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Erling Haaland teria "aceitado" a transferência para o Real Madrid, enquanto um candidato à presidência faz uma afirmação bombástica sobre o atacante do Manchester City na disputa eleitoral contra Florentino Pérez
A promessa de Haaland e Rodri
Em uma participação dramática no popular programa de televisão El Hormiguero, o candidato à presidência do Real Madrid, Riquelme, lançou um desafio ao atual presidente, Pérez, comprometendo-se a trazer as maiores estrelas do City para o Bernabéu. O jogador de 37 anos afirmou que tanto Haaland quanto Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, são peças fundamentais em seus planos para o clube, chegando até a oferecer uma garantia financeira aos sócios do clube.
Convencido de que o norueguês já está de olho no Bernabéu, Riquelme afirmou: “Se eu quebrar minhas promessas em relação a qualquer um desses jogadores, assinei uma garantia em que pagaria 100% dos custos de adesão para a próxima temporada. Haaland tem uma cláusula de rescisão e quer vir para Madrid.” Ele também reforçou sua intenção de contratar o meio-campista espanhol Rodri, acrescentando: “Ele é um grande jogador, em uma posição que o Madrid precisa reforçar. Conversamos com seu agente, temos que respeitar seu clube, mas se eu for presidente, ele jogará pelo Madrid. Farei todo o possível.”
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O Manchester City e a equipe de Haaland se pronunciam sobre as alegações
Apesar da confiança que emana do lado de Riquelme, os representantes do jogador agiram rapidamente para se distanciar da retórica eleitoral. Haaland, que atualmente tem um contrato milionário com o Manchester City até 2034, continua sendo um dos ativos mais cobiçados do futebol mundial, e sua equipe fez questão de esclarecer que não há nenhum acordo formal com nenhum candidato.
Em uma declaração conjunta, o pai do atacante, Alfie Haaland, e sua agente, Rafaela Pimenta, negaram qualquer acordo com Riquelme: “Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos o melhor para ambos os candidatos nas eleições de Madri.”
Além disso, segundo o The Athletic, o City está agora considerando uma ação judicial em relação às alegações de Riquelme. Um comunicado dizia: “As notícias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas. Não há chance de isso acontecer e não há nenhuma cláusula contratual que permita isso. Estamos considerando uma ação judicial pelo uso da imagem do nosso jogador neste contexto.”
Perez rebate com uma afirmação sobre Mourinho
Pérez não está levando o desafio na brincadeira, e o dirigente de 79 anos respondeu confirmando que José Mourinho concordou em voltar ao banco de reservas como técnico principal. A campanha de Pérez divulgou um vídeo mostrando o técnico português sorrindo com uma camisa do Real Madrid, embora Mourinho tenha supostamente dito ao Benfica que as imagens foram geradas por IA para evitar controvérsias imediatas em Lisboa.
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Uma votação histórica para o futuro do Bernabéu
Esta eleição representa a primeira vez desde 2006 que os sócios têm uma escolha genuína, já que Pérez concorreu sem oposição nos últimos cinco mandatos. A campanha foi além das simples contratações de jogadores e se estendeu à própria estrutura do clube. Enquanto Riquelme se concentrou em transferências de grande impacto e na nomeação de lendas como Raúl como diretor esportivo, Pérez propôs um plano para permitir que os sócios transmitam sua participação financeira no clube aos seus herdeiros.
Pérez insiste que seu plano visa garantir o futuro do clube: “Comigo, o Madrid sempre pertencerá aos seus sócios. Quero que os sócios sejam os donos da riqueza financeira [do clube]. No momento, somos apenas donos de uma riqueza emocional.” Com duas temporadas sem títulos pesando sobre os torcedores, a votação de domingo decidirá se o clube continuará com o arquiteto do projeto Galácticos ou se abraçará a nova geração de Riquelme.