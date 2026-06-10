Escândalo na Copa do Mundo parece inevitável: participantes ameaçam a FIFA com a interrupção dos jogos

No entanto, os ingressos atribuídos ao Irã pelos Estados Unidos para os jogos da fase de grupos teriam sido retirados em cima da hora. Foi o que informou a Federação Nacional de Futebol na terça-feira. Com essa medida, os EUA pretendiam “impedir a presença de torcedores iranianos nos estádios”, segundo comunicado da Federação Iraniana de Futebol.

A federação destacou que, de acordo com as regras da FIFA, lhe seriam atribuídos 8% dos ingressos para cada jogo disputado em casa. Segundo o comunicado, após receber sua cota, o Irã já havia iniciado a venda de ingressos para os jogos da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito – todos a serem disputados nos EUA.

“Em uma medida inesperada, no entanto, as cotas atribuídas à Federação Iraniana de Futebol foram retiradas e, nas circunstâncias atuais, a federação não está em condições de disponibilizar nem mesmo um único ingresso aos torcedores da seleção nacional”, dizia o comunicado. A federação classificou essa medida como “contrária ao espírito das competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes”.