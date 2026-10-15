getty
Traduzido por
Escândalo do cartão vermelho de Folarin Balogun obriga a Fifa a mudar as regras, enquanto Gianni Infantino enfrenta crise de liderança
Fechando a brecha
A FIFA está se preparando para alterar seu regulamento e impedir que se repita a controversa decisão de suspender a punição de Balogun na Copa do Mundo. Segundo a ESPN, a entidade analisará uma proposta para proibir, no futuro, a suspensão de punições automáticas de uma partida.
A decisão inicial do comitê disciplinar da FIFA de suspender a punição imposta ao atacante dos Estados Unidos provocou protestos generalizados no futebol mundial. Críticos afirmaram que a medida representava interferência política depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter pessoalmente pedido a Infantino que revisasse a punição.
Debbie Hewitt, presidente da Football Association e vice-presidente da FIFA, escreveu a Infantino solicitando a divulgação de documentos relativos ao caso. Infantino sustenta que o comitê disciplinar tomou sua decisão de forma completamente independente.
- Getty Images Sport
Pressão sobre Infantino
A proposta de mudança de regra surge em meio à maior crise enfrentada por Infantino em seus quase 11 anos na presidência, às vésperas de uma reunião do Conselho da Fifa em Zurique. Os membros do Conselho se preparam para questionar o dirigente sobre várias questões importantes de governança e propostas controversas.
Além da decisão sobre Balogun, Infantino tem sido duramente criticado por seus vínculos estreitos com figuras políticas e por possíveis conflitos de interesse. Dirigentes do futebol exigem mais transparência em relação aos processos recentes de tomada de decisão dentro da organização.
Também foram apresentadas reclamações formais sobre um prêmio da paz criado por Infantino e concedido a Trump durante o sorteio da Copa do Mundo em Washington D.C. Bernd Neuendorf, membro do Conselho da Fifa, solicitou que o assunto fosse incluído na pauta da reunião.
Crescente discórdia interna
A pauta da reunião também inclui discussões sobre a proposta FIFA Forward Enterprise, recentemente abandonada, que buscava atrair investimentos privados para os interesses comerciais da Copa do Mundo. Desde então, a UEFA, entidade que comanda o futebol europeu, apresentou pedidos à Justiça dos Estados Unidos para obter provas visando uma possível denúncia criminal contra Infantino na Suíça.
Outras preocupações com a governança surgiram após notícias envolvendo a seleção da República Democrática do Congo. Houve questionamentos depois que a federação não sofreu punição, apesar de o goleiro Lionel Mpasi ter disputado quatro partidas das eliminatórias sem ser elegível.
Espera-se que Infantino proponha aumentar para US$ 15 milhões o pagamento a cada uma das 211 federações filiadas no ciclo comercial de 2027 a 2030. A oferta financeira parece ser uma resposta às propostas alternativas apresentadas pela UEFA e seus aliados.
- Getty
O relógio eleitoral está correndo
O acalorado embate no conselho ocorre antes do prazo de 18 de novembro para que os candidatos anunciem suas candidaturas à próxima eleição presidencial da Fifa. A eleição oficial está marcada para quatro meses depois, em Rabat, no Marrocos.
Antes da recente série de controvérsias abalar sua posição, Infantino caminhava sem dificuldades para um quarto mandato, até 2031. No entanto, ainda não está claro se a maioria das federações filiadas votará contra um presidente em exercício que oferece repasses financeiros maiores.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.