Escândalo na Espanha pelas palavras de Rodri: "Os jogadores do Valencia são fracos, realmente terríveis. Nunca passaram do meio-campo"

Escândalo na Espanha por causa das palavras de Rodri. O meio-campista do Barcelona deixou o campo aos 62 minutos da partida vencida contra o Valencia, substituído por Marc Bernal, e fez comentários pouco respeitosos em relação aos jogadores da equipe da casa. As câmeras do programa de televisão "El Día Después", da Movistar Plus, mostraram a conversa entre o ex-meio-campista do Barcelona e os companheiros Cubarsì e Eric Garcia: "São muito fracos, esses jogadores são muito fracos", disse inicialmente Rodri, segundo a gravação de áudio exibida pelo programa. Poucos minutos depois, ele insistiu com uma avaliação ainda mais direta: "São realmente péssimos - disse a Cubarsì - são terríveis".