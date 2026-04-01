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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Escândalo antes da Copa do Mundo de 2030: vergonha para a Espanha e condenação mundial após o desastre contra o Egito

Espanha x Egito
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Espanha x Arábia Saudita
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Arábia Saudita

A desordem ameaça com sanções severas

O recente empate surpreendente da seleção espanhola em casa contra a seleção egípcia causou grande comoção na imprensa espanhola, cujos comentários se concentraram no que alguns chamaram de “vergonha”, após o ataque racista da torcida espanhola contra os muçulmanos durante a execução do hino nacional egípcio.

Do ponto de vista técnico, a culpa recaiu sobre o técnico Luis de la Fuente devido às inúmeras substituições contra os Faraós, apesar de ter sido o último teste antes do anúncio da lista definitiva com a qual a La Roja disputará a Copa do Mundo de 2026.

Como a seleção espanhola está no Grupo H junto com a Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, De la Fuente quis testar seus jogadores contra uma seleção próxima e escolheu o Egito, que, por sua vez, viu na partida uma grande oportunidade de reforçar a confiança de seus jogadores diante da número um do mundo, que, ironicamente, caiu duas posições no ranking da FIFA devido ao resultado da partida de ontem (0 a 0).

  • Gritos racistas: “islamofobia”

    O jornal “AS” destacou a cena racista que ocorreu durante a execução do hino nacional egípcio, quando se ouviram assobios de reprovação, acompanhados de gritos vergonhosos do tipo “quem se recusa a pular é muçulmano”, repetidos várias vezes no primeiro tempo.

    O "As" escreveu na manchete da primeira página: "Vergonha mundial", e no topo da capa publicada hoje, quarta-feira, escreveu: "Gritos racistas vergonhosos no estádio de Cornellá", afirmando que "a Espanha pode enfrentar uma possível punição".

    Além disso, colocou no fundo uma foto do telão do estádio durante a tentativa de conter o racismo da torcida no intervalo, quando foi acionado o protocolo da Fifa contra o racismo, onde estava escrito no telão: “Vale ressaltar que as leis contra a violência no esporte proíbem e punem a participação ativa em atos de violência, ódio ou racismo contra estrangeiros”.

    Além disso, a “AS” destacou que a imprensa internacional (incluindo a mídia egípcia) condenou o caso como um “escândalo” que prejudica a imagem da Espanha antes da Copa do Mundo de 2030.

    • Publicidade

  • Discriminação contra o Egito

    A capa do jornal catalão Sport destacou a estreia internacional do goleiro do Barcelona, Juan García, pela seleção espanhola.

    O jornal também destacou que os gritos racistas proferidos por parte da torcida representaram a “pior notícia” da partida, considerando-os eventos “vergonhosos” durante o primeiro tempo, que estragaram o clima do jogo apesar do domínio técnico da Espanha.

    Já o jornal Marca escreveu “Gritos vergonhosos em Cornellà”, acrescentando: “Falta de gols e excesso de vaias”, e descreveu os gritos como discriminatórios contra a seleção egípcia.

  • O Mundo Deportivo ignora o incidente... Passagem discreta

    Alguns jornais catalães foram ainda mais contundentes na crítica aos excessos da torcida, como os jornais Ara e El Periódico. O primeiro publicou na manchete “Quem não pula é muçulmano”, acompanhada de uma foto de Liamal, enquanto o segundo afirmou que se tratava de um “escândalo mundial”, ressaltando que a partida foi “manchada por gritos racistas”.

    Por sua vez, o jornal Mundo Deportivo destacou a primeira participação do goleiro Juan García com a La Roja, escrevendo: “Juan, finalmente”, enquanto escrevia em letras pequenas na lateral da capa: “O goleiro do Barcelona estreou pela seleção espanhola no estádio de Cornella. A Espanha dominou a partida, mas não conseguiu marcar gols em um jogo marcado por gritos racistas”.

    O jornal El Confidencial destacou o resultado de 0 a 0, afirmando que ele mostra a dificuldade de romper a defesa da seleção egípcia, apesar da superioridade espanhola durante a maior parte do jogo.

    Também foi mencionado que “parte da torcida fez gritos antidesportivos durante a execução do hino egípcio”.