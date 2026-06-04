Erling Haaland teria "aceitado" a transferência para o Real Madrid, enquanto um candidato à presidência faz uma afirmação bombástica sobre o atacante do Manchester City na disputa eleitoral contra Florentino Pérez

Em uma participação dramática no popular programa de televisão El Hormiguero, o candidato à presidência do Real Madrid, Riquelme, lançou um desafio ao atual presidente, Pérez, comprometendo-se a trazer as maiores estrelas do City para o Bernabéu. O jogador de 37 anos afirmou que tanto Haaland quanto Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, são peças fundamentais em seus planos para o clube, chegando até a oferecer uma garantia financeira aos sócios do clube.

Convencido de que o norueguês já está de olho no Bernabéu, Riquelme afirmou: “Se eu quebrar minhas promessas em relação a qualquer um desses jogadores, assinei uma garantia em que pagaria 100% dos custos de adesão para a próxima temporada. Haaland tem uma cláusula de rescisão e quer vir para Madrid.” Ele também reforçou sua intenção de contratar o meio-campista espanhol Rodri, acrescentando: “Ele é um grande jogador, em uma posição que o Madrid precisa reforçar. Conversamos com seu agente, temos que respeitar seu clube, mas se eu for presidente, ele jogará pelo Madrid. Farei todo o possível.”



