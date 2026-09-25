AFP
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Escândalo de certificado falso de Covid! Breel Embolo é cortado da seleção da Suíça após retirada de Granit Xhaka por documentos falsificados
Escândalo força segunda desistência suíça
A pausa internacional da seleção suíça foi mergulhada em ainda mais desordem após a saída de Embolo. O atacante do Atlanta United não viajará para o confronto de terça-feira contra a Escócia, como inicialmente previsto, depois que a federação suíça de futebol confirmou sua saída na sexta-feira, após novas reportagens da imprensa sobre seu envolvimento na obtenção de certificados falsos de teste de COVID-19 em 2021.
Em comunicado oficial sobre a saída repentina do jogador, a federação explicou o motivo da decisão. A entidade destacou: 'Esta decisão visa permitir que a equipe permaneça totalmente focada nas próximas partidas.' Isso representa um golpe significativo para a preparação do elenco, que busca lidar com um calendário cheio, com viagens para enfrentar Macedônia do Norte e Escócia, seguidas por jogos em casa, em Lucerna, contra Eslovênia e Macedônia do Norte. A perda de uma peça ofensiva tão importante deixa a comissão técnica com opções limitadas no ataque.
- Getty Images Sport
Xhaka lidera o êxodo
Embolo não é o primeiro veterano a ser afastado por esse escândalo histórico de documentação. O capitão da Suíça, Xhaka, já havia concordado em deixar a concentração no último fim de semana. O meio-campista do Sunderland, que detém o recorde da seleção com 152 partidas, está atualmente envolvido em uma investigação judicial que envolve um profissional de saúde acusado de emitir certificados falsos de vacinação durante a pandemia de COVID-19.
Ao falar anteriormente sobre sua própria situação, o ex-jogador do Arsenal foi transparente sobre suas escolhas no passado e as consequências disso. Xhaka admitiu ter obtido o documento falsificado em 2022 e aceitou que cometeu erros. Ao se retirar do ambiente, o capitão esperava proteger seus companheiros da intensa pressão da mídia em torno da investigação.
Suspensões e erros de protocolo
Mesmo antes deste último desdobramento, a disponibilidade de Embolo para a partida de sábado contra a Macedônia do Norte já era inexistente. O atacante cumpria suspensão após seu polêmico cartão vermelho durante o duelo das quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina. A expulsão se tornou um grande tema de debate nos círculos do futebol internacional depois que foi revelado que os oficiais da partida naquele dia haviam cometido um erro significativo.
Os órgãos que comandam o jogo acabaram tratando do incidente, com a IFAB, painel de regras sediado em Zurique, admitindo posteriormente que Embolo foi expulso por engano, em clara violação do protocolo de revisão por vídeo.
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Impacto em campo apesar do drama fora dele
Apesar dessas distrações recorrentes, Embolo continuou sendo uma peça produtiva em campo, tanto pelo clube quanto pela seleção, quando esteve disponível. Na Copa do Mundo, o jogador de 29 anos marcou no empate em 1 a 1 da Suíça com o Catar na estreia, apesar de ter chegado dias depois de seus companheiros de equipe por causa de complicações com o visto dos Estados Unidos, antes de fazer outro gol importante na vitória nas oitavas de final sobre a Argélia.
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