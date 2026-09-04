Notavelmente, a Fifa divulgou em abril os regulamentos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e, neles, foi anunciado que o tamanho do elenco foi ampliado para 26 jogadoras. Isso já é comum há algum tempo em grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não havia chegado ao futebol feminino de forma abrangente, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. No entanto, ela poderá escolher mais três nomes se a Inglaterra se classificar para o torneio no Brasil.

Entre as decisões a serem tomadas em relação às últimas vagas está a escolha das duas goleiras que serão reservas de Hampton. As opções de Wiegman aqui têm tido dificuldades para conseguir sequência de jogo nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no fim. As transferências de verão de Khiara Keating, para o Liverpool, e de Sophie Baggaley, para o Birmingham City, aumentam suas chances, mas Ellie Roebuck parece ter concorrência real por sua vaga no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado desse grupo por jogar semana após semana pelo Orlando Pride, mas uma transferência por empréstimo para o Man City, onde ela parece que será reserva, a faz cair nesta categoria.

Quando se trata das defensoras, por causa da versatilidade de tantas das integrantes mais prováveis desta projeção de elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil medir com qual grupo Wiegman vai ficar. De forma realista, todas as bases da linha defensiva estão cobertas com as seis citadas anteriormente, então a questão é apenas quais outras qualidades ou qual profundidade extra por posição ela quer ter à disposição.

Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, com Poppy Pattinson também surgindo recentemente como uma opção natural para essa problemática função de lateral esquerda. A zagueira Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte dos elencos da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode jogar fortemente a seu favor, embora seus minutos em campo pelo Arsenal também sejam um fator.

No meio-campo, Grace Clinton tem tido dificuldades para ganhar minutos, e sofreu alguns incômodos, desde sua transferência para o Manchester City, e isso está se mostrando prejudicial para suas ambições na Inglaterra, enquanto a companheira de clube Laura Blindkilde Brown vem brilhando pelas líderes da Women's Super League e viu isso se traduzir em mais oportunidades com a Inglaterra. Erica Parkinson, de 17 anos, que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal para a pausa internacional de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também agora entrou na conversa nessa área.

Depois, há Freya Godfrey, a jogadora de 21 anos que tem estado regularmente envolvida com os elencos da Inglaterra no último ano, e Keira Barry, a ponta do Bay FC que substituiu Godfrey quando ela deixou a concentração em abril. Os setores ofensivos estão lotados nesta equipe, então pode ser que apenas ausências levem à inclusão de qualquer uma das duas no elenco no próximo verão, mas muita coisa também pode mudar entre agora e lá em relação ao tempo de jogo e à forma.

Total de jogadoras: 32