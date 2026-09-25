A pausa internacional da seleção suíça foi mergulhada em ainda mais desordem após a saída de Embolo. O atacante do Atlanta United não viajará para o confronto de terça-feira contra a Escócia, como inicialmente previsto, depois que a federação suíça de futebol confirmou sua saída na sexta-feira, após novas reportagens da imprensa sobre seu envolvimento na obtenção de certificados falsos de teste de COVID-19 em 2021.

Em comunicado oficial sobre a saída repentina do jogador, a federação explicou o motivo da decisão. A entidade destacou: 'Esta decisão visa permitir que a equipe permaneça totalmente focada nas próximas partidas.' Isso representa um golpe significativo para a preparação do elenco, que busca lidar com um calendário cheio, com viagens para enfrentar Macedônia do Norte e Escócia, seguidas por jogos em casa, em Lucerna, contra Eslovênia e Macedônia do Norte. A perda de uma peça ofensiva tão importante deixa a comissão técnica com opções limitadas no ataque.