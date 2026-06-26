'Escolha sentimental' - Ex-jogador da seleção da Escócia afirma que Neymar parecia 'apático' no retorno à seleção brasileira na Copa do Mundo

Embora as métricas técnicas tenham mostrado que Neymar criou três oportunidades de gol, seus movimentos não convenceram o ex-meio-campista Burley. Em entrevista à ESPN, ele comentou: “Quando o Neymar entrou em campo, havia muita empolgação na torcida e tenho certeza de que, lá no Brasil, também havia muita empolgação por esse jogador icônico estar no elenco e, por fim, entrar em campo.

“Mas, cara, acho que se você fosse o João Pedro ou um ou dois outros que não entraram no elenco e estivesse olhando para aquele cara, diria que essa é apenas uma escolha sentimental. Porque, sim, eu sei que ele não teve muito tempo de jogo, mas ele parecia tão lento, fora de ritmo, como se tudo tivesse passado por ele.

“Então, se for preciso recorrer a ele nas fases finais do torneio, essa vai ser a grande questão. Será que ele consegue realmente entrar e influenciar o jogo contra jogadores melhores? Ele já teve dificuldades quando entrou contra a seleção da Escócia.

“Então, para mim, sei que o [Igor] Thiago está lá, sei que o [Matheus] Cunha pode jogar no ataque, sei que o Endrick está lá, mas esses são jogadores inexperientes nesse nível. E acho que a única coisa que você vai ter que fazer neste torneio, se quiser chegar até o fim, é recorrer ao seu banco em busca de jogadores capazes de virar o jogo.

“E me pareceu que colocá-lo em campo não passou de uma escolha puramente sentimental.”