"Erro monumental" — Mikel Arteta é criticado pela escalação após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup

Jamie Redknapp foi contundente em sua avaliação da comissão técnica, classificando a decisão de deixar Raya no banco como um “erro monumental” durante sua análise pós-jogo. O comentarista argumentou que o sentimentalismo nunca deveria ter influenciado uma partida dessa magnitude, especialmente considerando a necessidade desesperada do Arsenal de conquistar um título importante.

Em entrevista à Sky Sports, Redknapp disse: “Sei que as pessoas vão falar de sentimentalismo porque ele jogou nas fases anteriores, mas Kepa não é tão bom quanto Raya — é por isso que ele é o seu segundo goleiro. Então, por que em uma final importante, quando você está tentando chegar ao título, sem ganhar um troféu há tanto tempo, você decide escalá-lo? Você tem que assumir a responsabilidade por isso; esse é um erro monumental. Não estou dizendo que ele seja um goleiro ruim, mas ele não é tão bom quanto Raya e isso saiu pela culatra de forma espetacular. Você pode argumentar que [James] Trafford também não é o seu goleiro titular, mas ele fez três grandes defesas e depois quase não foi testado.”