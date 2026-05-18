Entre outras coisas, vocês encontrarão previsões ousadas sobre o Eintracht Frankfurt, Niko Kovac e Nick Woltemade — mas quais se concretizaram? Uma retrospectiva...
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Erros crassos, mas também alguns acertos! Essas foram nossas previsões para a temporada 2025/26 da Bundesliga
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Jobe Bellingham se torna imediatamente o líder indiscutível do BVB
Por Jochen Tittmar
O fato de Jobe Bellingham ter ficado inicialmente no banco durante a vitória sem brilho do BVB na Copa da Alemanha, em Essen, teve a ver com uma cirurgia dentária — e não com o fato de que o novo reforço, que custou mais de 30 milhões de euros, precisasse disputar sua vaga no time titular de Niko Kovac. O fraco desempenho de seu atual “principal concorrente”, Felix Nmecha, provou que ele não precisa fazer isso.
Pelo contrário: estou convencido de que o jovem inglês se tornará imediatamente um líder dessa equipe desorientada e rapidamente indispensável. Desde sua chegada, Bellingham impressiona a todos no BVB com sua maturidade, personalidade e clareza. Ele também vai demonstrar isso rapidamente em campo, assim como seu irmão Jude conseguiu após sua transferência para o Borussia.
Bellingham se tornará rapidamente o líder indiscutível da equipe e liderará com muita energia, paixão, resistência e garra. A única questão que permanece em aberto para mim é onde ele deve ser melhor utilizado. Ele não é — como tantos outros no elenco do Dortmund — nem um volante clássico nem um meia-atacante.
Kovac tentará utilizá-lo inicialmente de forma mais ofensiva. Caso o problema no meio-campo defensivo não possa ser resolvido, eu também imagino que Bellingham venha a atuar nessa posição. Fora isso: ele seguirá um caminho único semelhante ao de seu irmão e, um dia, renderá uma boa quantia ao Borussia.
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O Eintracht Frankfurt fica em segundo lugar
Por Justin Kraft
Por trás do FC Bayern, há tanto caos quanto no próprio clube campeão. O mercado de transferências está estagnado, e a concorrência financeiramente forte, vinda, por exemplo, da Inglaterra e da Arábia Saudita, torna mais difícil reforçar os elencos e manter jogadores-chave.
O Bayer Leverkusen está prestes a iniciar um novo ciclo, o BVB vem buscando isso há muitos anos, mas parece não conseguir, e outros candidatos às vagas na Liga dos Campeões também estão enfrentando dificuldades. Essa é a grande chance para o Eintracht Frankfurt.
É claro que o SGE também perdeu pilares importantes. Omar Marmoush já saiu no inverno, Hugo Ekitike agora também se foi. É um duro golpe e ainda está para se ver se será possível compensar isso. Mas, ao mesmo tempo, o Frankfurt tem muita continuidade em uma estrutura básica que já deu provas de seu valor. Esse pode ser o grande trunfo. Pois também o Leipzig, por exemplo, precisa se reorganizar.
Se o Frankfurt começar bem a temporada, há muitas possibilidades. No final, até mesmo o vice-campeonato.
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Em 2026, as ofertas por Nick Woltemade chegam a 30 milhões de euros
Por Daniel Buse
A interminável saga de transferências deste verão tem Nick Woltemade como protagonista. Já no final de junho — ou seja, há cerca de dois meses —, o FC Bayern de Munique havia chegado a um acordo com o atacante do VfB Stuttgart sobre a transferência. Até aí, tudo bem do ponto de vista do Bayern. No entanto, o Stuttgart se tornou um problema para o campeão alemão, pois o clube não queria abrir mão do seu atacante e não recuou da sua suposta exigência de 75 milhões de euros por Woltemade.
Daqui a um ano, os suábios vão se arrepender profundamente de seu comportamento — pois, nessa altura, ninguém mais estará disposto a desembolsar 65 milhões de euros por Woltemade, como o Bayern aparentemente fez. Não porque ele tenha, de repente, esquecido completamente como se joga futebol. Mas, após uma temporada decente, mas de forma alguma excepcional do atacante, a ação mais quente do mercado de transferências da Bundesliga se tornará uma ação morna — e, consequentemente, custará menos.
