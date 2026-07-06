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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Erling Haaland se juntará a José Mourinho no Real Madrid neste verão? Resposta definitiva a uma surpreendente pergunta sobre transferência após revelação do pai do atacante do Manchester City

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Brasil x Noruega

O craque do Manchester City, Erling Haaland, viu mais uma vez seu futuro virar o centro das atenções após comentários sensacionais de seu pai, Alf-Inge Haaland, sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Com José Mourinho agora no comando do gigante espanhol, as especulações atingiram o auge, enquanto o atacante norueguês continua a dominar o cenário mundial.

  • Alf-Inge Haaland acende a chama do Real Madrid

    A mais recente onda de especulações foi desencadeada por Alf-Inge, que falou abertamente sobre a trajetória profissional do filho antes das recentes conquistas da Noruega na Copa do Mundo. Embora reconheça o compromisso atual de Erling com os campeões da Premier League, ele admitiu que a atração do Real Madrid é difícil de ser ignorada por qualquer jogador.

    O jogador de 53 anos disse à DAZN: “Transferência para o Real Madrid? Ele está muito feliz no Manchester City e tem um contrato longo. Estamos esperando a nova temporada… mas qualquer um gostaria de jogar pelo Real Madrid. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol.”



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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Romano descarta transferência no verão

    Após esses comentários, o especialista em transferências Fabrizio Romano se pronunciou para esclarecer a situação em torno de Erling Haaland e de uma possível transferência sensacional para o Bernabéu. Apesar dos intensos rumores que ligam o atacante a uma transferência para jogar sob o comando de Mourinho na capital espanhola, Romano insiste que não há perspectivas de um acordo nesta janela de transferências.

    Em seu canal no YouTube, Romano foi enfático sobre o futuro imediato do craque do City: “Vou dizer uma coisa: Haaland para o Real Madrid neste verão – não. Mas Haaland para o Real Madrid um dia, quem sabe? Porque Haaland não está descartando a possibilidade de, um dia — repito, não no verão de 2026 —, ir para o Real Madrid. Portanto, é algo que, na cabeça de Erling Haaland, é considerado uma possibilidade para o futuro. Mais uma vez, não estou falando deste verão.”


  • Projeto “Compromisso com a Cidade”

    Apesar dos rumores, Haaland continua sendo um pilar fundamental do projeto no Etihad Stadium. Tendo assinado um contrato que o mantém em Manchester até 2034, o atacante estaria animado para trabalhar sob a nova liderança do clube após a saída de Pep Guardiola.

    Romano explicou ainda que a relação entre o jogador e o clube continua forte sob o novo comando. “Mais uma vez, Haaland está muito feliz no Man City. Ele é um jogador crucial para o projeto do City e para o novo técnico, Enzo Maresca; portanto, o clima entre Haaland e o City é absolutamente superpositivo. Mas essa é a história nesse caso”, concluiu Romano.


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  • HaalandGetty Images

    As atuações heroicas na Copa do Mundo aumentam o valor

    A reputação de Haaland como o artilheiro mais eficaz do futebol mundial se consolidou ainda mais durante a Copa do Mundo de 2026. O atacante foi o herói de seu país, marcando os dois gols que garantiram à Noruega uma famosa vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, levando a seleção às quartas de final. Desempenhos como esse só servem para lembrar ao Real Madrid por que há tanto tempo o clube almeja sua contratação.

    Embora um trio de ataque formado por Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Haaland continue sendo um sonho para Florentino Pérez, o foco imediato do norueguês continua sendo o sucesso com o City e sua seleção nacional. Por enquanto, Mourinho terá que esperar para ver se o jogador que quebrou inúmeros recordes da Premier League acabará liderando o ataque do time repleto de estrelas do Real Madrid.