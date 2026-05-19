Escândalo de espionagem! O Southampton é expulso da final dos play-offs da Championship e perde quatro pontos, enquanto o Middlesbrough ganha uma segunda chance de subir para a Premier League

De acordo com a Liga Inglesa de Futebol (EFL), o Southampton foi excluído da disputa pela promoção na pós-temporada com efeito imediato, anulando completamente sua recente vitória na semifinal dos play-offs. O Saints havia inicialmente derrotado o Middlesbrough para garantir sua vaga na lucrativa final em Wembley contra o Hull City. No entanto, uma Comissão Disciplinar Independente expulsou o clube após este admitir várias violações dos regulamentos da EFL relativas à filmagem não autorizada dos treinos dos adversários, incluindo os da própria equipe que havia eliminado. Além da expulsão, que permite ao Middlesbrough assumir sua vaga, o Southampton recebeu uma dedução de quatro pontos que será aplicada à tabela do Campeonato de 2026-27, juntamente com uma reprimenda formal. As acusações surgiram inicialmente em 8 de maio, com outras violações identificadas posteriormente envolvendo partidas contra o Oxford United, o Ipswich Town e o Middlesbrough ao longo da campanha de 2025-26.