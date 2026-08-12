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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Erling Haaland representa um pesadelo tático inesperado para o novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, enquanto regras rígidas de capitania são introduzidas

E. Haaland
Manchester City
E. Maresca
Premier League

O novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, revelou um dilema bem-humorado envolvendo o atacante estrela Erling Haaland. O treinador italiano explicou sua regra rígida de instruções à beira do campo para os capitães, o que levou a uma observação brilhante sobre o artilheiro norueguês.

  • Um novo plano tático

    Maresca iniciou oficialmente sua passagem como técnico do Manchester City, com forte foco nos hábitos estruturais que espera de seu elenco. O treinador de 46 anos busca dar sequência às bases deixadas por Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que implementa sua própria e meticulosa marca de disciplina em todo o campo.

    Um dos principais assuntos de suas primeiras entrevistas destaca as intrincadas linhas de comunicação que Maresca exige durante as partidas. Sua filosofia se apoia no controle absoluto, até mesmo na forma como o time reage no instante imediatamente após marcar um gol.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Impondo disciplina à beira do campo

    Parte da identidade de Maresca como técnico envolve manter contato direto com a liderança de sua equipe durante os momentos intensos do jogo. Ele revelou uma regra específica que implementou com sucesso ao longo de suas passagens anteriores pelo futebol inglês.

    "No Leicester e no Chelsea, eu tinha uma regra de que, quando marcávamos, o capitão tinha de ir ao banco, não para comemorar, mas para receber instruções", explicou Maresca, destacando sua preferência por ajustes táticos em vez de explosões emocionais.

  • O dilema de Haaland

    De acordo com The New York Times, embora a regra tenha funcionado perfeitamente com seus capitães anteriores, Maresca fez uma observação brilhante e bem-humorada ao considerar seu novo centroavante estrela no Etihad. A possibilidade de a máquina de gols norueguesa assumir funções de liderança claramente criava um pesadelo logístico engraçado para o banco.

    "Essa é boa", diz ele. "Se o capitão faz gol, então ele pode comemorar. Se Erling for o capitão, p*** que pariu! Temos um problema, consegue imaginar?", brincou, reconhecendo o hábito inevitável do atacante de balançar as redes.

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    Olhando para a campanha à frente

    Além das provocações em tom de brincadeira, a história ressalta o intenso foco tático que Maresca leva ao Manchester City. À medida que a preparação para a pré-temporada ganha força, o técnico está ansioso para garantir que cada jogador entenda exatamente o que ele espera com e sem a bola.

    Com a nova temporada se aproximando, todos os olhares estarão voltados para como o elenco vai se adaptar aos métodos de Maresca. Resta saber se Haaland algum dia se verá usando a braçadeira, mas a mensagem do treinador é clara: o trabalho em campo nunca para de verdade.

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