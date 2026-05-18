Erros crassos, mas também alguns acertos! Essas foram nossas previsões para a temporada 2025/26 da Bundesliga

Por Jochen Tittmar

O fato de Jobe Bellingham ter ficado inicialmente no banco durante a vitória sem brilho do BVB na Copa da Alemanha, em Essen, teve a ver com uma cirurgia dentária — e não com o fato de que o novo reforço, que custou mais de 30 milhões de euros, precisasse disputar sua vaga no time titular de Niko Kovac. O fraco desempenho de seu atual “principal concorrente”, Felix Nmecha, provou que ele não precisa fazer isso.

Pelo contrário: estou convencido de que o jovem inglês se tornará imediatamente um líder dessa equipe desorientada e rapidamente indispensável. Desde sua chegada, Bellingham impressiona a todos no BVB com sua maturidade, personalidade e clareza. Ele também vai demonstrar isso rapidamente em campo, assim como seu irmão Jude conseguiu após sua transferência para o Borussia.

Bellingham se tornará rapidamente o líder indiscutível da equipe e liderará com muita energia, paixão, resistência e garra. A única questão que permanece em aberto para mim é onde ele deve ser melhor utilizado. Ele não é — como tantos outros no elenco do Dortmund — nem um volante clássico nem um meia-atacante.

Kovac tentará utilizá-lo inicialmente de forma mais ofensiva. Caso o problema no meio-campo defensivo não possa ser resolvido, eu também imagino que Bellingham venha a atuar nessa posição. Fora isso: ele seguirá um caminho único semelhante ao de seu irmão e, um dia, renderá uma boa quantia ao Borussia.