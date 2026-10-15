A FIFA está se preparando para alterar seu regulamento e impedir que se repita a controversa decisão de suspender a punição de Balogun na Copa do Mundo. Segundo a ESPN, a entidade analisará uma proposta para proibir, no futuro, a suspensão de punições automáticas de uma partida.

A decisão inicial do comitê disciplinar da FIFA de suspender a punição imposta ao atacante dos Estados Unidos provocou protestos generalizados no futebol mundial. Críticos afirmaram que a medida representava interferência política depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter pessoalmente pedido a Infantino que revisasse a punição.

Debbie Hewitt, presidente da Football Association e vice-presidente da FIFA, escreveu a Infantino solicitando a divulgação de documentos relativos ao caso. Infantino sustenta que o comitê disciplinar tomou sua decisão de forma completamente independente.