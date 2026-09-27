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Erro grotesco de Orjan Nyland dá a vitória a Portugal, e Gonçalo Ramos marca para estragar gol de Erling Haaland
Portugal sai na frente apesar da ameaça de Haaland
O confronto da Liga das Nações no Ullevaal Stadion foi anunciado como um duelo de pesos-pesados entre Erling Haaland e Cristiano Ronaldo, embora este último tenha sido obrigado a assistir aos minutos iniciais do banco de reservas. Apesar da ausência do craque do Al-Nassr no time titular, o jogo ganhou vida com um ritmo incrível. Joao Neves, comemorando seu 22º aniversário, quase marcou a ocasião com um gol ao cabecear por cima do travessão aos 13 minutos, sinalizando a intenção inicial de Portugal de dominar a posse de bola e o território.
A Noruega respondeu com seu atacante talismânico, Haaland, que viu uma finalização em direção ao gol ser brilhantemente defendida com as pernas por Diogo Costa. A oportunidade desperdiçada se mostrou cara instantes depois, aos 17 minutos. Joao Felix, que já havia mostrado seu faro de gol ao marcar o gol da vitória contra o País de Gales anteriormente, recebeu a bola na entrada da área e finalizou com calma para colocar os visitantes em vantagem.
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Dias para companheiro do City em aula de defesa
Perdendo em casa pela primeira vez em meses, a Noruega se lançou toda ao ataque em busca do empate antes do intervalo. Uma chance de ouro surgiu quando Costa só conseguiu espalmar um chute diretamente no caminho de Haaland. O atacante do Manchester City parecia certo para marcar, mas foi parado por um bloqueio sensacional em carrinho de seu companheiro de clube Ruben Dias. O defensor português se atirou na frente da bola para preservar a vantagem, ilustrando a solidez defensiva que fez Portugal manter a meta sem ser vazada no primeiro tempo em seis partidas consecutivas.
O sistema defensivo de Portugal seguiu sob forte pressão com o decorrer do primeiro tempo, com Costa sendo exigido várias vezes para lidar com a força aérea de Haaland. O goleiro defendeu duas cabeçadas potentes do atacante, enquanto Sander Berge também levou perigo, mandando de cabeça para fora, rente à trave. Apesar desses sustos, o time de Jorge Jesus conseguiu suportar a pressão e foi para o intervalo com sua magra vantagem de um gol intacta, enquanto a torcida da casa ficava cada vez mais frustrada com a incapacidade de sua equipe de transformar seus momentos de domínio em gols.
Falha de Nyland dá a Ramos o gol decisivo
A Noruega finalmente encontrou o gol logo no início do segundo tempo, e não foi surpresa ver Haaland no centro da ação. Seis minutos após o reinício, o prolífico atacante reagiu mais rápido a uma bola solta na área para empurrar para o gol de perto. Esse gol levou sua impressionante marca pela seleção a 65 gols em apenas 57 partidas por seu país. Além disso, ampliou sua incrível sequência individual, já que agora balançou as redes em 16 de suas últimas 17 partidas competitivas pela seleção norueguesa.
No entanto, a alegria em Oslo durou pouco por causa de uma falha catastrófica de concentração de Nyland apenas três minutos após o empate. O veterano goleiro tentou um passe rotineiro saindo da defesa, mas tocou a bola diretamente para Goncalo Ramos. O atacante do AC Milan não precisou de um segundo convite e mostrou grande frieza para encobrir o goleiro fora da posição e mandar para o gol vazio, anotando seu 12º gol pela seleção.
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Seleção segue firme na liderança do Grupo A4
O drama continuou pouco depois, quando a noite de pesadelo de Nyland quase piorou. O goleiro foi superado por Ramos em uma bola longa em profundidade, e ele mais uma vez mandou para o gol vazio, mas a bandeira do assistente poupou Nyland de mais constrangimento, já que o gol foi anulado por impedimento. Os minutos finais da partida se transformaram em uma disputa frenética, com a Noruega em busca do segundo gol de empate, mas a defesa portuguesa, liderada pelo impressionante Costa, resistiu à pressão diante de uma chuva de bolas longas e cruzamentos para garantir os três pontos em um ambiente hostil.
Este resultado representa uma conquista significativa para Portugal, que agora venceu sete de seus últimos dez jogos e segue invicto nas duas primeiras partidas da era Jorge Jesus. Ao encerrar a sequência de 14 jogos de invencibilidade da Noruega em casa, a Seleção subiu para a liderança do Grupo A4 da Liga das Nações, mantendo sua tendência de bons começos nesta competição. Para a Noruega, foi uma história familiar de frustração contra este adversário específico, sofrendo sua nona derrota em 12 confrontos e permanecendo com três pontos após seus dois primeiros jogos da campanha.
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