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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Escalada da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem vai entrar na lista das convocadas de Sarina Wiegman para a Inglaterra no próximo verão?

Análises
Inglaterra F
World Cup
Futebol feminino
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
Especiais e Opinião
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

A campanha de classificação da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começou oficialmente. Até aqui, ela não saiu como a Inglaterra esperava, com a segunda colocação no grupo levando o time de Sarina Wiegman ao caminho dos playoffs. Mas as vice-campeãs de 2023 ainda são esperadas no torneio de 2027, mesmo que estejam pegando o caminho mais longo.

Então, se a Inglaterra realmente garantir vaga para o Brasil, quem estará no avião? É claro que há muitos nomes em que se pode apostar com confiança para estar no grupo final em junho do ano que vem. Afinal, Wiegman está no comando da Inglaterra há mais de quatro anos, então sabemos em quais jogadoras ela confia, como suas escalações iniciais costumam ser em um torneio e o tipo de atleta que ela quer para completar o restante do elenco, além das presenças certas.

Ainda assim, isso não significa que seja fácil prever todo o elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Há muitos nomes novos que surgiram desde a campanha vitoriosa na Eurocopa Feminina de 2025 e, infelizmente, várias jogadoras estão atualmente afastadas por lesões de longo prazo.

Então, com a campanha classificatória da Inglaterra se aproximando do fim e a nova temporada da Women's Super League em andamento, quem parece ter lugar garantido no elenco de Wiegman? Quem tem algo a provar durante esse processo? E quem pode correr o risco de ficar fora? Deixe a GOAL mostrar a você como está o grupo de jogadoras da Inglaterra antes do torneio do próximo verão...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Titulares incontestáveis

    Por causa da estabilidade em torno da Inglaterra e do longo período de Wiegman no comando, além das informações que temos de torneios importantes anteriores, há muitas jogadoras que se pode colocar com confiança no avião para o Brasil no próximo verão, desde que nenhuma delas seja derrubada por lesão.

    A capitã Leah Williamson é absolutamente uma delas, desde que esteja em forma, assim como a goleira titular Hannah Hampton. Outras que consolidaram seus lugares no time de Wiegman ao longo de seu período no cargo incluem Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp e Alessia Russo. Seria absolutamente impressionante se qualquer uma dessas seis não estivesse envolvida no Brasil.

    Total de jogadoras: 8

    • Publicidade
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    As outras líderes de Wiegman

    Seria fácil defender que várias jogadoras deste próximo grupo fossem incluídas entre as certezas acima, mas elas acabam ficando em uma categoria abaixo porque não são titulares tão absolutas quanto as outras. Ainda assim, seria uma enorme surpresa se alguma dessas jogadoras não fosse escolhida por Wiegman para representar a Inglaterra no Brasil, já que se afirmaram como atletas decisivas e líderes importantes ao longo do período em que ela está no comando.

    Entre elas estão Jess Carter, Esme Morgan e Alex Greenwood, que quase sempre têm presença garantida nas convocações da Inglaterra neste momento, embora possam entrar ou sair da escalação dependendo de como Wiegman monta sua defesa. As três oferecem uma versatilidade valiosa, além de qualidade e experiência, e parecem destinadas a ser integrantes vitais do elenco de 2027.

    Ella Toone sempre enfrenta muita concorrência por sua vaga como camisa 10, mas com frequência se sobressai como a primeira escolha de Wiegman, enquanto Beth Mead e Chloe Kelly provaram ser integrantes extremamente importantes desta equipe, mesmo que nem sempre desde o início em todos os jogos. As três tiveram momentos decisivos nos sucessos anteriores da Inglaterra e a expectativa é que estejam no voo para o Brasil.

    Total de jogadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Em alta

    A partir deste ponto, o nível de certeza cai. Dito isso, as jogadoras nesta categoria estão em alta no cenário da Inglaterra e têm enorme probabilidade de estar envolvidas no próximo verão como resultado disso.

    Aggie Beever-Jones é uma das integrantes de longa data deste grupo, tendo passado a maior parte dos últimos dois anos como reserva de Russo na função de centroavante. Isso mudou um pouco recentemente por causa do surgimento de Michelle Agyemang, que entrou em campo antes dela várias vezes na Euro 2025. Mas Beever-Jones segue muito acima na ordem de preferência geral desta seleção da Inglaterra e voltou a ser a reserva certa de Russo enquanto Agyemang está lesionada.