Após o típico caso de “cabeça virada”, Woltemade terá dificuldades, a leveza desapareceu e o assunto da transferência volta à tona de vez em quando. Se o Bayern de Munique ainda o vai querer daqui a um ano é a grande questão. Mas mesmo que outros clubes batam à porta em Stuttgart: o VfB nunca mais receberá tanto dinheiro pelo seu astro quanto recebeu neste verão.
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Erik ten Hag já será história em Leverkusen, o mais tardar na pausa de inverno
Por Christian Guinin
Com Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah e Odilon Kossounou, o Bayer 04 Leverkusen perdeu neste verão praticamente toda a base da sua temporada campeã. No entanto, na minha opinião, ainda mais grave é a saída do cargo de treinador: após pouco mais de dois anos e meio, Xabi Alonso se despede e atende ao chamado de seu ex-clube, o Real Madrid.
Agora, só pelo fato de o espanhol ter levado o Werkself — que há décadas não conquistava títulos — a três conquistas durante seu mandato, já se poderia falar de uma tarefa difícil na busca por um sucessor; mas o fato de a escolha dos dirigentes ter recaído justamente sobre Erik ten Hag deve ter ofuscado ainda mais a expectativa de muitos torcedores do B04 para a nova temporada.
Em sua passagem anterior por Manchester, ten Hag demonstrou carecer de todas as qualidades necessárias para ser competitivo no mais alto nível. Sob sua liderança, o United não só carecia de uma ideia de jogo básica, como também sua postura em situações difíceis e sua comunicação dentro da equipe — conforme revelaram os casos envolvendo Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho — estavam longe de ser ideais.
Simplesmente não acredito que um técnico que, fora de sua passagem relativamente bem-sucedida pelo Ajax, não tenha realmente se destacado em nenhum outro lugar, consiga fazer um time totalmente renovado jogar um futebol de sucesso. Para o Leverkusen, portanto, será difícil se classificar novamente para a Liga dos Campeões. E Ten Hag? Ele não estará mais à beira do campo, o mais tardar, na pausa de inverno.
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O FC Augsburg vai disputar a repescagem com Sandro Wagner
Por David Heermann
O FC Augsburg é sempre um time que passa despercebido, mas que, no final das contas, acaba ficando em 15º lugar ou melhor. Mas isso acabou! O Augsburg vai para a repescagem. E há um motivo para isso: não acredito no hype em torno de Sandro Wagner.
É claro que Wagner certamente não é o pior técnico. Mas ele não é um novo Julian Nagelsmann, capaz de revolucionar as coisas de raiz ou implementar uma grande filosofia de jogo. Wagner me parece um técnico pragmático e, ao mesmo tempo, emotivo, capaz de incendiar um clube. Mas será que dá mesmo para incendiar um FCA?
Em Augsburg, o clima no estádio não é ruim, mas, por outro lado, não dá para imaginar que a WWK-Arena possa ficar tão carregada de emoção quanto, por exemplo, o Millerntor ou o estádio da Alte Försterei.
Como o elenco não é de forma alguma excepcional e, na minha opinião, metade da liga pode acabar na briga contra o rebaixamento, a tese é certamente ousada — mas não totalmente irrealista.
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Bazoumana Toure vai para a Inglaterra em 2026 por pelo menos 30 milhões
Por Dennis Klose
Bazoumana Toure foi transferido no inverno passado do Hammarby IF para o TSG Hoffenheim por dez milhões de euros. Muitos se perguntaram na época: tanto dinheiro por um jogador de 18 anos da liga sueca?
O diretor executivo do Hoffenheim, Andreas Schicker, pediu paciência aos torcedores em relação ao jogador de ponta marfinense: “Ele terá o tempo necessário para se adaptar aqui em Kraichgau com toda a tranquilidade e dar os próximos passos no esporte.”
A segunda metade da temporada mostrou que Touré não tinha tempo a perder: 13 partidas, três assistências e uma participação decisiva na manutenção do time na primeira divisão foram o resultado. Nesta temporada, o jogador, agora com 19 anos, tornou-se indispensável no time titular — e isso apesar de o setor ofensivo do TSG ter contado, em determinado momento, com 14 jogadores.
Alguns ainda nem conhecem o ágil jogador. Mas “Bazou”, como é chamado dentro da equipe, continuará sua rápida evolução e já no verão de 2026 se transferirá para a Ilha por pelo menos 30 milhões de euros. Jogadores rápidos e dinâmicos são, como se sabe, muito cobiçados, especialmente na Premier League.
