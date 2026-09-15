Outros relatos acrescentam que, embora Valverde tenha ficado grato pelo interesse do Valencia, ele segue firme em sua decisão de se afastar temporariamente do banco de reservas. O ex-técnico do Barcelona informou ao diretor galego que não comandará nenhuma equipe nesta temporada, com total intenção de cumprir a pausa planejada ao deixar Bilbao. Nem mesmo a relação próxima com Braulio, desde o período em que trabalharam juntos no Mestalla em 2012-13, conseguiu convencê-lo.