Esclarecimento decisivo após quatro casos polêmicos... O “offside semiautomático” cometeu erros na Copa do Mundo?

O sistema de “impedimento semiautomático” e as modernas técnicas de arbitragem tornaram-se um dos temas mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026, em meio ao avanço tecnológico que acompanhou o torneio com o objetivo de reduzir a margem de erro humano e agilizar as decisões em campo.

No entanto, a rede espanhola “Archivo VAR”, especializada na análise de situações de arbitragem, questionou a validade das decisões tomadas pelos árbitros do torneio com base no sistema de impedimento semiautomático.

Segundo a renomada rede, “a equipe de vídeo-arbitragem da partida entre Inglaterra e Croácia escolheu um ângulo baseado no momento em que a bola sai do pé do jogador, em vez de considerar o primeiro ponto de contato com a bola”.

Ela destacou que esse momento não é válido para determinar se o jogador croata estava em posição de impedimento na jogada do segundo gol ou não.

A rede considerou que esse caso confirma o erro do sistema moderno no torneio, após duas jogadas que também geraram polêmica na partida entre Argentina e Argélia, além de outra jogada na partida entre Suécia e Tunísia.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol “AS”, as novas inovações incluem uma bola inteligente que detecta o momento do contato com a bola com alta precisão, além de câmeras integradas aos árbitros e sistemas de visualização tridimensional dos jogadores baseados no que é conhecido como “gêmeo digital”.