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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Escalação da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem vai garantir vaga no elenco de Sarina Wiegman para o próximo verão?

Análises
Inglaterra F
World Cup
Futebol feminino
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
Especiais e Opinião
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

A campanha de classificação da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027 está oficialmente em andamento. Até aqui, não saiu como a Inglaterra esperava, com o segundo lugar no grupo levando a equipe de Sarina Wiegman para a repescagem. Mas as vice-campeãs de 2023 ainda devem se classificar para o torneio de 2027, mesmo que estejam seguindo pelo caminho mais longo.

Então, se a Inglaterra realmente garantir vaga para o Brasil, quem estará no avião? Claro, há vários nomes em que se apostaria com confiança para estar no elenco final em junho do ano que vem. Afinal, Wiegman está no comando da Inglaterra há mais de quatro anos, então sabemos em quais jogadoras ela confia, como costumam ser suas escalações iniciais em um contexto de torneio e o tipo de atleta que ela quer para completar o restante do elenco, além das presenças certas.

Ainda assim, isso não significa que seja fácil prever todo o elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Há muitos nomes novos que surgiram desde a campanha vitoriosa na Eurocopa Feminina de 2025 e, infelizmente, há várias jogadoras atualmente afastadas por lesões de longo prazo.

Então, com a campanha classificatória da Inglaterra se aproximando do fim e a nova temporada da Women's Super League em andamento, quem parece ter presença garantida no elenco de Wiegman? Quem tem algo a provar durante esse processo? E quem pode correr o risco de ficar fora? A GOAL explica para você a situação do grupo de jogadoras da Inglaterra antes do torneio do próximo verão...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Certezas absolutas

    Por causa da estabilidade em torno da Inglaterra e do longo período de Wiegman no comando, além das informações que temos de grandes torneios anteriores, há muitas jogadoras que se pode colocar com confiança no avião para o Brasil no próximo verão, desde que nenhuma delas seja atingida por lesão.

    A capitã Leah Williamson é absolutamente uma delas, desde que esteja em forma, assim como a goleira titular Hannah Hampton. Outras que consolidaram lugar no time de Wiegman ao longo de sua passagem incluem Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp e Alessia Russo. Seria absolutamente surpreendente se qualquer uma dessas seis não estivesse envolvida no Brasil.

    Total de jogadoras: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    As outras líderes de Wiegman

    Seria fácil defender a inclusão de várias jogadoras deste próximo grupo entre os nomes já garantidos acima, mas elas acabam ficando em uma categoria abaixo porque não são titulares tão absolutas quanto as outras. Ainda assim, seria uma enorme surpresa se qualquer uma dessas jogadoras não fosse escolhida por Wiegman para representar a Inglaterra no Brasil, já que se firmaram como atletas de grande peso e lideranças importantes ao longo do período em que ela está no comando.

    Entre elas estão Jess Carter, Esme Morgan e Alex Greenwood, que quase sempre têm presença certa nas convocações da Inglaterra neste momento, embora possam entrar e sair da equipe dependendo de como Wiegman monta sua defesa. As três oferecem uma versatilidade valiosa, além de qualidade e experiência, e parecem destinadas a ser integrantes vitais do elenco de 2027.

    Ella Toone sempre enfrenta muita concorrência por sua vaga como camisa 10, mas com frequência aparece no topo como a primeira escolha de Wiegman, enquanto Beth Mead e Chloe Kelly provaram ser integrantes extremamente importantes desta equipe, mesmo que nem sempre desde o início em todos os jogos. As três proporcionaram momentos decisivos nos sucessos anteriores da Inglaterra e devem estar no avião para o Brasil.

    Total de jogadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Em alta

    A partir deste ponto, os níveis de certeza caem. Dito isso, as jogadoras nesta categoria vivem um momento positivo no cenário da Inglaterra e têm enorme chance de estar envolvidas no próximo verão por causa disso.

    Aggie Beever-Jones é uma das integrantes de longa data deste grupo, tendo passado a maior parte dos últimos dois anos como reserva de Russo na função de centroavante. Isso mudou um pouco recentemente por causa da ascensão de Michelle Agyemang, que entrou em campo antes dela várias vezes na Euro 2025. Mas Beever-Jones segue alta na hierarquia geral deste elenco da Inglaterra e voltou a ser a reserva certa de Russo enquanto Agyemang está lesionada.

