"Erling Haaland vai marcar" - Pep Guardiola promete que o atacante do Manchester City vai acabar com a maldição de Wembley na final da FA Cup contra o Chelsea

Ao falar com a imprensa durante a coletiva pré-jogo, Guardiola reagiu com bom humor quando questionado sobre a surpreendente falta de gols de seu atacante-símbolo em partidas decisivas.

O técnico espanhol acolheu a estatística antes de garantir o fim definitivo da seca. Guardiola disse: “Ótimo. Gosto desse tipo de pergunta. Amanhã vai acontecer. O time adversário não me faz essa pergunta, por aqui está tudo bem. Amanhã ele vai marcar.”