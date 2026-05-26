AFP
Traduzido por
Erro de José Mourinho? Gus Poyet, lenda do Chelsea, explica por que o clube tomou a decisão certa ao escolher Xabi Alonso em vez do “Special One”
Uma nova era sob o comando de Alonso
Em entrevista ao The Action Network, Poyet expressou seu entusiasmo com a chegada de Alonso ao comando do Chelsea. Alonso chega após uma passagem turbulenta pelo Real Madrid, onde comandou 34 partidas, conquistando 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas antes de sua saída repentina. Isso veio na sequência de sua passagem histórica pelo Bayer Leverkusen, onde conquistou um título alemão, uma copa e uma supercopa, além de somar 89 vitórias em 140 jogos. Apesar das dificuldades do espanhol, Poyet continua otimista. “Estou muito satisfeito com o acordo. Estou realmente muito feliz que o Xabi esteja indo para lá”, afirmou Poyet. “Como jogador, ele entendia o jogo de uma maneira incrível. Às vezes, você meio que sabe quais jogadores podem ser treinadores.”
- AFP
O lado positivo da ausência da Europa
O Chelsea ficou de fora das competições europeias ao terminar em 10º lugar nesta temporada, mas Poyet argumenta que esse revés é, na verdade, uma grande vantagem para o novo técnico. “Vou dizer algo realmente terrível. E não tenho medo de dizer isso. Para o técnico, é melhor”, explicou o uruguaio. “Para Xabi Alonso, é melhor. Porque ele tem mais tempo para trabalhar durante a semana. Quando você começa a jogar todas as semanas, não tem tempo para implementar seu sistema de forma adequada. Exatamente o que ele fez no Leverkusen. A equipe precisa de tempo. E o tempo que a ausência das competições europeias proporciona entre os finais de semana é inestimável.” Esse tempo extra de treinamento pode ser o catalisador de que o clube precisava.
Superando a nostalgia por Mourinho
A decisão de contratar Alonso pôs efetivamente fim às especulações sobre uma terceira passagem de José Mourinho, que agora está prestes a retornar ao Real Madrid na próxima temporada. Embora Mourinho tenha conquistado três títulos da Premier League, três Copas da Liga, uma FA Cup e um Community Shield durante suas passagens icônicas pelo Chelsea, ele passou por uma fase de altos e baixos nos últimos anos. Poyet acredita que o elenco atual determinou a decisão de seguir em frente. “Eu adoro o José e achava que ele seria uma lenda do Chelsea para sempre. Mas o foco está mais nos jogadores, não nele”, observou Poyet. “Acho que, com Xabi Alonso, é uma oportunidade de construir algo diferente com as características dos jogadores.”
- Getty Images Sport
Projeto de reforma do Stamford Bridge
Olhando para o futuro, Alonso enfrenta a tarefa gigantesca de transpor o seu modelo do Leverkusen para a Premier League. O Chelsea apostou no seu novo treinador para que ele estabeleça uma identidade tática clara, longe das pressões das competições europeias. Com Mourinho de volta à Espanha, todos os olhos estarão voltados para Stamford Bridge para ver se Alonso conseguirá realmente revitalizar o clube londrino e recuperar posições na tabela nesta temporada.