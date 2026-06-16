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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Erro de Muslera, revolta com entrada em Canobbio e festa da Celeste: top 5 do que você precisa saber sobre Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Uruguai
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Copa do Mundo

Da presença de Suárez no estádio à entrada dos atletas do Brasileirão, o confronto teve diversos assuntos além do placar

O Uruguai estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), em Miami.

A equipe de Marcelo Bielsa saiu atrás do placar após gol de Al-Amri ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e evitou a derrota com Maxi Araújo.

Após um início equilibrado, a Celeste aumentou a pressão no segundo tempo e criou diversas oportunidades, mas encontrou pela frente uma atuação inspirada do goleiro Al-Owais.

O arqueiro saudita só foi superado aos 34 minutos, no rebote aproveitado por Maxi Araújo, garantindo um ponto para os uruguaios na estreia pelo Grupo H.

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    Muslera falha, Arábia Saudita aproveita e abre o placar

    O veterano goleiro uruguaio foi de herói a vilão em poucos minutos. Após boas defesas no primeiro tempo, Muslera espalmou para o meio da área e permitiu que Al-Amri aproveitasse o rebote para marcar o primeiro gol saudita.

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    Sem Suárez em campo, mas com presença nas arquibancadas

    Fora da convocação de Marcelo Bielsa, Luis Suárez acompanhou a estreia da Celeste diretamente do estádio em Miami. Maior artilheiro da história do Uruguai, o atacante segue sendo assunto entre os torcedores que questionam sua ausência no Mundial.

  • Entrada dura em Canobbio revolta torcedores nas redes

    Recém-saído do banco, o atacante do Fluminense sofreu uma forte entrada de Al-Harbi, que gerou reclamações imediatas, em sua coxa. A falta de cartão para o jogador saudita provocou uma onda de críticas à arbitragem durante a partida.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Torcida uruguaia transforma Miami em extensão de Montevidéu

    A Celeste contou com apoio massivo nas arquibancadas do Hard Rock Stadium. Com cantos durante os 90 minutos, bandeiras e muita festa, os uruguaios criaram uma das atmosferas mais vibrantes da primeira rodada da Copa.

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    Brasileirão muda a cara do Uruguai no segundo tempo

    A seleção uruguaia ganhou intensidade com os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Agustín Canobbio, do Fluminense, e Nico De La Cruz, do Flamengo, deram nova dinâmica à equipe, enquanto Guillermo Varela, também rubro-negro, esteve em campo durante toda a partida e foi uma das referências da Celeste.

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