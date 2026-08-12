Maresca iniciou oficialmente sua passagem como técnico do Manchester City, com forte foco nos hábitos estruturais que espera de seu elenco. O treinador de 46 anos busca dar sequência às bases deixadas por Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que implementa sua própria e meticulosa marca de disciplina em todo o campo.

Um dos principais assuntos de suas primeiras entrevistas destaca as intrincadas linhas de comunicação que Maresca exige durante as partidas. Sua filosofia se apoia no controle absoluto, até mesmo na forma como o time reage no instante imediatamente após marcar um gol.