Escândalo na Espanha por causa das palavras de Rodri. O meio-campista do Barcelona deixou o campo aos 62 minutos da partida vencida contra o Valencia, substituído por Marc Bernal, e fez comentários pouco respeitosos em relação aos jogadores da equipe da casa. As câmeras do programa de televisão "El Día Después", da Movistar Plus, mostraram a conversa entre o ex-meio-campista do Barcelona e os companheiros Cubarsì e Eric Garcia: "São muito fracos, esses jogadores são muito fracos", disse inicialmente Rodri, segundo a gravação de áudio exibida pelo programa. Poucos minutos depois, ele insistiu com uma avaliação ainda mais direta: "São realmente péssimos - disse a Cubarsì - são terríveis".
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Escândalo na Espanha pelas palavras de Rodri: "Os jogadores do Valencia são fracos, realmente terríveis. Nunca passaram do meio-campo"
Depois, perguntou ao companheiro ao lado dele: "O que o Valencia fez no ano passado?". Cubarsì respondeu: "Ficou a um passo da classificação para a Europa". Rodri, surpreso, reforçou: "Caramba, no segundo tempo eles nunca passaram do meio-campo". Rodri, de volta à Espanha depois de sete anos na Premier League, notou duas grandes diferenças: a diferença de intensidade das partidas em casa na Inglaterra e a exposição midiática à qual os jogadores são submetidos diante dos microfones e das câmeras dos programas esportivos espanhóis.
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