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Erling Haaland pensa em títulos “todos os dias” no Manchester City, enquanto o atacante busca o sucesso na Premier League e na FA Cup
A obsessão pelo título motiva o camisa 9 do City
O City ficou a apenas dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal, após uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Brentford, e Haaland não perdeu tempo em lembrar aos rivais a mentalidade implacável que impera em Manchester. O atacante, que desempenhou um papel fundamental na vitória com um gol e uma assistência, insiste que a equipe de Pep Guardiola não está perdendo o foco agora que a disputa pelo título entra em sua fase mais crítica.
Ao discutir a pressão da disputa pelo título e sua motivação, Haaland foi claro sobre os padrões esperados por Guardiola. “Se você joga pelo Manchester City, pensa em títulos todos os dias”, afirmou o atacante.
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Doku e Haaland superam o obstáculo do Brentford
A vitória contra o Bees não foi exatamente um resultado garantido, já que o City teve que ser paciente diante de um bloco defensivo obstinado. Jeremy Doku acabou abrindo o placar por volta da marca de uma hora de jogo, antes de Haaland mostrar seu instinto de artilheiro para ampliar a vantagem com um toque certeiro à queima-roupa. Omar Marmoush marcou o terceiro gol mais tarde, fechando o placar.
“É bom vencer por 3 a 0”, comentou Haaland após o apito final. “Hoje, só nos faltou o último chute a gol. Criamos muitas chances e não conseguimos finalizar em muitos cruzamentos. O Brentford se defendeu bem. É um bom time. Não há jogos fáceis na Premier League. Por isso, estamos felizes.”
A vantagem na Chuteira de Ouro continua aumentando
Embora Haaland insista que seu foco está na equipe, suas estatísticas pessoais continuam impressionantes. Seu gol contra o Brentford foi o 26º na temporada da Premier League, ampliando sua vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro. Apesar do que alguns críticos têm chamado de uma temporada mais discreta em relação aos seus próprios padrões astronômicos, o norueguês está a caminho de conquistar mais um conjunto de prêmios individuais.
O atacante fez uma avaliação modesta de sua própria forma quando questionado sobre sua contagem de gols. “Está tudo bem. Tem sido uma temporada de altos e baixos”, admitiu. “Estou tentando fazer meu trabalho e 26 gols é mais do que no ano passado. Então, está tudo bem.”
- AFP
O foco está na vitória contra o Crystal Palace
A vitória colocou o City a dois pontos do líder do campeonato, o Arsenal, mas Haaland se recusa a olhar para a tabela ou para os próximos jogos dos Gunners. Para o ex-jogador do Borussia Dortmund, o clichê de “um jogo de cada vez” é a única maneira de lidar com as exigências físicas e mentais de um time em busca do triplo.
“Não pensei em nenhum outro jogo. Estou apenas cansado de jogar este jogo. Nossa abordagem para o próximo jogo é não pensar em nenhum outro jogo por dois dias e, então, tentar vencer o próximo jogo. Recuperar. Depois, o próximo jogo e assim por diante”, explicou Haaland. O City agora volta sua atenção para o Crystal Palace na quarta-feira, sabendo que a consistência é o único caminho para os títulos que Haaland almeja todos os dias.