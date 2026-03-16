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Luis Felipe Gonçalves

A escalação dos sonhos de Carlo Ancelotti com os melhores brasileiros que já treinou na carreira

Treinador da seleção brasileira e um dos mais respeitados técnicos do futebol mundial, montou sua escalação ideal com os brasileiros que já comandou ao longo da carreira

O técnico italiano Carlo Ancelotti já trabalhou com mais de 40 jogadores brasileiros ao longo de sua carreira, acumulando experiências marcantes principalmente em passagens pelo Milan entre 2001 e 2009 e pelo Real Madrid em dois períodos, de 2013 a 2015 e depois entre 2021 e 2025.

Entre os atletas brasileiros que passaram pelas mãos do treinador estão nomes históricos do futebol mundial, como Kaká, Dida, Cafu, Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão, Marcelo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, Alexandre Pato, Leonardo, entre outros.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador reuniu aqueles que mais o impressionaram e montou uma espécie de escalação dos sonhos formada apenas por brasileiros que passaram por seus times.

Entre craques aposentados e jogadores ainda em atividade, a lista traz nomes de diferentes gerações. Ainda assim, grande parte dos escolhidos passou pelo Real Madrid durante as passagens de Ancelotti pelo clube espanhol, período no qual o treinador conquistou diversos títulos importantes.

Na empolgação de montar o time ideal, o italiano acabou cometendo uma curiosa “falha”: sem perceber, escalou 12 jogadores em vez de 11, reflexo da dificuldade em deixar alguns craques fora da lista.

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  • AC Milan's Brazilian forward RonaldinhoAFP

    O time dos sonhos de Ancelotti

    Para a posição de goleiro, Ancelotti escolheu Dida, com quem trabalhou no Milan. Aliás, boa parte dos jogadores escolhidos para a linha fez parte justamente da equipe italiana comandada pelo treinador entre 2001 e 2009.

    Entre eles estão Cafu, Thiago Silva, que também foi treinado por Ancelotti no Paris Saint-Germain, além de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo e Ronaldo.

    O restante da equipe foi formado por jogadores que atuaram sob seu comando no Real Madrid. A lista inclui Marcelo e Éder Militão na defesa.

    No meio de campo aparecem Casemiro, responsável pela proteção da zaga, além de Rodrygo e Vinícius Júnior, que na montagem do treinador foram posicionados mais recuados, apoiando o setor ofensivo pelos lados.

    Durante a entrevista, Ancelotti ainda brincou que Rodrygo tem versatilidade suficiente para atuar praticamente em qualquer posição do campo.

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    A formação dos "doze"?

    Confira a escalação escolhida por Carlo Ancelotti, com um jogador a mais do que o habitual:

    Goleiro: Dida

    Lateral-direita: Cafu

    Lateral-esquerda: Marcelo

    Zagueiros: Militão e Thiago Silva

    Volante: Casemiro

    Meias: Kaká, Rodrygo e Vinícius Júnior

    Atacantes: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Carlo Ancelotti anunciará nesta segunda-feira os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos dias 26 e 31 de março.

    As disputas por posição seguem abertas dentro da equipe brasileira, e o setor ofensivo aparece como um dos mais concorridos neste momento do ciclo da seleção.

    Após os compromissos preparatórios, a atenção do futebol mundial, e também do treinador italiano, estará voltada para a Copa do Mundo, que será disputada na América do Norte a partir de junho.

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