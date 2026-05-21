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Erling Haaland x Harry Kane: quem é o melhor camisa 9 do mundo? John Arne Riise explica por que a estrela do Manchester City e da Noruega supera o prolífico atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra
O histórico de Kane: recordes quebrados com o Spurs, a Inglaterra e o Bayern
Depois de se destacar no Tottenham, Kane, que bateu vários recordes, tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Spurs, ao marcar 280 gols pelo time do norte de Londres. Agora, ele ostenta um feito semelhante na história da Inglaterra, após balançar as redes 78 vezes com a camisa dos Três Leões.
Seus notáveis padrões individuais têm se mantido desde que se juntou ao Bayern em 2023, com 143 gols marcados pelo gigante alemão, conquistando três Chuteiras de Ouro e dois títulos da Bundesliga. Kane completará 33 anos neste verão — em um ano de Copa do Mundo —, mas não dá sinais de que vai desacelerar.
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O histórico de Haaland: gols e títulos pelo clube e pela seleção
Enquanto Kane parece estar prolongando o auge de sua carreira, Haaland ainda está caminhando nessa direção. Ele já conquistou muito aos 25 anos. Atuações impressionantes no Red Bull Salzburg e no Borussia Dortmund garantiram uma transferência de 51 milhões de libras (69 milhões de dólares) para o Manchester em 2022.
A temporada de estreia de Haaland pelo City rendeu 52 gols, contribuindo para a conquista do triplo: Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões. Ele se tornou o jogador a atingir 100 gols mais rapidamente na Premier League — precisando de apenas 111 jogos para chegar a essa marca — e ostenta 162 gols no total pelo City em 198 partidas. Ele também disputará a Copa do Mundo neste verão, após levar a Noruega à sua primeira participação em um grande torneio em mais de duas décadas.
Haaland x Kane: quem é o melhor atacante centro?
Quando questionado sobre quem seria o melhor atacante centro do mundo, o compatriota de Haaland e ex-zagueiro do Liverpool, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Smooth Spins Online Casino —, disse: “Quero dizer, o Harry Kane é incrível. Sinto que o Harry Kane também está mais envolvido na construção das jogadas. Dá para ver no Bayern que ele recua um pouco, dá passes curtos, faz a ligação. E depois marca gols também, é claro.
“Mas quando se trata de verdadeiros números 9 que atuam como alvos na área, não acho que haja ninguém melhor do que Erling Haaland. Sua velocidade, sua garra. Dá para ver pela maneira como ele anda, quando está em campo, dá para ver que ele é forte.
“Você vê todos os desafios que ele enfrenta contra o Gabriel e o Arsenal. Ele é tão poderoso na área, seus movimentos na área. Para mim, ele é o melhor. Basta dar a bola para ele na área e ele vai marcar.”
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Será que Kane e Haaland vão comemorar a conquista da Bola de Ouro algum dia?
Essa situação se mantém para Haaland e o City na temporada 2025-26, com o atacante norueguês a caminho de conquistar seu terceiro título de artilheiro da Premier League — e a expectativa é que ele venha a quebrar o recorde detido por Mohamed Salah e Thierry Henry, tornando-se o primeiro jogador a conquistar cinco títulos de artilheiro na primeira divisão inglesa.
Ele está vinculado a um contrato notável no Etihad Stadium, válido até 2034. Se ele chegar perto de cumprir esses termos, o recorde histórico de gols de Alan Shearer na Premier League ficará seriamente ameaçado.
Kane parecia destinado a alcançar essa marca em determinado momento, tendo subido para o segundo lugar na lista com 213 gols, mas o caminho agora está livre para Haaland passar de 112 para mais de 260.
Tem-se sugerido que Kane poderia retornar à Inglaterra em algum momento, já que ele ainda não renovou seu contrato na Allianz Arena, mas parece haver outros desafios para ele enfrentar antes de considerar um retorno à sua terra natal.
O que se pode garantir é que Haaland e Kane continuarão sendo forças formidáveis no terço final do campo — já que suas façanhas impressionam o público em todo o mundo — e ambos devem ter sérias chances de conquistar o Ballon d’Or, pois são reconhecidos como dois dos melhores do esporte.