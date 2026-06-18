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Esclarecimento decisivo após quatro casos polêmicos... O “offside semiautomático” cometeu erros na Copa do Mundo?

Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
England
Croácia
EUA
Argentina
Argélia

O parceiro oficial da FIFA afirma que a nova tecnologia funciona com extrema precisão

O sistema de “impedimento semiautomático” e as modernas técnicas de arbitragem tornaram-se um dos temas mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026, em meio ao avanço tecnológico que acompanhou o torneio com o objetivo de reduzir a margem de erro humano e agilizar as decisões em campo.

No entanto, a rede espanhola “Archivo VAR”, especializada na análise de situações de arbitragem, questionou a validade das decisões tomadas pelos árbitros do torneio com base no sistema de impedimento semiautomático.

Segundo a renomada rede, “a equipe de vídeo-arbitragem da partida entre Inglaterra e Croácia escolheu um ângulo baseado no momento em que a bola sai do pé do jogador, em vez de considerar o primeiro ponto de contato com a bola”.

Ela destacou que esse momento não é válido para determinar se o jogador croata estava em posição de impedimento na jogada do segundo gol ou não.

A rede considerou que esse caso confirma o erro do sistema moderno no torneio, após duas jogadas que também geraram polêmica na partida entre Argentina e Argélia, além de outra jogada na partida entre Suécia e Tunísia.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol “AS”, as novas inovações incluem uma bola inteligente que detecta o momento do contato com a bola com alta precisão, além de câmeras integradas aos árbitros e sistemas de visualização tridimensional dos jogadores baseados no que é conhecido como “gêmeo digital”.

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    "Aumentar a eficiência é um objetivo fundamental"

    George Cox, engenheiro de soluções de um dos parceiros técnicos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), respondeu às acusações de falhas no novo sistema técnico e à polêmica gerada nas redes sociais nas últimas horas. Em declarações ao jornal “As”, ele afirmou: “O objetivo principal é melhorar a eficiência e reduzir os erros”.

    Cox explicou que todos os jogadores do torneio, num total de 1.248, tiveram modelos digitais criados por meio de um processo avançado de digitalização.

    Ele disse: “Todos os jogadores desta Copa do Mundo foram digitalizados. Cada jogador passou por uma sala de digitalização especial que nos permitiu reproduzi-lo com alta precisão”.

    E acrescentou: “Precisamos de apenas 30 segundos por jogador, e geralmente fazemos isso nos hotéis das seleções ou durante os dias dedicados à imprensa. Depois disso, a criação do modelo 3D leva entre duas e três horas”.

    Ele destacou que o objetivo dessa tecnologia é garantir precisão máxima na marcação de impedimentos, de modo que não haja diferenças nas proporções corporais entre os jogadores nas imagens de arbitragem.

    O responsável técnico revelou que o processo foi extremamente delicado, já que os jogadores foram impedidos de usar quaisquer acessórios durante a digitalização, como relógios ou pulseiras, pois isso poderia afetar a precisão dos dados utilizados posteriormente na análise.

    Ele disse: “Tivemos que garantir que os jogadores não usassem nada que pudesse alterar as medições, pois o objetivo não é apenas a aparência, mas a precisão da análise arbitral”.

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    Agilização das decisões sobre invasões

    De acordo com o relatório, a nova tecnologia contribuiu para acelerar significativamente as decisões sobre impedimentos durante o torneio, já que os árbitros assistentes passaram a receber sinais diretamente por meio de aparelhos de comunicação interna (fones de ouvido) para intervir rapidamente antes do fim do ataque em alguns casos.

    Em outros casos, recorre-se a uma análise mais aprofundada utilizando os dados da bola inteligente, que registra até 500 informações por segundo, como ocorreu em uma jogada em que foi validado um gol a favor da Suécia após se confirmar que o atacante havia tocado na bola antes de seu companheiro.

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  • A tecnologia dos árbitros... um laboratório aberto

    A tecnologia de arbitragem é considerada uma das áreas que mais apresenta inovações avançadas nesta Copa do Mundo, com o uso da câmera “Referee View” (Visão do Árbitro), que permite assistir às jogadas da perspectiva do próprio árbitro.

    Essa tecnologia já havia sido testada em algumas ligas europeias, incluindo a La Liga, antes da adoção de melhorias adicionais baseadas em inteligência artificial para estabilizar a imagem e aprimorar a qualidade da transmissão.

    O relatório confirmou que essa versão aprimorada da tecnologia “Referee View”, apoiada pelos parceiros do torneio, passou a oferecer uma nova experiência visual e pode se tornar parte integrante do futebol moderno em um futuro próximo.