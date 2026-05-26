O Chelsea ficou de fora das competições europeias ao terminar em 10º lugar nesta temporada, mas Poyet argumenta que esse revés é, na verdade, uma grande vantagem para o novo técnico. “Vou dizer algo realmente terrível. E não tenho medo de dizer isso. Para o técnico, é melhor”, explicou o uruguaio. “Para Xabi Alonso, é melhor. Porque ele tem mais tempo para trabalhar durante a semana. Quando você começa a jogar todas as semanas, não tem tempo para implementar seu sistema de forma adequada. Exatamente o que ele fez no Leverkusen. A equipe precisa de tempo. E o tempo que a ausência das competições europeias proporciona entre os finais de semana é inestimável.” Esse tempo extra de treinamento pode ser o catalisador de que o clube precisava.