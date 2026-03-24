Escândalo de apostas na República Tcheca a dois dias das eliminatórias da Copa do Mundo: seis clubes envolvidos, incluindo um da primeira divisão

Chega do site tcheco iSport.cz uma notícia que abala o futebol local: a polícia prendeu dezenas de pessoas, incluindo jogadores, árbitros e dirigentes de clubes de alto nível envolvidos em um caso de corrupção e apostas.





A diretoria da Federação de Futebol da República Tcheca (FAČR) convocou uma reunião extraordinária do comitê executivo logo após a divulgação da notícia. Posteriormente, seu presidente, David Trunda, confirmou a investigação em uma coletiva de imprensa, afirmando que ela é o resultado de três anos de trabalho e que a federação colaborou com o processo “há muito tempo”.