Erro de Muslera, revolta com entrada em Canobbio e festa da Celeste: top 5 do que você precisa saber sobre Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

O Uruguai estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), em Miami.

A equipe de Marcelo Bielsa saiu atrás do placar após gol de Al-Amri ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e evitou a derrota com Maxi Araújo.

Após um início equilibrado, a Celeste aumentou a pressão no segundo tempo e criou diversas oportunidades, mas encontrou pela frente uma atuação inspirada do goleiro Al-Owais.

O arqueiro saudita só foi superado aos 34 minutos, no rebote aproveitado por Maxi Araújo, garantindo um ponto para os uruguaios na estreia pelo Grupo H.