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Niko Kovac não vai conseguir terminar a temporada como técnico do BVB
Por Justin Kraft
Uma atuação vacilante no mercado de transferências, uma segunda metade da temporada passada que ofuscou os problemas – no BVB, mais uma vez, tudo está pronto. Ou seja, para uma temporada desastrosa. Por mais que Niko Kovac tenha sido subestimado no início, agora ele está sendo superestimado. Kovac é bom em incutir em uma equipe uma mentalidade baseada nas famosas virtudes alemãs. Mas também há um motivo para ele nunca ter permanecido por muito tempo em nenhum clube.
O técnico do BVB costuma se desgastar relativamente rápido. Ou seja, a partir do momento em que o desempenho predominantemente mental deixa de se traduzir em resultados, porque há muitas lacunas em outras áreas. Para ter sucesso a longo prazo em Dortmund, ele precisa conseguir desenvolver uma identidade de jogo e fortalecer as estruturas de posse de bola. Algo que ele já não conseguiu no FC Bayern, apesar do elenco forte.
Agora ele precisa trabalhar com um elenco cuja composição deixa muitas dúvidas. Isso se deve a um passado sem uma linha clara, mas também a um verão de 2025 cheio de percalços.
Talvez Kovac surpreenda a todos novamente e mostre que é capaz de aprender com o passado. Mas é mais provável que aconteça o seguinte: o BVB terá mais uma vez uma primeira metade da temporada extremamente irregular, insistirá por tempo demais no fato de que, supostamente, tudo deu certo na última segunda metade da temporada — embora mesmo lá fosse possível ver que havia muito espaço para melhorias no estilo de jogo — e só reagirá bem no final da temporada. Ou seja, com a saída de Kovac da comissão técnica.
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Deniz Undav é o artilheiro com mais de 25 gols
Por Aleksander Swiatek
Durante todo o verão, praticamente só se falou de um assunto em torno do VfB Stuttgart: o que Nick Woltemade está fazendo? Mas isso vai mudar em breve, pois nos próximos nove meses um homem se tornará o novo rosto de um time do VfB que volta a jogar com fúria: Deniz Undav.
O robusto atacante finalmente se manterá em forma nesta temporada e aterrorizará a Bundesliga com a potência de seus chutes. Harry Kane? Serhou Guirassy? Woltemade?
Ninguém vai conseguir se equiparar à combinação perfeita de força física e astúcia, de modo que Undav será coroado artilheiro com pelo menos 25 gols. É claro que, após a temporada, os interessados farão fila.
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Ole Werner será o primeiro técnico demitido da temporada
Por Aleksander Swiatek
Se perguntarmos aos torcedores e especialistas, há novamente vários times que causam preocupação nesta temporada. Mas não são o Leverkusen, o Bremen ou o HSV que estão causando a primeira decepção (sobre a primeira rodada da Copa da Alemanha, prefiro não comentar), e sim o RB Leipzig.
Com a saída de Benjamin Sesko, o artilheiro se foi, e Xavi Simons parece estar, pelo menos mentalmente, já na Premier League. A ausência de Yussuf Poulsen também deve pesar — embora menos no aspecto esportivo do que no vestiário. No banco de reservas, vejo também um grande ponto de interrogação.
Sim, Ole Werner lançou as bases para a posterior ascensão em Kiel e consolidou o Bremen na Bundesliga. Mas deve ser de conhecimento geral que, no norte da República, as expectativas não são tão altas quanto em um clube que tem por trás um fabricante de refrigerantes bilionário.
Ainda mais porque o mesmo grupo empresarial nomeou, entretanto, um dos treinadores de futebol mais bem-sucedidos do século como “Head of Global Soccer”. Portanto, Werner não terá muito tempo para se adaptar em seu primeiro cargo de destaque.
Por isso, o cenário será o seguinte: Werner levará uma surra de boas-vindas com o Leipzig na estreia em Munique e conquistará, no máximo, uma vitória nos seis jogos seguintes. O mais tardar depois que o HSV levar três pontos de Leipzig na 7ª rodada, o sorriso branco e brilhante de Jürgen Klopp desaparecerá – e o RB será o primeiro clube da temporada a demitir seu treinador.
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Luis Díaz soma mais pontos do que Michael Olise
Por David Heermann
Não estou dizendo que Michael Olise terá uma temporada ruim. Ele continuará sendo um dos jogadores mais decisivos do Bayern. No entanto, acredito que Luis Diaz está sendo subestimado.
