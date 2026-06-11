Escalação prevista da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai: Chris Richards está pronto para ser titular e Sergino Dest assumirá uma nova função?

Ao falar com os repórteres no início da pré-temporada, o técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, foi questionado sobre o time titular para a estreia na Copa do Mundo. Ele já sabia quem iria escalar? Em grande parte, respondeu. Quando ele decidiu isso? Já em março. Ainda havia espaço para ajustes, disse ele, mas, de modo geral, ele sabia como seria a equipe contra o Paraguai.
Nas semanas seguintes, ele manteve essa escalação inicial em segredo. Ainda há várias posições na equipe que não estão totalmente definidas, seja por lesões ou por disputas acirradas que vão se estender até o último minuto.
Dito isso, o GOAL analisa como a seleção dos EUA de Pochettino pode entrar em campo na sexta-feira, quando inicia sua campanha na Copa do Mundo...