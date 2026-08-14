(C)Getty Images
Traduzido por
Erling Haaland recebe quatro recordes mundiais do Guinness enquanto estrela do Manchester City continua a fazer história
Haaland garante recordes mundiais
Haaland foi oficialmente presenteado com quatro certificados do Guinness World Records em reconhecimento aos seus feitos extraordinários de gols pelo City e pela Noruega. O imponente centroavante recebeu as honrarias antes da nova temporada, após uma atuação de destaque na Copa do Mundo de 2026. Os quatro marcos recordistas incluem ter se tornado o jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Premier League, registrar a maior marca em uma única temporada da Premier League, tornar-se o maior artilheiro de todos os tempos da Liga das Nações da UEFA e igualar o recorde de mais gols em uma única partida da Champions League.
- Getty Images Sport
Marcos se estendem por várias competições
Um feito de destaque entre as honrarias é ter alcançado 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas, marca confirmada com um pênalti contra o Fulham em 2 de dezembro de 2025. Esse número fez do norueguês o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols na história da competição desde sua estreia pelo City na temporada 2022-23. Em pouco mais de três anos no futebol inglês, ele se transformou de um dos principais jovens talentos da Europa na força estatística mais dominante da liga.
Sequência artilheira pela Europa
Durante sua temporada de estreia no City, o prolífico atacante marcou 36 gols em 38 jogos da Premier League para superar os 32 gols de Mohamed Salah (2017-18), assim como as marcas de 34 gols estabelecidas por Andy Cole (1993-94) e Alan Shearer (1994-95) em campanhas de 42 partidas. No cenário internacional, ele se tornou o maior artilheiro da história da Liga das Nações da Uefa, com 19 gols entre setembro de 2020 e novembro de 2024. Além disso, sua marca de cinco gols contra o RB Leipzig em 14 de março de 2023 igualou o recorde de gols em uma única partida da Champions League, dividido com Lionel Messi e Luiz Adriano, além de um aumento de 24 milhões de seguidores no Instagram durante a Copa do Mundo.
- Sportimage
Arsenal é o teste que aguarda o City
O City agora volta seu foco para reconquistar o título da Premier League sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, depois de bater na trave na temporada passada. Sua estrela norueguesa pode enfrentar um teste imediato, já que a equipe de Maresca se prepara para o confronto deste fim de semana pela Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, em Cardiff, embora ele siga como dúvida, tendo retornado aos treinos apenas na quinta-feira após uma pausa prolongada depois da Copa do Mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.