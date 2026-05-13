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Erling Haaland para o Real Madrid? Florentino Pérez evita responder à pergunta sobre o craque do Manchester City, mas dá a entender que haverá uma contratação de um “Galáctico” neste verão
Rumores sobre Haaland continuam, apesar do contrato com o City
As especulações sobre a possível transferência de Haaland para a capital espanhola não cessam. O atacante tem sido repetidamente associado ao Real Madrid, apesar de ter assinado uma renovação de contrato milionária com o Manchester City, válida até 2034. O norueguês continua em forma arrasadora nesta temporada, com 37 gols e oito assistências em 50 partidas em todas as competições. Desde sua chegada por € 60 milhões do Borussia Dortmund em 2022, seu histórico geral na Inglaterra é impressionante, com 161 gols e 29 assistências em 196 partidas pelo gigante da Premier League.
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Perez fala sobre Haaland e as especulações sobre os Galácticos
Em entrevista à LaSexta, Pérez foi questionado diretamente sobre a possibilidade de trazer o prolífico atacante para o Santiago Bernabéu. Ele preferiu destacar seu histórico de contratações de peso. Ao falar sobre possíveis reforços, declarou: “Bem, é claro. Sempre houve contratações, sempre contratamos os melhores. Contratei Figo, Kaká, Ronaldo ‘O Fenômeno’, Beckham... Quando aparece um bom jogador, eu vou atrás dele.”
Quando questionado especificamente sobre o norueguês, Perez foi muito mais evasivo, acrescentando: “Haaland? Não vou dar minha opinião sobre isso. É uma tarefa da diretoria esportiva, eu não me envolvo na diretoria esportiva.”
Rumores sobre o cargo de treinador e especulações sobre Mourinho
Além da contratação de jogadores, Pérez abordou os intensos rumores sobre a gestão que cercam o clube. Após a demissão de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa assumiu o comando até o final da temporada, mas a situação piorou em vez de melhorar. Consequentemente, as especulações têm associado fortemente o ex-técnico José Mourinho a um retorno sensacional.
No entanto, o presidente do Real Madrid negou as sugestões de que ele próprio tivesse escolhido o técnico português. “Que chatice essa história com Mourinho. Eu nem sequer falei com Mourinho quando ele veio para cá jogar pelo Benfica”, insistiu Pérez. Ele se distanciou do processo de tomada de decisão, afirmando: “Não é verdade. Quem menos sabe sobre técnicos no clube sou eu.”
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O que vem por aí para o Real Madrid?
Com o clube convocando oficialmente eleições antecipadas para 7 de junho, Pérez enfrenta algumas semanas decisivas. O Real Madrid passou pela segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante, o que exerce uma pressão enorme sobre a diretoria. Os torcedores estarão de olho na contratação de um novo técnico e em reforços de peso para dar início a uma nova era de sucesso.