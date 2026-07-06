Após esses comentários, o especialista em transferências Fabrizio Romano se pronunciou para esclarecer a situação em torno de Erling Haaland e de uma possível transferência sensacional para o Bernabéu. Apesar dos intensos rumores que ligam o atacante a uma transferência para jogar sob o comando de Mourinho na capital espanhola, Romano insiste que não há perspectivas de um acordo nesta janela de transferências.

Em seu canal no YouTube, Romano foi enfático sobre o futuro imediato do craque do City: “Vou dizer uma coisa: Haaland para o Real Madrid neste verão – não. Mas Haaland para o Real Madrid um dia, quem sabe? Porque Haaland não está descartando a possibilidade de, um dia — repito, não no verão de 2026 —, ir para o Real Madrid. Portanto, é algo que, na cabeça de Erling Haaland, é considerado uma possibilidade para o futuro. Mais uma vez, não estou falando deste verão.”



