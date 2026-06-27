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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Escalado para apitar Holanda x Marrocos, Wilton Pereira Sampaio igualará recorde de outro árbitro brasileiro em Copas

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

Árbitro brasileiro comandará sua sétima partida em Mundiais e empatará com Carlos Eugênio Simon como o juiz do Brasil com mais jogos na história da competição

Wilton Pereira Sampaio voltará a entrar em campo na Copa do Mundo 2026 para alcançar uma marca histórica na arbitragem brasileira. Escalado pela FIFA para apitar o confronto entre Holanda e Marrocos, na próxima segunda-feira (29), pela segunda fase do torneio, o goiano chegará ao seu sétimo jogo em Copas do Mundo e igualará o recorde de Carlos Eugênio Simon, até então o árbitro brasileiro com mais partidas na principal competição do futebol mundial.

O feito ganha ainda mais relevância pelo fato de Wilton alcançar a marca em apenas sua segunda participação em Copas, enquanto Simon precisou de três edições do torneio para atingir o mesmo número de jogos.

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  • Wilton Pereira Sampaio e Carlos Eugênio SimonGetty/GOAL

    Wilton iguala recorde histórico de Carlos Eugênio Simon

    Com a escalação para Holanda x Marrocos, Wilton Pereira Sampaio soma sete partidas em Copas do Mundo e empata com Carlos Eugênio Simon na liderança entre os árbitros brasileiros com mais jogos na história do torneio.

    Simon construiu a marca ao longo das Copas de 2002, 2006 e 2010. Já Wilton precisou de apenas duas edições, Catar 2022 e a Copa do Mundo 2026, para alcançar o mesmo patamar, consolidando sua trajetória entre os principais árbitros da história do país.

    Com isso, os rês brasileiros que mais apitaram jogos em Copas do Mundo são:

    - Carlos Eugênio Simon (2002, 2006 e 2010): 7 jogos

    - Wilton Pereira Sampaio (2022 e 2026): 7 jogos

    - Sandro Meira Ricci (2014 e 2018): 6 jogos

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    Desempenho de Wilton na Copa do Mundo 2026

    Esta será a terceira partida de Wilton Pereira Sampaio no Mundial de 2026. O brasileiro foi escolhido para apitar o jogo de abertura entre México e África do Sul, em uma atuação que chamou atenção pela aplicação de três cartões vermelhos e recebeu elogios pela condução da partida.

    Na sequência, comandou o duelo entre Noruega e Senegal, vencido pelos noruegueses por 3 a 2. Diferentemente da estreia, o árbitro teve uma atuação discreta do ponto de vista disciplinar e não distribuiu cartões amarelos ou vermelhos durante os 90 minutos.

  • England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Trajetória começou na Copa do Catar

    A estreia de Wilton em Copas do Mundo aconteceu em 2022. Na ocasião, ele foi um dos árbitros mais utilizados pela FIFA e apitou quatro partidas, estabelecendo um recorde para a arbitragem brasileira em uma única edição do torneio.

    Os jogos comandados por Wilton no Catar foram:

    - Holanda 2 x 0 Senegal

    - Polônia 2 x 0 Arábia Saudita

    - Holanda 3 x 1 Estados Unidos

    - França 2 x 1 Inglaterra

    O desempenho consolidou sua imagem no cenário internacional e abriu caminho para voltar a integrar o quadro principal da arbitragem na edição de 2026.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Segundo recorde da carreira em Copas

    O empate com Carlos Eugênio Simon representa o segundo recorde histórico alcançado por Wilton Pereira Sampaio em Mundiais.

    Na Copa de 2022, ele já havia igualado a marca de José Roberto Wright como o árbitro brasileiro com mais partidas apitadas em uma única edição da competição. Ambos comandaram quatro jogos em um mesmo Mundial, Wright em 1990 e Wilton no Catar.

    Agora, aos 44 anos, Wilton adiciona mais um capítulo à sua trajetória e reforça seu nome entre os maiores árbitros brasileiros da história das Copas do Mundo, com a possibilidade de assumir a liderança isolada caso seja escalado para uma nova partida nas fases decisivas do torneio.

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