    Jess Park, Maya Le Tissier e Lucia Kendall, por sua vez, são jogadoras que entraram neste grupo nos últimos meses porque suas atuações muito impressionantes em nível de clube se traduziram em oportunidades para a Inglaterra.

    Se as quatro jogadoras desta categoria conseguirem continuar dessa forma, elas devem chegar à Copa do Mundo Feminina de 2027 como membros importantes do elenco, seja como reservas confiáveis ou opções úteis para entrar no decorrer da partida.

    Total de jogadoras: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas vagas restantes

    Vale destacar que a Fifa divulgou em abril o regulamento da Copa do Mundo Feminina de 2027 e, nele, anunciou que o tamanho das seleções foi ampliado para 26 jogadoras. Isso já é comum há algum tempo em grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não havia chegado ao futebol feminino de forma ampla, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. No entanto, ela poderá escolher mais três nomes se a Inglaterra chegar ao torneio no Brasil.

    Entre as decisões a serem tomadas em relação às vagas finais está a escolha das duas goleiras que serão reservas de Hampton. As opções de Wiegman aqui têm tido dificuldades para conseguir tempo de jogo consistente nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no fim. As transferências de verão de Khiara Keating, para o Liverpool, e de Sophie Baggaley, para o Birmingham City, aumentam suas chances, mas Ellie Roebuck parece ter concorrência real por seu lugar no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado desse grupo ao jogar regularmente pelo Orlando Pride, mas uma transferência por empréstimo para o Man City, onde parece que será reserva, a faz cair nesta categoria.

    Quando se trata das defensoras, por causa da versatilidade de tantas das integrantes mais prováveis desta projeção do elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar com qual grupo Wiegman vai ficar. De forma realista, todas as posições da linha defensiva já estão cobertas com as seis mencionadas anteriormente, então a questão é apenas quais outras qualidades ou que profundidade extra por posição ela quer ter à disposição.

    Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, com Poppy Pattinson também surgindo recentemente como uma opção natural para a problemática lateral esquerda. A zagueira Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte dos elencos da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode pesar bastante a seu favor, embora seu tempo de jogo no Arsenal também seja um fator.

    No meio-campo, Grace Clinton tem tido dificuldade para conseguir minutos, além de alguns problemas físicos, desde sua ida para o Manchester City, e isso está se mostrando prejudicial para suas ambições na Inglaterra, enquanto a companheira de clube Laura Blindkilde Brown tem brilhado pelo líder da Women's Super League e visto isso se traduzir em mais oportunidades com a Inglaterra. Erica Parkinson, a jovem de 17 anos que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal na pausa internacional de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também entrou agora na conversa nessa área, assim como Lexi Potter, convocada em outubro.

    Depois, há Freya Godfrey, a jogadora de 21 anos que tem estado envolvida regularmente nas convocações da Inglaterra no último ano, e Keira Barry, a ponta do Bay FC que substituiu Godfrey quando ela deixou a concentração em abril. Os setores ofensivos estão muito concorridos nesta equipe, então pode ser que apenas ausências levem à inclusão de uma das duas no elenco no próximo verão, mas muita coisa também pode mudar até lá em relação a tempo de jogo e forma.

    Total de jogadoras: 33

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Azarões

    Poderia haver mais alguém na briga? Não é impossível. Wiegman não é estranha a chamar de volta jogadoras que estavam no ostracismo. Ela levou Laura Coombs para a Copa do Mundo Feminina de 2023, encerrando a ausência de oito anos da estrela do Man City da seleção da Inglaterra, e também chamou Nikita Parris novamente no ano passado, depois de a atacante passar mais de dois anos sem prestígio, embora ela não tenha entrado na lista final para a Euro 2025 no fim das contas.

    Então, quem poderia seguir esses passos e entrar nessa seleção da Inglaterra aparentemente do nada, se fosse necessário?

    Millie Turner e Lucy Parker são ambas presença constante na WSL, estiveram na órbita da seleção da Inglaterra sob o comando de Wiegman e provavelmente poderiam ser as próximas na hierarquia se lesões atingissem o grupo de zagueiras.

