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Escândalo de espionagem! O Southampton é expulso da final dos play-offs da Championship e perde quatro pontos, enquanto o Middlesbrough ganha uma segunda chance de subir para a Premier League
Medida disciplinar sem precedentes da EFL
De acordo com a Liga Inglesa de Futebol (EFL), o Southampton foi excluído da disputa pela promoção na pós-temporada com efeito imediato, anulando completamente sua recente vitória na semifinal dos play-offs. O Saints havia inicialmente derrotado o Middlesbrough para garantir sua vaga na lucrativa final em Wembley contra o Hull City. No entanto, uma Comissão Disciplinar Independente expulsou o clube após este admitir várias violações dos regulamentos da EFL relativas à filmagem não autorizada dos treinos dos adversários, incluindo os da própria equipe que havia eliminado. Além da expulsão, que permite ao Middlesbrough assumir sua vaga, o Southampton recebeu uma dedução de quatro pontos que será aplicada à tabela do Campeonato de 2026-27, juntamente com uma reprimenda formal. As acusações surgiram inicialmente em 8 de maio, com outras violações identificadas posteriormente envolvendo partidas contra o Oxford United, o Ipswich Town e o Middlesbrough ao longo da campanha de 2025-26.
Middlesbrough ganha uma chance inesperada de chegar a Wembley
Devido a essas severas sanções, o desfecho da temporada foi profundamente alterado, concedendo ao Middlesbrough uma segunda chance inesperada. O time de Teesside irá agora ao Estádio de Wembley para disputar o acesso. Reconhecendo essa reviravolta dramática, a EFL confirmou as implicações exatas em sua decisão oficial: “O efeito da decisão de hoje é que o Middlesbrough é reintegrado aos Play-Offs de 2026 e avançará para a final dos Play-Offs contra o Hull City. A final continua marcada para sábado, 23 de maio, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado.” Esta decisão oferece ao time uma enorme oportunidade de encerrar seu exílio da primeira divisão.
O Middlesbrough acolhe com satisfação a decisão sobre integridade esportiva
As repercussões financeiras desta decisão são impressionantes, com a final dos play-offs da Championship estimada em pelo menos 135 milhões de libras (181 milhões de dólares). Após o anúncio da EFL, o Middlesbrough divulgou imediatamente um comunicado oficial no X expressando sua satisfação com o veredicto. “O Middlesbrough Football Club acolhe com satisfação o resultado da audiência de hoje da Comissão Disciplinar. Acreditamos que isso envia uma mensagem clara para o futuro do nosso esporte no que diz respeito à integridade e conduta esportiva”, postou o clube. Eles acrescentaram: “Como clube, estamos agora focados em nossa partida contra o Hull City em Wembley no sábado. Informações sobre ingressos para nossos torcedores estarão disponíveis em breve.”
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O que vem a seguir para os finalistas do playoff?
O Southampton tem o direito explícito de recorrer da decisão severa da comissão, e todas as partes envolvidas estão trabalhando com urgência para resolver qualquer possível contestação judicial até quarta-feira, 20 de maio. Dependendo desse desfecho final, a EFL fará novos comunicados oficiais sobre o tão aguardado confronto de sábado em Wembley entre Middlesbrough e Hull City.