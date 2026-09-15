Ricardo Larreina Amador
Traduzido por
Ernesto Valverde rejeita abordagem do Valencia, e o clube passa a mirar candidatos alternativos para o cargo vago de técnico
Principal alvo para técnico recusa
A cúpula de Mestalla agiu rapidamente em busca de um novo treinador após as demissões de Corberan e do CEO Ron Gourlay no último fim de semana. No entanto, como noticiado pelo Marca, a principal investida do novo diretor esportivo Braulio não vai se concretizar após Valverde recusar a proposta. Essa rejeição direta obrigou a diretoria do Valencia a explorar rapidamente opções alternativas no mercado de treinadores.
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Treinador basco detalha sua posição
Outros relatos acrescentam que, embora Valverde tenha ficado grato pelo interesse do Valencia, ele segue firme em sua decisão de se afastar temporariamente do banco de reservas. O ex-técnico do Barcelona informou ao diretor galego que não comandará nenhuma equipe nesta temporada, com total intenção de cumprir a pausa planejada ao deixar Bilbao. Nem mesmo a relação próxima com Braulio, desde o período em que trabalharam juntos no Mestalla em 2012-13, conseguiu convencê-lo.
Técnico interino supervisiona transição
O departamento de futebol do Valencia realizou reuniões remotas na segunda-feira para avaliar candidatos à substituição capazes de tirar o elenco da lanterna de La Liga. Com pouco tempo de preparação antes dos próximos compromissos, o técnico interino Oscar Sanchez comandará o time principal contra Alaves e Real Sociedad. A cúpula do clube segue confiante de que outros perfis pré-selecionados podem estabilizar de forma eficaz o vestiário durante este período delicado.
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Pausa internacional oferece reinício
O Valencia planeja ter seu novo treinador no comando antes da pausa internacional, garantindo um período vital de três semanas para realizar uma eficaz "mini pré-temporada". Internamente, essa pausa é vista como a oportunidade ideal para implementar novos métodos táticos e dar estabilidade ao elenco. Além de melhorar o desempenho em campo, o novo comandante precisa identificar alvos-chave para reforçar um elenco incompleto durante a janela de janeiro.
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