Sim, suas estatísticas no Liverpool nunca foram exorbitantes. Mas isso também se deveu a Mohamed Salah, que sempre apresentou números astronômicos tanto em gols quanto em assistências. Ainda assim, o colombiano foi um dos pilares de uma equipe forte que conquistou o título na última temporada.
Díaz tem potencial para marcar muitos gols. Principalmente porque, na Bundesliga, muitos times são bem mais fáceis de enfrentar do que alguns times da parte de baixo da tabela da Premier League. Olise também vem de um ano incrível, mas, junto com Harry Kane, foi a única estrela ofensiva confiável do Bayern na última temporada.
Eu imagino que haverá uma pequena disputa interna de gols entre os dois jogadores. E quem vai sair vencedor no final é Diaz.
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Merlin Polzin leva o HSV à Europa
Por Ole Labes
Quando essa ideia me ocorreu, faltavam ainda quatro semanas para o início da temporada e os jogos-teste do HSV ainda pareciam um rescaldo da promoção. É verdade que tudo o que aconteceu desde então não dá necessariamente esperança de um futuro europeu brilhante para o time de Hamburgo.
Mas: a onda de euforia após a tão esperada promoção não vai diminuir na cidade hanseática, mesmo com uma pré-temporada fraca. As contratações parecem promissoras: com Nicolai Remberg, do Kiel, e Nicolas Capaldo, do RB Salzburg, o meio-campo foi reforçado para o nível da Bundesliga. Rayan Philippe praticamente sozinho manteve o Braunschweig na 2ª Divisão, e com Yussuf Poulsen chega uma boa dose de experiência ao Volksparkstadion.
Muito dependerá, sobretudo, de Jordan Torunarigha, contratado como novo líder da defesa. O jogador de 28 anos parecia completamente fora de sintonia recentemente, em vez de estabilizar a defesa. Para uma temporada de sucesso, o zagueiro central precisa mostrar que foi subestimado durante anos em sua passagem pela Bélgica.
No final das contas, o técnico Merlin Polzin também precisa provar que é um treinador da Bundesliga. Polzin conta com total apoio dos torcedores, dos jogadores e da diretoria do clube. O técnico de 34 anos deu uma nova identidade à equipe e incutiu confiança nela. Com Jean-Luc Dompe e o especialista em jogadas ensaiadas Miro Muheim, o lado esquerdo do Hamburgo não tem nada a temer na Bundesliga.
Os seis primeiros colocados da Bundesliga são FC Bayern, BVB, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig e Leverkusen. Porém, atrás deles, tudo ainda está em aberto: com a combinação certa de euforia, o clima elétrico do Volksparkstadion e o mágico Polzin, algo pode acontecer – mesmo que a pré-temporada tenha desmentido completamente essa tese.
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Haris Tabakovic marca mais de dez gols pelo Gladbach
Por David Heermann
Sim, o atacante emprestado pelo Gladbach, Haris Tabakovic, mostrou também na Copa que ainda está com dificuldades. No entanto, acredito que o bósnio será tão bem abastecido por jogadores como Kevin Stöger, Robin Hack e Franck Honorat que poderá até fazer com que Tim Kleindienst seja esquecido em pouco tempo.
Tabakovic mostrou no Austria Viena (42 jogos oficiais, 21 gols) e no Hertha BSC (39 jogos oficiais, 25 gols) que tipo de artilheiro ele pode ser. Seu problema na última temporada? Ele jogou em um clube em caos absoluto.
No Hoffenheim não havia nenhuma estabilidade, praticamente todos os jogadores alternavam entre a arquibancada, o banco e o time titular. Além disso, o desempenho de seus companheiros de equipe costumava ser péssimo. Como alguém poderia se adaptar a um novo clube nessas condições?
Acho que no Borussia as condições para um centroavante não são tão ruins assim, porque a qualidade dos passes e das jogadas ensaiadas do meio-campo pode criar oportunidades. Se Tabakovic receber boas bolas, ele vai marcar.
O Werder Bremen termina atrás do HSV e é rebaixado
Por Tim Ursinus
O HSV e o Bremen não têm se destacado até agora. Ambos os elencos são desequilibrados – a luta contra o rebaixamento está garantida! O SVW, porém, passa uma impressão ainda mais caótica. Acredito que o Werder acabará ficando atrás até mesmo do seu arquirrival e cairá para a segunda divisão – uma tese que eu defendia muito antes da eliminação nada surpreendente da Copa.
