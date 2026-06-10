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Jonas Rütten

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Escândalo na Copa do Mundo parece inevitável: participantes ameaçam a FIFA com a interrupção dos jogos

Copa do Mundo
República Islâmica do Irã

As dimensões políticas da próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México estão assumindo contornos dramáticos antes mesmo do início do torneio.

Ainda antes do início da primeira partida da Copa do Mundo, na quinta-feira, entre o anfitrião México e a África do Sul, várias questões políticas já pairam sobre o torneio. 

Há, por exemplo, a recusa, no mínimo controversa, de permitir a entrada nos Estados Unidos do melhor árbitro africano, Omar Artan, da Somália. E, naturalmente, devido à guerra entre os EUA e o Irã, país participante, surgem quase a cada hora novas notícias sobre ameaças de escalada durante a fase final da Copa do Mundo.

  • A esse respeito, o ministro do Esporte iraniano, Ahmed Donjamal, dirigiu agora uma advertência clara e também uma ameaça à FIFA e à entidade organizadora norte-americana. Caso sejam ouvidos “slogans políticos” nos estádios durante os jogos da fase de grupos do Irã, a partida será interrompida, afirmou Donjamal, segundo o portal esportivo Varzesh3. A FIFA já teria sido informada sobre isso. 

    A entidade mundial deve, além disso, garantir que apenas a bandeira oficial da República Islâmica seja levada pelos espectadores para o estádio. Caso, por exemplo, uma antiga bandeira persa seja vista, a seleção iraniana também abandonará o campo. A antiga bandeira com o emblema do leão e do sol é considerada um símbolo da oposição e é sempre vista em manifestações de protesto contra o regime, inclusive no exterior.

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  • Iran WMGetty Images

    O Irã disputará duas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo em “Teherangeles”

    No entanto, tal proibição dificilmente será aplicável, tendo em vista que dois jogos da fase de grupos do Irã serão disputados fora do país. Isso porque o Irã, que transferiu sua base para Tijuana, no México, devido ao conflito com os EUA e às restrições questionáveis de entrada para a comissão técnica e a equipe, jogará tanto na estreia contra a Nova Zelândia quanto no segundo jogo da fase de grupos contra a Bélgica em Los Angeles.

    Na Cidade dos Anjos e arredores vive grande parte dos mais de dois milhões de americanos de origem iraniana. Não é à toa que se fala em “Teherangeles”. Com pelo menos 500 mil pessoas de ascendência iraniana, ali reside a maior comunidade iraniana no exterior do mundo. Protestos contra o sistema político no Irã devem, portanto, ser inevitáveis em torno das partidas da seleção nacional e, possivelmente, também dentro do estádio.

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Os EUA retiram as vagas do Irã para a Copa do Mundo

    No entanto, os ingressos atribuídos ao Irã pelos Estados Unidos para os jogos da fase de grupos teriam sido retirados em cima da hora. Foi o que informou a Federação Nacional de Futebol na terça-feira. Com essa medida, os EUA pretendiam “impedir a presença de torcedores iranianos nos estádios”, segundo comunicado da Federação Iraniana de Futebol.

    A federação destacou que, de acordo com as regras da FIFA, lhe seriam atribuídos 8% dos ingressos para cada jogo disputado em casa. Segundo o comunicado, após receber sua cota, o Irã já havia iniciado a venda de ingressos para os jogos da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito – todos a serem disputados nos EUA.

    “Em uma medida inesperada, no entanto, as cotas atribuídas à Federação Iraniana de Futebol foram retiradas e, nas circunstâncias atuais, a federação não está em condições de disponibilizar nem mesmo um único ingresso aos torcedores da seleção nacional”, dizia o comunicado. A federação classificou essa medida como “contrária ao espírito das competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes”.

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