    Jess Park, Maya Le Tissier e Lucia Kendall, por sua vez, são jogadoras que passaram a integrar este grupo nos últimos meses porque suas atuações muito impressionantes em nível de clube se traduziram em oportunidades para a Inglaterra.

    Se as quatro jogadoras desta categoria conseguirem continuar dessa forma, devem ir para a Copa do Mundo Feminina de 2027 como integrantes importantes do elenco, seja como reservas confiáveis ou opções úteis para entrar no decorrer das partidas.

    Total de jogadoras: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas vagas restantes

    Notavelmente, a Fifa divulgou em abril os regulamentos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e, neles, foi anunciado que o tamanho do elenco foi ampliado para 26 jogadoras. Isso já é comum há algum tempo em grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não havia chegado ao futebol feminino de forma abrangente, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. No entanto, ela poderá escolher mais três nomes se a Inglaterra se classificar para o torneio no Brasil.

    Entre as decisões a serem tomadas em relação às últimas vagas está a escolha das duas goleiras que serão reservas de Hampton. As opções de Wiegman aqui têm tido dificuldades para conseguir sequência de jogo nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no fim. As transferências de verão de Khiara Keating, para o Liverpool, e de Sophie Baggaley, para o Birmingham City, aumentam suas chances, mas Ellie Roebuck parece ter concorrência real por sua vaga no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado desse grupo por jogar semana após semana pelo Orlando Pride, mas uma transferência por empréstimo para o Man City, onde ela parece que será reserva, a faz cair nesta categoria.

    Quando se trata das defensoras, por causa da versatilidade de tantas das integrantes mais prováveis desta projeção de elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil medir com qual grupo Wiegman vai ficar. De forma realista, todas as bases da linha defensiva estão cobertas com as seis citadas anteriormente, então a questão é apenas quais outras qualidades ou qual profundidade extra por posição ela quer ter à disposição.

    Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, com Poppy Pattinson também surgindo recentemente como uma opção natural para essa problemática função de lateral esquerda. A zagueira Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte dos elencos da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode jogar fortemente a seu favor, embora seus minutos em campo pelo Arsenal também sejam um fator.

    No meio-campo, Grace Clinton tem tido dificuldades para ganhar minutos, e sofreu alguns incômodos, desde sua transferência para o Manchester City, e isso está se mostrando prejudicial para suas ambições na Inglaterra, enquanto a companheira de clube Laura Blindkilde Brown vem brilhando pelas líderes da Women's Super League e viu isso se traduzir em mais oportunidades com a Inglaterra. Erica Parkinson, de 17 anos, que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal para a pausa internacional de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também agora entrou na conversa nessa área.

    Depois, há Freya Godfrey, a jogadora de 21 anos que tem estado regularmente envolvida com os elencos da Inglaterra no último ano, e Keira Barry, a ponta do Bay FC que substituiu Godfrey quando ela deixou a concentração em abril. Os setores ofensivos estão lotados nesta equipe, então pode ser que apenas ausências levem à inclusão de qualquer uma das duas no elenco no próximo verão, mas muita coisa também pode mudar entre agora e lá em relação ao tempo de jogo e à forma.

    Total de jogadoras: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Azarões

    Será que mais alguém pode entrar nessa disputa? Não é impossível. Wiegman não é estranha a resgatar jogadoras que estavam fora do radar. Ela levou Laura Coombs para a Copa do Mundo Feminina de 2023, encerrando a ausência de oito anos da estrela do Man City da seleção inglesa, e também trouxe Nikita Parris de volta no ano passado, depois de a atacante passar mais de dois anos sem prestígio, embora no fim ela não tenha sido convocada para a Euro 2025.

    Então, quem poderia seguir esses passos e entrar nessa seleção da Inglaterra aparentemente do nada, se fosse necessário?

    Millie Turner e Lucy Parker são presenças regulares na WSL, estiveram no entorno do elenco da Inglaterra sob o comando de Wiegman e provavelmente poderiam ser as próximas da fila caso lesões atinjam o grupo de zagueiras.

