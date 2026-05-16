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"Erling Haaland vai marcar" - Pep Guardiola promete que o atacante do Manchester City vai acabar com a maldição de Wembley na final da FA Cup contra o Chelsea
Atacante enfrenta a maldição de Wembley
Apesar de ter se consolidado como um dos atacantes mais precisos do futebol mundial, com 161 gols pelo City, Haaland enfrenta uma sequência impressionante sem marcar gols no estádio nacional. O norueguês de 25 anos não conseguiu marcar em nenhuma das suas 15 semifinais e finais de copas importantes pelo clube, incluindo oito partidas que totalizaram 601 minutos no gramado de Wembley. O City chega à sua quarta final consecutiva da FA Cup desesperado para quebrar uma sequência ruim, tendo perdido as duas últimas finais para o Manchester United e o Crystal Palace, respectivamente.
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Guardiola prevê um avanço histórico
Ao falar com a imprensa durante a coletiva pré-jogo, Guardiola reagiu com bom humor quando questionado sobre a surpreendente falta de gols de seu atacante-símbolo em partidas decisivas.
O técnico espanhol acolheu a estatística antes de garantir o fim definitivo da seca. Guardiola disse: “Ótimo. Gosto desse tipo de pergunta. Amanhã vai acontecer. O time adversário não me faz essa pergunta, por aqui está tudo bem. Amanhã ele vai marcar.”
Em busca da dobradinha nacional
O City chega a esta partida histórica como grande favorito contra um Chelsea em baixa de rendimento, que parece destinado a ficar de fora das competições europeias. Tendo já conquistado a Carabao Cup com uma vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal em março, Guardiola busca uma histórica dobradinha em copas nacionais para salvar uma temporada que ainda pode resultar em um triplo nacional, dependendo do resultado final do campeonato. O City também ostenta um histórico defensivo e tático formidável contra os londrinos do oeste, permanecendo invicto nos últimos 13 confrontos em todas as competições desde a final da Liga dos Campeões de 2021.
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Títulos decisivos para a temporada estão em jogo
Após o término da grande final de sábado, o City precisa voltar imediatamente seu foco para a emocionante disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal. A equipe de Guardiola tem apenas mais duas partidas cruciais na primeira divisão para ultrapassar o atual líder do campeonato e garantir uma tríplice coroa nacional histórica. Enquanto isso, o Chelsea encara esta final como uma oportunidade única e decisiva de conquistar um título e salvar o que, de outra forma, teria sido uma temporada 2025-26 altamente decepcionante.