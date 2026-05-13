Em entrevista à LaSexta, Pérez foi questionado diretamente sobre a possibilidade de trazer o prolífico atacante para o Santiago Bernabéu. Ele preferiu destacar seu histórico de contratações de peso. Ao falar sobre possíveis reforços, declarou: “Bem, é claro. Sempre houve contratações, sempre contratamos os melhores. Contratei Figo, Kaká, Ronaldo ‘O Fenômeno’, Beckham... Quando aparece um bom jogador, eu vou atrás dele.”

Quando questionado especificamente sobre o norueguês, Perez foi muito mais evasivo, acrescentando: “Haaland? Não vou dar minha opinião sobre isso. É uma tarefa da diretoria esportiva, eu não me envolvo na diretoria esportiva.”