi difícil ficar afastado durante todo esse tempo, mas não fiquei completamente inativo. Treinei duro por 25 dias para estar em boa forma para os jogos. Por isso, estou muito feliz, muito satisfeito. Foi uma mistura de emoções quando entrei em campo. Fiquei muito tempo longe desta camisa, longe da seleção, mas, graças a Deus, tudo deu certo e consegui voltar.”
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A Seleção enfrenta o Japão
O Brasil avançou com facilidade para as oitavas de final como líder isolado do Grupo C, mantendo o ânimo elevado em todo o elenco. A equipe de Ancelotti deve enfrentar uma seleção japonesa disciplinada na segunda-feira, 29 de junho, o que representará um desafio tático significativamente mais difícil do que os adversários anteriores. Resta saber se o experiente técnico continuará a integrar seu lendário meia-atacante na escalação ou se dará preferência a opções de ataque mais dinâmicas e jovens vindas do banco.