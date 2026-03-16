A escalação dos sonhos de Carlo Ancelotti com os melhores brasileiros que já treinou na carreira

O técnico italiano Carlo Ancelotti já trabalhou com mais de 40 jogadores brasileiros ao longo de sua carreira, acumulando experiências marcantes principalmente em passagens pelo Milan entre 2001 e 2009 e pelo Real Madrid em dois períodos, de 2013 a 2015 e depois entre 2021 e 2025.

Entre os atletas brasileiros que passaram pelas mãos do treinador estão nomes históricos do futebol mundial, como Kaká, Dida, Cafu, Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão, Marcelo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, Alexandre Pato, Leonardo, entre outros.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador reuniu aqueles que mais o impressionaram e montou uma espécie de escalação dos sonhos formada apenas por brasileiros que passaram por seus times.

Entre craques aposentados e jogadores ainda em atividade, a lista traz nomes de diferentes gerações. Ainda assim, grande parte dos escolhidos passou pelo Real Madrid durante as passagens de Ancelotti pelo clube espanhol, período no qual o treinador conquistou diversos títulos importantes.

Na empolgação de montar o time ideal, o italiano acabou cometendo uma curiosa “falha”: sem perceber, escalou 12 jogadores em vez de 11, reflexo da dificuldade em deixar alguns craques fora da lista.