Erling Haaland x Harry Kane: quem é o melhor camisa 9 do mundo? John Arne Riise explica por que a estrela do Manchester City e da Noruega supera o prolífico atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra

Essa situação se mantém para Haaland e o City na temporada 2025-26, com o atacante norueguês a caminho de conquistar seu terceiro título de artilheiro da Premier League — e a expectativa é que ele venha a quebrar o recorde detido por Mohamed Salah e Thierry Henry, tornando-se o primeiro jogador a conquistar cinco títulos de artilheiro na primeira divisão inglesa.

Ele está vinculado a um contrato notável no Etihad Stadium, válido até 2034. Se ele chegar perto de cumprir esses termos, o recorde histórico de gols de Alan Shearer na Premier League ficará seriamente ameaçado.

Kane parecia destinado a alcançar essa marca em determinado momento, tendo subido para o segundo lugar na lista com 213 gols, mas o caminho agora está livre para Haaland passar de 112 para mais de 260.

Tem-se sugerido que Kane poderia retornar à Inglaterra em algum momento, já que ele ainda não renovou seu contrato na Allianz Arena, mas parece haver outros desafios para ele enfrentar antes de considerar um retorno à sua terra natal.

O que se pode garantir é que Haaland e Kane continuarão sendo forças formidáveis no terço final do campo — já que suas façanhas impressionam o público em todo o mundo — e ambos devem ter sérias chances de conquistar o Ballon d’Or, pois são reconhecidos como dois dos melhores do esporte.