Em entrevista exclusiva ao GOAL via dafabet login, o ex-jogador do Chelsea e do Uruguai, Poyet, disse, quando questionado se Ugarte precisa esquecer sua passagem pela Inglaterra e recomeçar em outro lugar: “Sim, e isso me afetou muito porque ele é do Uruguai e, antes de ele ir para o Paris Saint-Germain, eu queria que ele viesse para o Chelsea. Quando começaram os rumores, o Chelsea, o grande Chelsea, você sabe que quer vir, tomar uma decisão, vir para o Chelsea. Eu não o conheço, então não pude ligar para ele! E ele foi para o Paris Saint-Germain e fiquei um pouco chateado porque achei que era perfeito naquele momento para o Chelsea. Mas depois disso, ele meio que não decolou. Paris Saint-Germain e agora o Man United.

“Ele precisa encontrar o clube certo. Acho que ele é um jogador de ponta. Acho que é um excelente meio-campista central. Acho que ele cobre bem o campo. Ele sabe ocupar os espaços. Ele defende bem. Ele sabe jogar, criar jogadas. Mas precisa encontrar o time certo.

“Ele precisa encontrar, eu diria, a identidade de um clube para poder jogar todas as semanas, porque ele até perdeu a vaga de titular na seleção nacional, já que lá todos estavam jogando e pensando em Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. E então a seleção está jogando com dois volantes e um camisa 10 na frente. E é por isso que ele não está jogando. Então, sim, é um verão importante para Ugarte e espero que ele tome uma boa decisão para ele e para sua família.”