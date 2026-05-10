Erling Haaland pensa em títulos “todos os dias” no Manchester City, enquanto o atacante busca o sucesso na Premier League e na FA Cup

O City ficou a apenas dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal, após uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Brentford, e Haaland não perdeu tempo em lembrar aos rivais a mentalidade implacável que impera em Manchester. O atacante, que desempenhou um papel fundamental na vitória com um gol e uma assistência, insiste que a equipe de Pep Guardiola não está perdendo o foco agora que a disputa pelo título entra em sua fase mais crítica.

Ao discutir a pressão da disputa pelo título e sua motivação, Haaland foi claro sobre os padrões esperados por Guardiola. “Se você joga pelo Manchester City, pensa em títulos todos os dias”, afirmou o atacante.