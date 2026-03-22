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Mohamed Saeed

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"Erro monumental" — Mikel Arteta é criticado pela escalação após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup

Mikel Arteta está sob intenso escrutínio após a derrota do Arsenal por 2 a 0 para o Manchester City na final da Carabao Cup, no Estádio de Wembley, no domingo. O técnico dos Gunners optou por escalar o goleiro reserva Kepa Arrizabalaga em vez do titular indiscutível David Raya, uma decisão que se revelou custosa quando um erro do espanhol deu a vantagem ao City na partida.

  • A aposta de Arteta na escalação sai pela culatra

    A longa espera do Arsenal por um título continua após uma tarde decepcionante em Wembley, mas as discussões pós-jogo têm se concentrado nas escolhas táticas de Mikel Arteta. Apesar de Raya ser o goleiro titular consolidado no Emirates, Arteta optou por manter Kepa, que havia atuado em todas as rodadas anteriores da competição nesta temporada.

    A decisão acabou sendo um ponto de virada pelas razões erradas. Aos 30 minutos do segundo tempo, um lapso de concentração do ex-jogador do Chelsea permitiu que O'Reilly abrisse o placar. O jovem astro do Manchester City marcou o segundo gol apenas quatro minutos depois, deixando o Arsenal com uma tarefa difícil e prolongando sua seca de títulos para mais de cinco anos.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Arteta é acusado de cometer um "erro monumental"

    Jamie Redknapp foi contundente em sua avaliação da comissão técnica, classificando a decisão de deixar Raya no banco como um “erro monumental” durante sua análise pós-jogo. O comentarista argumentou que o sentimentalismo nunca deveria ter influenciado uma partida dessa magnitude, especialmente considerando a necessidade desesperada do Arsenal de conquistar um título importante.

    Em entrevista à Sky Sports, Redknapp disse: “Sei que as pessoas vão falar de sentimentalismo porque ele jogou nas fases anteriores, mas Kepa não é tão bom quanto Raya — é por isso que ele é o seu segundo goleiro. Então, por que em uma final importante, quando você está tentando chegar ao título, sem ganhar um troféu há tanto tempo, você decide escalá-lo? Você tem que assumir a responsabilidade por isso; esse é um erro monumental. Não estou dizendo que ele seja um goleiro ruim, mas ele não é tão bom quanto Raya e isso saiu pela culatra de forma espetacular. Você pode argumentar que [James] Trafford também não é o seu goleiro titular, mas ele fez três grandes defesas e depois quase não foi testado.”

  • Richards compartilha das preocupações com a seleção

    Essa opinião foi compartilhada pelo colega comentarista Micah Richards, que destacou que a diferença técnica entre os dois goleiros do Arsenal era grande demais para ser ignorada em uma final. Embora o Manchester City também tenha escalado um goleiro reserva, James Trafford, Richards observou que as circunstâncias eram diferentes, dada a profundidade do elenco do City e o próprio desempenho de Trafford naquele dia.

    Richards acrescentou: “Acho que você está certo. Quando você perguntou sobre os goleiros no início, Trafford foi contratado como titular, ele estava pronto — só que Donnarumma apareceu no mercado. A diferença entre Raya e Kepa é tão grande que, em um jogo importante, você pensa: ‘tem que escalar o Raya’. Olha, podemos conversar sobre isso depois [do jogo], mas, no fim das contas, estamos falando sobre isso porque [escolher Kepa em vez de Raya] custou a vitória ao Arsenal.”

  • arteta Getty Images

    A seca de títulos do Arsenal continua

    A derrota é um trago amargo para os Gunners, que esperavam que a final da Carabao Cup fosse o trampolim para um final de temporada bem-sucedido. Em vez disso, o foco passa a ser se a lealdade de Arteta aos jogadores do elenco nas competições de copa está prejudicando a capacidade do clube de realmente conquistá-las.

    Com o City comemorando mais um título nacional, o Arsenal precisa agora se reorganizar para o restante da campanha da Premier League. No entanto, as dúvidas em torno da recusa de Arteta em escalar seu time titular mais forte em uma final provavelmente persistirão enquanto o clube busca seu primeiro título importante desde 2020.

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