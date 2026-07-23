“Escolha óbvia” - Bradley Barcola recebe conselhos sobre transferência para a Premier League, enquanto o ponta do PSG chama a atenção do Liverpool e do Arsenal

O ponta belga Leandro Trossard, que marcou alguns gols decisivos pelos Gunners na última temporada, recebeu autorização para deixar o norte de Londres e se transferir para o Besiktas, da Turquia. Também surgem dúvidas sobre se Gabriel Martinelli terá um papel nos planos de Mikel Arteta daqui para frente.

A venda do jogador da seleção brasileira pode ser aprovada, já que o Arsenal busca liberar recursos e espaço no elenco para novos reforços. Certamente há potencial para melhorias em uma área importante do campo — o que ajudaria os Gunners a serem ainda mais competitivos em casa e no exterior na temporada 2026-27.

Barcola — que impressionou pela França na Copa do Mundo ao lado de Kylian Mbappé e Michael Olise — ajudou a frustrar os sonhos do Arsenal na Liga dos Campeões de 2025-26, contribuindo para que o PSG conquistasse dois títulos consecutivos no maior palco do futebol europeu.

No entanto, ele não tem vaga garantida no time titular do gigante da Ligue 1, já que jogadores como Desire Doue, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia representam uma concorrência acirrada pelas vagas. Além disso, o jogador de 23 anos tem contrato com o Parc des Princes apenas até o verão de 2028.