Agora, os nervos estão definitivamente à flor da pele. O capitão Marco Friedl falou de uma “pressão considerável sobre o Kassel” e culpou o diretor esportivo Clemens Fritz pela montagem do elenco — e com toda a razão! Quase nenhuma saída foi compensada, não dá para falar em profundidade de elenco. Sobretudo no ataque, há uma necessidade urgente de ação após a saída de Marvin Ducksch. A ausência de várias semanas do recém-contratado Maximilian Wöber e a confusão em torno do goleiro causaram mais inquietação às margens do rio Weser.
Fritz anunciou novas contratações, mas a longa hesitação é mais do que questionável. A tarefa para o novo técnico Horst Steffen em sua primeira temporada na Bundesliga já teria sido grande o suficiente mesmo em uma fase de transferências mais tranquila.
Enquanto o elenco, muito reduzido, ainda precisa se acostumar com a nova abordagem, Steffen ainda precisa transmitir sua ideia aos reforços tão necessários. O grande objetivo de qualquer time, que é se entrosar antes da primeira rodada, simplesmente não foi alcançado.
Quem sabe quanto tempo levará para que as engrenagens se encaixem? Se a estreia também der errado, a “caldeira” pode explodir em breve. E, uma vez na espiral descendente, não será tão fácil sair dela. Sem dúvida, será uma temporada muito longa para o Werder – ou, como diria Nicola, namorada de Mats Hummels: “Ah, Brrreemen.”
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Dzenan Pejcinovic já marcou mais de dez gols pelo Wolfsburg e está se destacando na seleção alemã
Por Ole Labes
Dzenan quem? Se você não acompanhou muito as ligas juvenis alemãs ou o Fortuna de Düsseldorf no ano passado, o nome Dzenan Pejcinovic provavelmente não lhe é familiar. Mas o jogador da seleção juvenil alemã pode começar a nova temporada como o atacante titular do VfL Wolfsburg — e, nesse caso, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deveria ficar de olho nele.
Aos 17 anos, o atacante chegou à “Cidade do Automóvel” vindo do FC Augsburg por 1,25 milhão de euros. Ele traz consigo uma estatura perfeita e, acima de tudo, um perfil ainda mais perfeito para um centroavante moderno: 1,90 metro de altura, finalização fria com os dois pés e de cabeça, além de uma certa finura técnica.
O SV Hemlingen, da Oberliga, já pôde admirar essas habilidades na primeira rodada da Copa da Alemanha, com três gols e uma assistência — mesmo contra um adversário como esse, um atacante precisa primeiro marcar quatro vezes. Então, dez gols na Bundesliga estão, no mínimo, ao seu alcance!
Na disputa com Jonas Wind, Pejcinovic parece levar vantagem; o artilheiro da última temporada, Mohamed Amoura, parece disposto a deixar os Lobos: tudo está pronto para a primeira temporada de Pejcinovic como titular.
Com seu perfil, ele também poderia ter um papel na seleção alemã. Acima de tudo, os líderes Tim Kleindienst e Niclas Füllkrug precisam confirmar novamente seu desempenho. Por que não preparar um talento como curinga rumo à Copa do Mundo?
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Lennart Karl chega a dez pontos no FC Bayern
Por Justin Kraft
O que tudo está sendo discutido neste verão em torno do elenco do FC Bayern de Munique. Uma das razões para a suposta falta de profundidade do elenco é que os jovens do Campus são cronicamente subestimados — até mesmo pelos próprios dirigentes. Não há outra explicação para muitos dos fracassos dos talentos nos últimos anos.
Ainda bem que o Bayern decidiu agora adotar uma política de austeridade e, de resto, não está realmente de acordo sobre o que quer. Pois isso resulta em uma oportunidade única para Lennart Karl. O jogador de 17 anos vai aproveitar essa chance e somar pelo menos dez pontos na Bundesliga.
Afinal, ele tem tudo o que é preciso: talento, autoconfiança e uma despreocupação que é necessária em Munique para contornar toda a confusão que rola na Säbener Straße. O fato de ele agora ocupar a sétima ou até a sexta vaga no elenco ofensivo vai valer a pena para o FC Bayern.