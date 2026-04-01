Escândalo antes da Copa do Mundo de 2030: vergonha para a Espanha e condenação mundial após o desastre contra o Egito

O recente empate surpreendente da seleção espanhola em casa contra a seleção egípcia causou grande comoção na imprensa espanhola, cujos comentários se concentraram no que alguns chamaram de “vergonha”, após o ataque racista da torcida espanhola contra os muçulmanos durante a execução do hino nacional egípcio.

Do ponto de vista técnico, a culpa recaiu sobre o técnico Luis de la Fuente devido às inúmeras substituições contra os Faraós, apesar de ter sido o último teste antes do anúncio da lista definitiva com a qual a La Roja disputará a Copa do Mundo de 2026.

Como a seleção espanhola está no Grupo H junto com a Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, De la Fuente quis testar seus jogadores contra uma seleção próxima e escolheu o Egito, que, por sua vez, viu na partida uma grande oportunidade de reforçar a confiança de seus jogadores diante da número um do mundo, que, ironicamente, caiu duas posições no ranking da FIFA devido ao resultado da partida de ontem (0 a 0).