    No meio-campo, Ruby Mace e Maisie Symonds são duas jovens promessas que já foram convocadas para a seleção principal e vêm jogando com regularidade tanto em seus clubes quanto pela seleção sub-23 da Inglaterra. Wiegman tem recorrido com frequência ao sub-23 para completar seu elenco quando outras jogadoras estiveram ausentes, além de quando jovens atletas mereceram a chance de dar esse passo adiante.

    Mais uma vez, do jeito que as coisas estão, seria improvável que qualquer uma dessas quatro estivesse envolvida em 2027. De fato, Parker e Symonds ainda não estrearam pela seleção principal apesar de já terem integrado convocações, e Turner e Mace têm apenas uma partida cada pela Inglaterra. Mas todas mostraram suas qualidades na WSL, já estiveram nesse ambiente, e os casos de Mace e Symonds, em especial, podem mudar, já que ambas ainda são muito jovens e podem dar grandes passos à frente entre agora e o próximo verão.

    Total de jogadoras: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mulheres esquecidas

    Durante seus quatro anos e meio no comando desta equipe, Wiegman deu oportunidades a 48 jogadoras diferentes pela seleção. Seis delas já se aposentaram, mas ainda há muitos nomes em atividade, alguns na segunda divisão do futebol inglês, que a atual técnica da Inglaterra teve em seus planos em algum momento.

    Muitas delas são jogadoras mais experientes que, desde então, perderam espaço no elenco para talentos mais jovens, como Parris, Bethany England e Jordan Nobbs. Em outros casos, nem Katie Zelem nem Gabby George realmente chamaram a atenção de Wiegman quando participaram dos períodos de treinos, apesar de atuarem em posições que precisavam ser preenchidas no elenco.

    Também há algumas jogadoras mais jovens nessa categoria que não conseguiram engrenar de fato depois de entrarem na seleção da Inglaterra. Ebony Salmon não é convocada desde fevereiro de 2023, após ter dificuldade para marcar com regularidade ao longo dos anos. Katie Robinson, por sua vez, parecia ser uma das favoritas de Wiegman e até garantiu um lugar no elenco da Copa do Mundo Feminina de 2023, indo para a Austrália como a jogadora mais jovem da Inglaterra, aos 20 anos. No entanto, ela não faz parte do grupo principal desde setembro daquele ano, apesar de ter sido presença constante no sub-23 por muito tempo depois disso.

    Total de jogadoras: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausências de longa duração

    Complicando essa projeção, há um punhado de ausências de longo prazo que voltarão a jogar antes do início da Copa do Mundo de 2027, o que significa que elas ainda estão na disputa por uma vaga no avião, mas são difíceis de posicionar neste momento.

    Entre elas, Agyemang é a mais cotada para entrar na seleção no próximo verão. A atacante foi uma revelação em 2025, surgindo com tudo ao marcar apenas 41 segundos após sua estreia pela Inglaterra, como parte de uma arrancada tardia rumo à convocação para a Euro. Na Suíça, ela marcou duas vezes no mata-mata e foi eleita a Melhor Jogadora Jovem do Torneio, antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior em outubro. No entanto, ela voltará em breve e espera retomar de onde parou para reforçar as opções de Wiegman para o comando de ataque.

    Há outras três jogadoras na periferia desse grupo que ficaram fora com lesões no ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, atacante do Tottenham que está fora desde dezembro de 2025, soma seis partidas pela seleção; a adolescente Katie Reid ainda não fez sua estreia pela equipe principal, mas era uma das zagueiras em melhor forma no país quando recebeu sua primeira convocação para a Inglaterra em novembro, dias antes da notícia de sua lesão; e Ella Morris foi chamada como uma possível solução para a falta de opções na lateral direita pouco antes da Euro 2025, mas sofreu o problema no joelho justamente naquela convocação. Morris voltou a jogar no início de abril e tem bastante tempo para voltar à disputa.

    Missy Bo Kearns é outra ausência. Inicialmente, isso se deu por motivos muito mais felizes. A meio-campista do Aston Villa anunciou em março de 2026 que estava grávida do seu primeiro filho, com nascimento previsto para setembro. No entanto, no fim de março, revelou que, de forma devastadora, havia perdido o bebê. Kearns ficou de sobreaviso para a Euro 2025 e atuou em dois amistosos da Inglaterra no fim do ano, recebendo oportunidades antes de jogadoras como Blindkilde Brown e Clinton.

    Total: 48