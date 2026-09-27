O confronto da Liga das Nações no Ullevaal Stadion foi anunciado como um duelo de pesos-pesados entre Erling Haaland e Cristiano Ronaldo, embora este último tenha sido obrigado a assistir aos minutos iniciais do banco de reservas. Apesar da ausência do craque do Al-Nassr no time titular, o jogo ganhou vida com um ritmo incrível. Joao Neves, comemorando seu 22º aniversário, quase marcou a ocasião com um gol ao cabecear por cima do travessão aos 13 minutos, sinalizando a intenção inicial de Portugal de dominar a posse de bola e o território.

A Noruega respondeu com seu atacante talismânico, Haaland, que viu uma finalização em direção ao gol ser brilhantemente defendida com as pernas por Diogo Costa. A oportunidade desperdiçada se mostrou cara instantes depois, aos 17 minutos. Joao Felix, que já havia mostrado seu faro de gol ao marcar o gol da vitória contra o País de Gales anteriormente, recebeu a bola na entrada da área e finalizou com calma para colocar os visitantes em vantagem.