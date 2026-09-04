Vale destacar que a Fifa divulgou em abril o regulamento da Copa do Mundo Feminina de 2027 e, nele, anunciou que o tamanho das seleções foi ampliado para 26 jogadoras. Isso já é comum há algum tempo em grandes torneios do futebol masculino, mas ainda não havia chegado ao futebol feminino de forma ampla, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Euro 2025. No entanto, ela poderá escolher mais três nomes se a Inglaterra chegar ao torneio no Brasil.

Entre as decisões a serem tomadas em relação às vagas finais está a escolha das duas goleiras que serão reservas de Hampton. As opções de Wiegman aqui têm tido dificuldades para conseguir tempo de jogo consistente nos últimos meses, e isso provavelmente fará a diferença no fim. As transferências de verão de Khiara Keating, para o Liverpool, e de Sophie Baggaley, para o Birmingham City, aumentam suas chances, mas Ellie Roebuck parece ter concorrência real por seu lugar no Aston Villa. Anna Moorhouse, por sua vez, havia se destacado desse grupo ao jogar regularmente pelo Orlando Pride, mas uma transferência por empréstimo para o Man City, onde parece que será reserva, a faz cair nesta categoria.

Quando se trata das defensoras, por causa da versatilidade de tantas das integrantes mais prováveis desta projeção do elenco da Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar com qual grupo Wiegman vai ficar. De forma realista, todas as posições da linha defensiva já estão cobertas com as seis mencionadas anteriormente, então a questão é apenas quais outras qualidades ou que profundidade extra por posição ela quer ter à disposição.

Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, com Poppy Pattinson também surgindo recentemente como uma opção natural para a problemática lateral esquerda. A zagueira Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte dos elencos da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, e isso pode pesar bastante a seu favor, embora seu tempo de jogo no Arsenal também seja um fator.

No meio-campo, Grace Clinton tem tido dificuldade para conseguir minutos, além de alguns problemas físicos, desde sua ida para o Manchester City, e isso está se mostrando prejudicial para suas ambições na Inglaterra, enquanto a companheira de clube Laura Blindkilde Brown tem brilhado pelo líder da Women's Super League e visto isso se traduzir em mais oportunidades com a Inglaterra. Erica Parkinson, a jovem de 17 anos que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal na pausa internacional de abril devido às lesões de Toone e Clinton, também entrou agora na conversa nessa área, assim como Lexi Potter, convocada em outubro.

Depois, há Freya Godfrey, a jogadora de 21 anos que tem estado envolvida regularmente nas convocações da Inglaterra no último ano, e Keira Barry, a ponta do Bay FC que substituiu Godfrey quando ela deixou a concentração em abril. Os setores ofensivos estão muito concorridos nesta equipe, então pode ser que apenas ausências levem à inclusão de uma das duas no elenco no próximo verão, mas muita coisa também pode mudar até lá em relação a tempo de jogo e forma.

Total de jogadoras: 33