Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C3-VIKTORIA PLZEN-PORTOAFP

Traduzido por

Escândalo de apostas na República Tcheca a dois dias das eliminatórias da Copa do Mundo: seis clubes envolvidos, incluindo um da primeira divisão

First League

O caos se instala na Morávia

Chega do site tcheco iSport.cz uma notícia que abala o futebol local: a polícia prendeu dezenas de pessoas, incluindo jogadores, árbitros e dirigentes de clubes de alto nível envolvidos em um caso de corrupção e apostas.


A diretoria da Federação de Futebol da República Tcheca (FAČR) convocou uma reunião extraordinária do comitê executivo logo após a divulgação da notícia. Posteriormente, seu presidente, David Trunda, confirmou a investigação em uma coletiva de imprensa, afirmando que ela é o resultado de três anos de trabalho e que a federação colaborou com o processo “há muito tempo”.

  • DISPONIBILIZAÇÃO DE FORÇAS

    "Nosso departamento está conduzindo um processo criminal hoje. A apresentação das informações é de competência exclusiva do Ministério Público de Olomouc", declarou o porta-voz do NCOZ (Centro Nacional contra o Crime Organizado), Jaroslav Ibehej. A Europol e a Interpol também estariam envolvidas. “Desde as 6 da manhã está em andamento uma operação gigantesca, provavelmente a maior da história do futebol tcheco”, diz uma mensagem de texto enviada pelo presidente da FAČR, David Trunda, aos membros do comitê executivo. “A Federação de Futebol é a iniciadora deste caso. Estamos colaborando com a polícia há muito tempo para descobrir práticas irregulares”, explicou Trunda durante a coletiva de imprensa.

    • Publicidade

  • MOMENTO DELICADO

    O procurador-geral de Olomouc, Radim Dragoun, declarou que várias dezenas de pessoas foram presas e que foram realizadas buscas em suas residências e em outros locais, conforme informado no site da Procuradoria Geral. Tudo isso apenas dois dias antes de a seleção masculina iniciar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: semifinal contra a Irlanda, e eventual final contra o vencedor do confronto entre Dinamarca e Macedônia do Norte.

  • OS CLUBES ENVOLVIDOS

    De acordo com o iSport.cz, a investigação policial em andamento concentra-se principalmente na Morávia e envolve partidas da primeira divisão e das categorias de base. A fonte jornalística afirmou que um dos suspeitos é Jan Wolf, prefeito de Karviná e proprietário do clube da primeira divisão, além do jogador Samuel Sigut e de um árbitro profissional. Os outros clubes envolvidos seriam: Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko e Mlada Boleslav, além de Prostejov, Kromeriz e os clubes de Brno Artis e Zbrojovka, que jogam na segunda divisão.