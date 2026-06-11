Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USMNT projected XIGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Escalação prevista da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai: Chris Richards está pronto para ser titular e Sergino Dest assumirá uma nova função?

Análises
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
C. Pulisic
S. Dest
F. Balogun
M. Freese
T. Adams

A nova função de Sergino Dest, a condição física de Chris Richards e as convocações de última hora deixam Pochettino diante de decisões importantes, enquanto o GOAL apresenta o time ideal da seleção dos EUA para a Copa do Mundo.

Ao falar com os repórteres no início da pré-temporada, o técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, foi questionado sobre o time titular para a estreia na Copa do Mundo. Ele já sabia quem iria escalar? Em grande parte, respondeu. Quando ele decidiu isso? Já em março. Ainda havia espaço para ajustes, disse ele, mas, de modo geral, ele sabia como seria a equipe contra o Paraguai.

Nas semanas seguintes, ele manteve essa escalação inicial em segredo. Ainda há várias posições na equipe que não estão totalmente definidas, seja por lesões ou por disputas acirradas que vão se estender até o último minuto.

Dito isso, o GOAL analisa como a seleção dos EUA de Pochettino pode entrar em campo na sexta-feira, quando inicia sua campanha na Copa do Mundo...

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Goleiro: Matt Freese

    Pochettino manteve essa disputa em aberto, então não seria uma surpresa total ver Matt Turner ser escalado. No entanto, seria uma certa surpresa, considerando todo o tempo e energia dedicados a preparar Freese para este momento.

    Desde o início do verão passado, Freese jogou em todos os jogos, exceto dois, com Turner atuando em três tempos nesses dois jogos. Para crédito de Freese, ele não fez nada que realmente justificasse a perda da vaga em todos esses jogos. Ele tem se mostrado mais confiante a cada partida e, embora haja motivos legítimos para preocupação, dada sua relativa falta de experiência, tudo indica que ele deve ser um goleiro titular perfeitamente adequado neste verão.

    • Publicidade
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    A seleção masculina dos EUA espera que ele não tenha esgotado toda a sua magia no amistoso contra a Alemanha.

    O gol de Robinson na partida de despedida foi histórico. Foi também um gol que permitiu a Robinson se reafirmar, de certa forma. Há vários anos, ele vem sendo prejudicado por lesões e pela falta de forma física causada por elas. Nos últimos meses, ele ainda não havia voltado totalmente ao seu melhor nível — pelo menos não até aquele jogo contra a Alemanha.

    Se a versão 2024 de Robinson entrar em campo neste verão, a seleção americana pode atingir um nível totalmente diferente.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Para os céticos, e há muitos deles, vale a pena assistir novamente ao jogo contra a Alemanha. Conte quantas vezes a bola chega a Ream em um momento de pânico e quantas vezes ele lida com o pânico e a pressão para tirar os EUA de uma situação complicada.

    Esse é o seu valor. Ream é imperturbável, especialmente com a bola, e sua presença dá aos EUA uma rede de segurança e uma válvula de escape cruciais. Será que sua falta de velocidade pode ser um problema em algum momento? É certamente possível, mas você aceita essa troca, no entanto, por causa de todas as coisas boas que ele pode fazer.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    CB: Chris Richards

    Essa é a grande dúvida, não é mesmo? Richards diz que está pronto para jogar e, se estiver, isso será um grande impulso para a seleção americana.

    Realisticamente, Pochettino precisa avaliar algumas opções aqui. Richards está pronto para jogar ou está pronto para ser o Chris Richards de sempre? Se for a segunda opção, ele é titular obrigatório. Se for a primeira, será preciso tomar uma decisão ao comparar a condição física de Richards com as outras opções da equipe.

    A prioridade será fazer com que Richards volte a estar 100% o mais rápido possível. Se isso acontecer na sexta-feira, os EUA serão uma equipe muito melhor.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Não importa se você quer chamá-lo de lateral-direito ou terceiro zagueiro central. O que importa é o lugar de Freeman na equipe e a versatilidade que isso traz.

    Freeman ainda está um pouco cru? Sim, mas suas habilidades físicas o ajudam a superar muitas dificuldades em momentos difíceis. Jogando exatamente nessa posição, ele fez boas partidas contra o Senegal e a Alemanha, mostrando que pode desempenhar um papel mais defensivo contra seleções de elite. Por isso, ele deve ter a confiança necessária para ser titular também nesta partida.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Há alguns motivos de preocupação aqui. Adams não tem jogado no seu melhor nível nestes dois últimos jogos, mas os EUA vão precisar dessa versão dele nesta Copa do Mundo.

    Considerando seus problemas físicos no final da temporada da Premier League, isso faz certo sentido. Será uma vantagem, então, que haja mais tempo entre os jogos nesta fase de grupos. Adams é tão crucial quanto sempre foi para esta equipe, pois continua sendo aquele que define o tom do grupo.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Vamos ter que ver que tipo de papel McKennie vai desempenhar. Será que ele terá liberdade para se movimentar e causar confusão, ou vai jogar ao lado de seu amigo de longa data e companheiro no meio-campo, Adams?

    De qualquer forma, McKennie vai começar como titular e, dada a sua forma este ano, ele pode ser um verdadeiro fator decisivo nesta partida.

  • Malik TillmanGetty

    CM: Malik Tillman

    Mais uma vez, teremos que ver qual será o seu papel aqui. Tillman foi excelente contra a Alemanha em uma função mais recuada, que lhe permitiu receber a bola e ditar um pouco o ritmo do jogo. Nessa função, ele também pressionou como um louco, o que foi extremamente importante contra uma seleção alemã tão forte.

    Aquela atuação mostrou por que ele deveria estar neste time titular. Taticamente, tudo vai girar em torno de encontrar um equilíbrio, mas Tillman acabou de mostrar que é capaz de fazer exatamente isso.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    LW: Christian Pulisic

    Não há muito o que discutir sobre isso. Pulisic vai começar como titular e está de volta à boa forma. Se ele conseguir jogar no mesmo nível que mostrou contra o Senegal, em particular, o Paraguai vai passar a noite toda com dores de cabeça.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Um golpe duro para Ricardo Pepi, que fez mais do que o suficiente para ser titular e provavelmente seria em qualquer outra Copa do Mundo. Mas não nesta. Não com Balogun jogando da maneira que está.

    O jogador do Mônaco está em grande forma, o que é ótimo. Mesmo quando não está, porém, ele traz aquele tipo de presença que libera o ataque da seleção americana. Pepi é uma ótima opção para dar um novo ritmo vindo do banco, assim como Haji Wright, mas este é o momento de Balogun brilhar.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    RW: Sergino Dest

    Mais uma vez, podemos debater exatamente qual é essa função, mas é uma posição em que Dest tem liberdade, e ver Dest com liberdade é um prazer.

    Jogando mais avançado em campo, com Freeman atrás dele, o lateral-direito do PSV tem liberdade para causar o caos no ataque. Sua habilidade de driblar os adversários é extremamente valiosa e, quanto mais Dest faz isso, melhor ele tende a jogar depois. Com Dest mais avançado, tira-se um pouco da pressão do resto dos atacantes, e é por isso que isso geralmente tem funcionado tão bem.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Paraguai crest
Paraguai
PAR