    No meio-campo, Ruby Mace e Maisie Symonds são duas jovens promessas que já receberam convocações para a equipe principal e vêm jogando regularmente tanto em seus clubes quanto pela seleção sub-23 da Inglaterra. Wiegman tem recorrido com frequência ao time sub-23 para completar seu elenco quando outras jogadoras estiveram ausentes, assim como quando jovens atletas mereceram a chance de dar esse passo adiante.

    Mais uma vez, da forma como as coisas estão, seria improvável que qualquer uma dessas quatro estivesse envolvida em 2027. De fato, Parker e Symonds ainda não atuaram pela seleção principal apesar de terem estado em grupos do time principal, e Turner e Mace têm apenas uma convocação cada. Mas todas mostraram suas qualidades na WSL, já estiveram nesse ambiente e os casos de Mace e Symonds, em particular, podem mudar, já que ambas ainda são muito jovens e podem dar grandes passos à frente entre agora e o próximo verão.

    Total de jogadoras: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mulheres esquecidas

    Durante seus quatro anos e meio no comando desta equipe, Wiegman deu oportunidades a 48 jogadoras diferentes pela seleção. Seis delas já se aposentaram, mas ainda há muitos nomes em atividade, alguns na segunda divisão do futebol inglês, que em algum momento estiveram nos planos de Wiegman para a Inglaterra.

    Muitas delas são jogadoras mais experientes que depois perderam espaço no elenco para talentos mais jovens, como Parris, Bethany England e Jordan Nobbs. Em outros casos, nem Katie Zelem nem Gabby George realmente chamaram a atenção de Wiegman quando participaram dos períodos de treinos, apesar de atuarem em posições que precisavam ser preenchidas no elenco.

    Há também algumas jogadoras mais jovens nessa categoria, que não conseguiram evoluir como o esperado depois de entrarem no grupo da Inglaterra. Ebony Salmon não é convocada desde fevereiro de 2023, depois de ter tido dificuldades para marcar com regularidade ao longo dos anos. Katie Robinson, por sua vez, parecia ser uma das favoritas de Wiegman e chegou até a garantir lugar no elenco da Copa do Mundo Feminina de 2023, indo para a Austrália como a jogadora mais jovem da Inglaterra, aos 20 anos. No entanto, ela não é envolvida com a equipe principal desde setembro daquele ano, apesar de ter sido presença constante no sub-23 por muito tempo depois disso.

    Total de jogadoras: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Desfalques de longa data

    Complicando essa projeção, há um punhado de ausências de longo prazo que voltarão a jogar antes do início da Copa do Mundo de 2027, o que significa que elas seguem na disputa por uma vaga no avião, mas são difíceis de posicionar neste momento.

    Dessas, Agyemang é a mais provável de estar no elenco no próximo verão. A atacante foi uma revelação em 2025, surgindo em grande estilo com um gol apenas 41 segundos após sua estreia pela Inglaterra, como parte de uma entrada tardia no elenco da Eurocopa. Na Suíça, ela marcou duas vezes no mata-mata e foi eleita a Melhor Jogadora Jovem do torneio, antes de sofrer uma lesão de LCA em outubro. No entanto, ela estará de volta em breve e espera retomar de onde parou para reforçar as opções de Wiegman para o comando de ataque.

    Há outras três jogadoras na margem deste elenco que ficaram fora com lesões de LCA. Jessica Naz, atacante do Tottenham que está fora desde dezembro de 2025, tem seis partidas pela seleção principal; a adolescente Katie Reid ainda não fez sua estreia internacional pela equipe principal, mas era uma das zagueiras em melhor forma no país quando recebeu sua primeira convocação para a Inglaterra em novembro, dias antes da notícia de sua lesão; e Ella Morris foi chamada como uma possível solução para a falta de profundidade na lateral direita pouco antes da Euro 2025, mas sofreu o problema no joelho justamente naquela concentração. Morris voltou a atuar no início de abril e tem bastante tempo para voltar à disputa.

    Missy Bo Kearns é outra ausência. Inicialmente, isso aconteceu por razões muito mais felizes. A meio-campista do Aston Villa anunciou em março de 2026 que estava grávida de seu primeiro filho, com nascimento previsto para setembro. No entanto, no fim de março, revelou que havia perdido o bebê de forma devastadora. Kearns ficou de sobreaviso para a Euro 2025 e atuou em dois amistosos da Inglaterra no fim do ano, recebendo oportunidades à frente de nomes como Blindkilde Brown e Clinton.

    Total: 49

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