Escalado para apitar Holanda x Marrocos, Wilton Pereira Sampaio igualará recorde de outro árbitro brasileiro em Copas

Wilton Pereira Sampaio voltará a entrar em campo na Copa do Mundo 2026 para alcançar uma marca histórica na arbitragem brasileira. Escalado pela FIFA para apitar o confronto entre Holanda e Marrocos, na próxima segunda-feira (29), pela segunda fase do torneio, o goiano chegará ao seu sétimo jogo em Copas do Mundo e igualará o recorde de Carlos Eugênio Simon, até então o árbitro brasileiro com mais partidas na principal competição do futebol mundial.

O feito ganha ainda mais relevância pelo fato de Wilton alcançar a marca em apenas sua segunda participação em Copas, enquanto Simon precisou de três edições do torneio para atingir o mesmo número de jogos.