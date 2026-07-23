Getty/GOAL
Traduzido por
“Escolha óbvia” - Bradley Barcola recebe conselhos sobre transferência para a Premier League, enquanto o ponta do PSG chama a atenção do Liverpool e do Arsenal
- Getty
Trossard é dispensado, enquanto Martinelli gera rumores sobre sua saída
O ponta belga Leandro Trossard, que marcou alguns gols decisivos pelos Gunners na última temporada, recebeu autorização para deixar o norte de Londres e se transferir para o Besiktas, da Turquia. Também surgem dúvidas sobre se Gabriel Martinelli terá um papel nos planos de Mikel Arteta daqui para frente.
A venda do jogador da seleção brasileira pode ser aprovada, já que o Arsenal busca liberar recursos e espaço no elenco para novos reforços. Certamente há potencial para melhorias em uma área importante do campo — o que ajudaria os Gunners a serem ainda mais competitivos em casa e no exterior na temporada 2026-27.
Barcola — que impressionou pela França na Copa do Mundo ao lado de Kylian Mbappé e Michael Olise — ajudou a frustrar os sonhos do Arsenal na Liga dos Campeões de 2025-26, contribuindo para que o PSG conquistasse dois títulos consecutivos no maior palco do futebol europeu.
No entanto, ele não tem vaga garantida no time titular do gigante da Ligue 1, já que jogadores como Desire Doue, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia representam uma concorrência acirrada pelas vagas. Além disso, o jogador de 23 anos tem contrato com o Parc des Princes apenas até o verão de 2028.
Será que Barcola seria uma contratação inteligente para o Arsenal?
Ofertas tentadoras podem ser consideradas com a janela de transferências de verão de 2026 em pleno andamento, e o Arsenal está sendo instado a avaliar o que seria necessário para trazer mais um temível jogador francês para o elenco — já que o clube possui um rico histórico de contratações de superestrelas daquela região do mundo.
Silvestre já vestiu a camisa dos Gunners e — em entrevista concedida em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — disse ao GOAL, quando questionado se Barcola seria uma contratação inteligente para o elenco campeão de Arteta: “Essa seria uma escolha óbvia tanto para o jogador quanto para o clube.
“Pelo que Bradley fez com o PSG, pelo que fez com a seleção nacional, pelo momento de sua carreira — ele ainda é jovem — e pelo que o Arsenal está tentando construir: manter o título, tentar conquistar a Liga dos Campeões. Da minha parte, é luz verde, 100%.”
- Getty/GOAL
Interesse da Premier League no ponta do PSG
Tem havido rumores de interesse do Arsenal em Barcola, mas o clube não é o único da Premier League a gerar especulações sobre o jogador. O Liverpool também está em busca de um sucessor adequado para Mohamed Salah em Anfield, enquanto o Manchester United precisa de mais poder ofensivo antes de seu retorno à Liga dos Campeões.
O ex-atacante dos Red Devils, Dwight Yorke, disse recentemente aoGOAL sobre as tentativas do Old Trafford de contratar jogadores do Paris: “Bradley Barcola ou Desire Doue. Se eu fosse o Michael Carrick, iria atrás de um deles. É simples assim. Ambos podem jogar pela esquerda, pela direita ou em qualquer posição que o ataque precisar.
“Se Marcus Rashford não quiser ficar por aqui — e quem sabe o que se passa na cabeça dele —, vão atrás de Doue ou Barcola. Esses são os dois jogadores que vocês deveriam contratar. Vocês querem bons jogadores de ataque, jogadores sólidos que vão fazer a diferença em campo; então, vão atrás de um desses jogadores.”
Alvarez é mais um dos nomes na mira do Arsenal para uma possível contratação
O Arsenal pode decidir agir antes que outros clubes entrem na disputa, mas também está considerando uma oferta milionária pelo astro argentino Julián Álvarez — que disputou a final da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Lionel Messi, mas não conseguiu conquistar seu segundo título mundial.
Silvestre acrescentou, quando questionado se o ex-atacante do Manchester City — que poderia deixar o Atlético de Madrid em uma transação de 120 milhões de libras (160 milhões de dólares) — seria a contratação perfeita para o ataque do Arsenal ao lado do atacante sueco Viktor Gyokeres: “Depois de Messi na seleção argentina, ele é o jogador que mais causou impacto.
“Jogando pelo Atlético de Madrid, é difícil levar as coisas até o fim para conquistar títulos. Parece ser um jogador que é, eu diria, muito leal. Não sei se ele está pronto para se transferir. Mas, pelo desempenho que tem mostrado nesta temporada, ele seria uma ótima contratação.”
- Getty/GOAL
Jogos do Arsenal na temporada 2026-27: defesa do título da Premier League
Resta saber se o Arsenal dispõe de recursos financeiros para contratar Álvarez e Barcola. Outras saídas do Emirates — com Martinelli e Gabriel Jesus aparentemente disponíveis — ajudariam a reforçar o orçamento de transferências de Arteta.
Os Gunners esperam contar com novos reforços bem antes do início da temporada 2026-27, cuja defesa do título terá início em 21 de agosto, quando receberão o Coventry, time recém-promovido comandado por Frank Lampard.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.