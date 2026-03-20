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Escolha errada? Manuel Ugarte recebe conselho para deixar o Manchester United após irritar compatriota icônico ao recusar oferta do Chelsea
Ugarte deixou passar a oportunidade de se juntar ao Chelsea
Ugarte ganhou destaque em Portugal com o Sporting, onde passou dois anos trabalhando com Ruben Amorim. Eles acabaram se reencontrando em Old Trafford, mas nenhum dos dois viveu seus melhores momentos no futebol inglês.
Ugarte poderia ter aceitado o desafio da Premier League cerca de 12 meses antes de sua chegada a Manchester. No entanto, ao se despedir de Lisboa, ele optou por ir para o Paris Saint-Germain — em vez de Stamford Bridge.
Ele foi informado de que talvez tenha tomado a decisão errada, com uma carreira outrora promissora correndo sério risco de estagnar. Ugarte foi titular em apenas 29 de suas 49 partidas pela Premier League pelo United e teve dificuldades para convencer em várias dessas partidas.
Os Red Devils estariam preparando uma renovação do meio-campo, com Ugarte previsto para fazer parte desse processo, já que ofertas são incentivadas e ele está sendo encaminhado para a saída.
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Ugarte deixará o Manchester United na janela de transferências do meio do ano?
Em entrevista exclusiva ao GOAL via dafabet login, o ex-jogador do Chelsea e do Uruguai, Poyet, disse, quando questionado se Ugarte precisa esquecer sua passagem pela Inglaterra e recomeçar em outro lugar: “Sim, e isso me afetou muito porque ele é do Uruguai e, antes de ele ir para o Paris Saint-Germain, eu queria que ele viesse para o Chelsea. Quando começaram os rumores, o Chelsea, o grande Chelsea, você sabe que quer vir, tomar uma decisão, vir para o Chelsea. Eu não o conheço, então não pude ligar para ele! E ele foi para o Paris Saint-Germain e fiquei um pouco chateado porque achei que era perfeito naquele momento para o Chelsea. Mas depois disso, ele meio que não decolou. Paris Saint-Germain e agora o Man United.
“Ele precisa encontrar o clube certo. Acho que ele é um jogador de ponta. Acho que é um excelente meio-campista central. Acho que ele cobre bem o campo. Ele sabe ocupar os espaços. Ele defende bem. Ele sabe jogar, criar jogadas. Mas precisa encontrar o time certo.
“Ele precisa encontrar, eu diria, a identidade de um clube para poder jogar todas as semanas, porque ele até perdeu a vaga de titular na seleção nacional, já que lá todos estavam jogando e pensando em Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. E então a seleção está jogando com dois volantes e um camisa 10 na frente. E é por isso que ele não está jogando. Então, sim, é um verão importante para Ugarte e espero que ele tome uma boa decisão para ele e para sua família.”
Planos de transferências: Manchester United pronto para investir em novos meio-campistas
Ugarte afirmou que estará “na melhor forma possível” para a Copa do Mundo deste verão, mas ainda lhe faltará ritmo de jogo. Com isso em mente, a lenda do United, Gary Neville, é mais um a sugerir que em breve haverá uma mudança de ares a nível do clube.
Ele comentou sobre o que a próxima janela de transferências reserva para os Red Devils: “Casemiro está saindo e acho que Manuel Ugarte também vai sair. Eles precisam de dois meio-campistas centrais realmente bons. Provavelmente um que seja mais posicional, do tipo Michael Carrick, e outro que seja mais um destruidor. Acho que a defesa precisa ser analisada, mas o meio-campo será o verdadeiro foco na janela de transferências de verão.”
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Quanto do valor da transferência milionária de Ugarte o Manchester United receberá de volta?
Ugarte chegou ao United em uma transação no valor de € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 58 milhões). O clube terá dificuldade em arrecadar algo próximo a esse valor com uma venda, considerando o desempenho do uruguaio na Premier League, mas ficou claro que a separação é agora a melhor opção para todas as partes envolvidas.