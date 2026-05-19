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Southampton spygate 2026Getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Escândalo de espionagem! O Southampton é expulso da final dos play-offs da Championship e perde quatro pontos, enquanto o Middlesbrough ganha uma segunda chance de subir para a Premier League

Southampton
Middlesbrough
Championship
Southampton x Middlesbrough
Hull x Southampton
Hull

O Southampton foi dramaticamente excluído da final dos play-offs da Championship após uma ampla investigação disciplinar sobre espionagem ilegal nos campos de treinamento. O clube da Costa Sul também sofreu uma dedução de quatro pontos para a temporada 2026-27, abrindo caminho para que o Middlesbrough enfrente o Hull City em Wembley por uma vaga lucrativa na Premier League.

  • Medida disciplinar sem precedentes da EFL

    De acordo com a Liga Inglesa de Futebol (EFL), o Southampton foi excluído da disputa pela promoção na pós-temporada com efeito imediato, anulando completamente sua recente vitória na semifinal dos play-offs. O Saints havia inicialmente derrotado o Middlesbrough para garantir sua vaga na lucrativa final em Wembley contra o Hull City. No entanto, uma Comissão Disciplinar Independente expulsou o clube após este admitir várias violações dos regulamentos da EFL relativas à filmagem não autorizada dos treinos dos adversários, incluindo os da própria equipe que havia eliminado. Além da expulsão, que permite ao Middlesbrough assumir sua vaga, o Southampton recebeu uma dedução de quatro pontos que será aplicada à tabela do Campeonato de 2026-27, juntamente com uma reprimenda formal. As acusações surgiram inicialmente em 8 de maio, com outras violações identificadas posteriormente envolvendo partidas contra o Oxford United, o Ipswich Town e o Middlesbrough ao longo da campanha de 2025-26.

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  • Middlesbrough ganha uma chance inesperada de chegar a Wembley

    Devido a essas severas sanções, o desfecho da temporada foi profundamente alterado, concedendo ao Middlesbrough uma segunda chance inesperada. O time de Teesside irá agora ao Estádio de Wembley para disputar o acesso. Reconhecendo essa reviravolta dramática, a EFL confirmou as implicações exatas em sua decisão oficial: “O efeito da decisão de hoje é que o Middlesbrough é reintegrado aos Play-Offs de 2026 e avançará para a final dos Play-Offs contra o Hull City. A final continua marcada para sábado, 23 de maio, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado.” Esta decisão oferece ao time uma enorme oportunidade de encerrar seu exílio da primeira divisão.

  • O Middlesbrough acolhe com satisfação a decisão sobre integridade esportiva

    As repercussões financeiras desta decisão são impressionantes, com a final dos play-offs da Championship estimada em pelo menos 135 milhões de libras (181 milhões de dólares). Após o anúncio da EFL, o Middlesbrough divulgou imediatamente um comunicado oficial no X expressando sua satisfação com o veredicto. “O Middlesbrough Football Club acolhe com satisfação o resultado da audiência de hoje da Comissão Disciplinar. Acreditamos que isso envia uma mensagem clara para o futuro do nosso esporte no que diz respeito à integridade e conduta esportiva”, postou o clube. Eles acrescentaram: “Como clube, estamos agora focados em nossa partida contra o Hull City em Wembley no sábado. Informações sobre ingressos para nossos torcedores estarão disponíveis em breve.”


  • Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    O que vem a seguir para os finalistas do playoff?

    O Southampton tem o direito explícito de recorrer da decisão severa da comissão, e todas as partes envolvidas estão trabalhando com urgência para resolver qualquer possível contestação judicial até quarta-feira, 20 de maio. Dependendo desse desfecho final, a EFL fará novos comunicados oficiais sobre o tão aguardado confronto de sábado em Wembley entre Middlesbrough e Hull City.

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